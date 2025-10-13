Nový magazín právě vychází!

Lidé užívají AI jako kamaráda a rádce. K práci moc ne, ukazují data

Tereza Zavadilová
Že se velká očekávání o tom, jak umělá inteligence zásadně zvýší produktivitu práce a tedy příjmy firem, zatím nenaplnila, má logiku. Lidé se totiž s AI chatboty, jako je ChatGPT, skamarádili a využívají je více pro osobní účely než k práci. 

Z dat lídra AI, společnosti Open AI, které analyzoval Financial Times, vyplývá, že lidé integrovali inteligentního asistenta do svých životů. Týdně přijde chatu 18 miliard dotazů. A které jsou ty nejčastější? 

Největší podíl tvoří dotazy na pomoc s osobními a praktickými věcmi, například „jak na to“, nebo žádosti o názory na vzhled a péči o tělo, případně o pomoc s nápady. Deset procent tvoří ušlechtilejší dotazy, jako je tutoring a výuka nových znalostí a dovedností.

Napiš mi dopis

Další skupinou jsou konzultace nad písemným projevem. Lidé si dávají kontrolovat a editovat texty, AI pomáhá se psaním osobních zpráv a s překlady, jen malou část tvoří literární fikce. 

Až třetí, ale nejrychleji rostoucí kategorií, je vyhledávání informací. Lidé se postupně začínají obracet na své chaty namísto tradičních internetových vyhledavačů jako Google či Seznam. A zatím nejmenší skupinou dotazů, ovšem také rychle rostoucí, jsou multimédia. Pomoc s generováním obrázků, videí či hudby roste od letošního jara, kdy se vylepšily aplikace a rozšířila se například Sora. 

Naopak klesá počet dotazů na technickou pomoc a programování. Analytici si to vysvětlují tím, že AI podpora se nyní instaluje přímo do programovacích platforem, takže to lidé už tolik nehledají individuálně. 

Dotazy ohledně vztahů pak tvoří nejmenší podíl - překvapivě pouhá dvě procenta. Ronnie Chatterji, hlavní ekonom společnosti OpenAI, uvedl, že ChatGPT se evidentně využívá především jako podpora při rozhodování. Firma zjistila, že počet zpráv nesouvisejících s pracovní agendou vzrostl na více než 73 procent veškerého používání. Zajímavé je, že v loni v červnu bylo pracovní a nepracovní užití chatbotu zhruba napůl - lidé si tedy během uplynulého roku pustili AI takřkajíc více „k tělu“

„Hodně se mluví o tom, jak může být AI využívána v zaměstnání, což mi jako ekonomovi připadá důležité, ale ukazuje se, že lidé dnes používají AI hlavně pro podporu rozhodování a k lepší informovanosti při tom, co dělají,“ řekl Chatterji. V budoucnu se dle něj bude AI používat k řadě dalších věcí, které ani v tuto chvíli nevíme. 

Počet uživatelů AI platforem roste. OpenAI hlásí 700 milionů aktivních uživatelů, Meta AI miliardu a Google dokonce dvě miliardy. Anthropic obsluhuje kolem 300 milionů převážně firemních zákazníků. Není divu, že se nyní běží závod o AI, do kterého největší firmy jen letos investují 300 miliard dolarů. Trh se rozděluje možná na dlouho dopředu. FT uvádí, že investice firem do AI už nyní tvoří 40 procent HDP ve Spojených státech

To, jak lidé AI využívají, tvoří zvláštní obrázek. Nejvíce, skoro 60 procent lidí, využívá platformy AI ve Spojených arabských emirátech, těsně následuje Singapur a Norsko. Češi patří mezi méně aktivní uživatele pomocníků umělé inteligence, aktivně ji využívá zhruba čtvrtina lidí, podobně jako v Itálii a Spojených státech. 

