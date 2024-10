Zuckerberg se vydrápal mezi nejbohatší muže světa. Akcie Facebooku jsou na rekordu díky AI a chytrým brýlím

Nikdo letos nebohatne tak rychle jako zakladatel sociální sítě Facebook. Jmění Marka Zuckerberga už nabobtnalo o více než 70 miliard, poprvé se hodnota jeho majetku přehoupla přes hranici 200 miliard dolarů a nadále stoupá. A to vše díky růstu ceně akcií Meta Platforms, které jsou na rekordu. Důvod? Paradoxně i to, co před dvěma lety Zuckerbergovu firmu poslalo do pekla.

Žádný člověk v historii nezchudl během pouhých pár dní tak rychle jako v roce 2022 Mark Zuckerberg. Tehdy se jeho majetek snížil o neuvěřitelných 100 miliard, když investoři nedocenili jeho sázku na virtuální svět, takzvaný metaverse. Právě kvůli němu Zuckerberg přejmenoval svou mateřskou společnost z Facebook na Meta Platforms a sliboval, že do pár let budou všichni lidé pobíhat ve virtuálních světech za využití technologií právě Zuckerbergových firem.

Vize tehdy investory téměř vystrašila a akcie Facebooku vyklesaly až pod hranici 100 dolarů. Zuckerbergova vize se realitou zatím stále nestala a zůstává spíše teorií a snem. I tak ale akcie Facebooku od propadu na dno kontinuálně rostou a aktuálně se pohybují na svých maximech na úrovni kolem 570 dolarů.

„Většině technologickým titánům letos majetek vzrostl, například CEO Nvidia Jensen Huang majetek zdvojnásobil na aktuálních více než 106 miliard dolarů. Přesto největší růst zaznamenal právě Zuckerberg, jehož majetek od 1. ledna narostl o 73,4 miliardy dolarů. Je to díky jeho 13procentnímu podílu v Meta Platforms, jejíž akcie letos rostly o 60 procent,“ uvedl Alex Perry z agentury Bloomberg.

Návrat k byznysu

Investoři v druhé polovině roku 2023 docenili, že Facebook přestal prosazovat metaverse na úkor svého tradičního byznysu. Kvartální výsledky postupně rostly a překonávaly očekávání trhu. Facebook také výrazně snížil náklady, když v reakci na špatné výsledky propustil desítky tisíc zaměstnanců po celém světě, celkově téměř 25 procent pracovní síly. Také to investoři pozitivně ocenili.

Navíc se spekulovalo o brzkém obratu v měnové politice Fedu, nakonec k prvnímu snížení sazeb došlo letos v září, což tradičně nahrává firmám, jako je právě Meta Platforms.

Skutečné inovace

Ale Zuckerberg na svou vizi metaversu jako finální sociální platformy rozhodně nerezignoval. A pomáhá mu také konkurence. Například Apple uvedl náhlavní počítač Apple Vision, který se může stát vstupní branou pro metaverse pro širokou veřejnost. Samotný Zuckerberg na to nyní zareagoval uvedením prototypu nových chytrých brýlí Orion. Brýle sice zatím nejsou určené pro prodej koncovým zákazníkům, po odlazení veškerých detailů však může jít o skutečný průlom v nositelné elektronice.

Zuckerbergova společnost pak na rozdíl od některých konkurentů zachytila včas a správným směrem nástup umělé inteligence. Sice nevytvořila konkrétní aplikaci pro koncové zákazníky, jak se podařilo OpenAI s ChatemGPT či Googlu s Gemini, ale její model LLaMA patří k nejpoužívanějším modelům AI na světě.

Řečeno terminologií venture kapitálu, Mark Zuckerberg má slušně zaseto pro budoucí byznys. Zároveň se poučil z toho, že radikální změny v tak velké firmě, jakou je Meta Platforms, již nejde na úkor funkčního byznysového modelu. V tom bude se svými investory zajedno. Potenciál růstu akcií Meta Platforms tak je opravdu velký.

