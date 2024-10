Moneta letos zvýšila čistý zisk na 4,2 miliardy

Čistý zisk Monety Money Bank za první tři čtvrtletí letošního roku stoupl meziročně o 6,6 procenta na 4,2 miliardy korun. Provozní výnosy vzrostly o 4,6 procenta na 9,5 miliardy korun. Provozní náklady zůstaly stabilní a činily 4,2 miliardy korun. Moneta je jednou z největších firem obchodovaných na pražské burze, jejím největším akcionářem je finanční skupina PPF.

„Čistý zisk vzrostl díky vyšším výnosům z provizí z prodejů investičních fondů i díky zlepšení čistého úrokového výnosu v důsledku úspěšného snížení úrokových sazeb u vkladů,“ uvedla banka.

Banka také oznámila, že zvyšuje svůj minimální cíl čistého zisku pro letošní rok na 5,6 miliardy korun, což je o 7,7 procenta více než ve výhledu zveřejněném letos na začátku února.

Čistý úrokový výnos vzrostl za tři čtvrtletí meziročně o 1,5 procenta na 6,5 miliardy korun, a to díky vyšší poptávce po úvěrech ve všech segmentech i dalšímu snižování úrokových sazeb u vkladů.

Čistý výnos z poplatků a provizí podle banky předčil očekávání, když vzrostl o 14,5 procenta na 2,2 miliardy korun. Přispěly k tomu především provize z prodeje investičních produktů, které se zvýšily o 122 procent na 513 milionů korun.

„Obdržené provize za prodej investičních fondů rostly i díky přetrvávající poptávce klientů po produktech, které nabízejí vyšší výnosy než běžné a spořicí účty,“ uvedla banka. Objem peněz v investičních fondech se zvýšil o 63,2 procenta na 54,4 miliardy korun, přičemž nově investované objemy za rok 2024 dosáhly 17,2 miliardy korun, tedy meziročně o 118 procent více.

Provozní výnosy tak dosáhly 9,5 miliardy korun a podle banky zůstávají v souladu s celoročním výhledem skupiny, stejně jako provozní náklady, které za tři čtvrtletí dosáhly 4,2 miliardy korun. Regulatorní poplatky se meziročně snížily o 29,6 procenta a administrativní a ostatní náklady klesly o 1,4 procenta na 1,2 miliardy korun. Náklady na zaměstnance vzrostly o 6,3 procenta na 1,9 miliardy korun.

Ke konci září měla skupina Moneta 1,6 milionu klientů, meziročně o 2,1 procenta více.

