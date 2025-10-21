Renáta Kellnerová rozšíří hotelové impérium. PPF Real Estate může koupit pražský hotel Diplomat
Společnost PPF Real Estate může koupit hotel Diplomat v pražských Dejvicích. Transakci povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který o tom informoval v tiskové zprávě. PPF hotel kupuje od thajské firmy Rabbit Holdings. Investiční skupina PPF, kterou vlastní Renáta Kellnerová s dcerami, za hotel zaplatí 73 milionů eur, tedy zhruba 1,8 miliardy korun.
"Úřad se zabýval dopady spojení na oblasti provozování hotelů a poskytování pronájmu prostor pro kongresové a společenské akce, v žádné z nich však neshledal možné narušení hospodářské soutěže. Po posouzení okolností spojení rozhodl, že nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Rozhodnutí již nabylo právní moci," uvedl ÚOHS.
Předmětem transakce jsou všechny akcie české společnosti Diplomat Prague, která vlastní čtyřhvězdičkový hotel se 400 pokoji a konferenčními prostory v pražských Dejvicích. Člen dozorčí rady PPF Group Tomáš Otruba získá ve společnosti Diplomat Prague na základě dříve uzavřené dohody s PPF Real Estate pětiprocentní podíl, uvedla investiční skupina.
Skupina PPF, kterou vlastní Renáta Kellnerová s dcerami, vykázala v prvním pololetí 2025 čistý zisk 8,42 miliardy korun. Ve stejném období loni měla zisk 15,85 miliardy korun. Provozní výnosy stouply meziročně o 17,8 procenta na 41,8 miliardy korun, což podle PPF potvrzuje stabilní výkonnost klíčových firem skupiny. Aktiva skupiny se zvýšila o 4,1 procenta na 1,09 bilionu korun.
PPF v letošním roce dokončila převzetí hotelu Hilton Prague, největšího v Česku. Podle médií byla hodnota transakce několik miliard korun. V hotelu s téměř 800 pokoji a zhruba 5000 metry čtverečními konferenčních prostor PPF Real Estate získala 95procentní podíl.
Pětihvězdičkový hotel Four Seasons poblíž Karlova mostu PPF letos získala společně s Tomášem Otrubou a miliardářem Michalem Strnadem, cena tohoto obchodu podle dřívějších informací Hospodářských novin činila 100 milionů eur. V portfoliu pražských hotelů PPF Real Estate je podle internetových stránek společnosti také hotel Stages v sousedství pražské O2 areny.
Skupina PPF podniká ve 25 zemích Evropy, Asie, Severní Ameriky a jižní Afriky. Investuje do telekomunikací, médií, finančních služeb, e-commerce, nemovitosti, biotechnologií a strojírenství. Skupina zaměstnává celosvětově 45.000 lidí. V letošním prvním pololetí skupina vykázala čistý zisk 8,42 miliardy korun. Ve stejném období loni měla zisk 15,85 miliardy korun. Provozní výnosy stouply meziročně o 17,8 procenta na 41,8 miliardy korun.
Společnost PPF Real Estate kupuje hotel Diplomat v pražských Dejvicích od thajské firmy Rabbit Holdings. Zaplatí 73 milionů eur (zhruba 1,8 miliardy korun), uvedl server Seznam Zprávy. Investiční skupina PPF, kterou vlastní Renáta Kellnerová s dcerami, nechtěla podle serveru transakci komentovat. PPF už v hlavním městě vlastní hotel Hilton a většinově také hotel Four Seasons.
