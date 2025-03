Poláci dráždí USA. Chtějí zavést daně na technologické giganty

Polská vláda chce zavést daně na příjmy nebo zisky velkých technologických firem. V pondělí to oznámil polský vicepremiér a ministr pro digitalizaci Krzysztof Gawkowski. Jeho plány by se týkaly amerických firem, jako je Google nebo Meta, což je vlastník Facebooku nebo Instagramu. Proti záměru se ohradil nastupující velvyslanec Spojených států v Polsku Tom Rose.

Reklama

Polská vláda chce zdanit ty firmy, které na internetu nabízejí svoje produkty a služby i polským spotřebitelům, ale daně platí jinde, zpravidla v zemích, kde je jejich sazba nižší. Získané prostředky chce využít na podporu start-upů, technologických firem a médií v Polsku, napsal server Rzeczpospolita. Gawkowski v rozhovoru pro agenturu PAP řekl, že jde o „sociální spravedlnost“. Digitální platformy podle něho oslabují polský mediální trh tím, že k sobě přetahují reklamy, čímž poškozují finanční situaci tradičních médií. Rzeczpospolita podotýká, že podrobnosti plánu zatím nejsou známé, protože práce na nových předpisech teprve začala. Daň na technologické giganty zavedlo 35 zemí světa.

Gawkowski svůj plán zveřejnil krátce poté, co se šéf polské diplomacie Radoslaw Sikorski na sociální síti X střetl s jejím majitelem, americkým miliardářem a poradcem šéfa Bílého domu Elonem Muskem ohledně přístupu Ukrajiny do Muskovu internetového systému Starlink. Do sporu se vložil také šéf americké diplomacie Marco Rubio.

Starlink Ukrajincům nevypnu, zareagoval Musk na Poláky. Poděkujte, přidal se Rubio Politika Miliardář Elon Musk na své síti X uvedl, že internetový systém Starlink Ukrajině nevypne, bez ohledu na to, jak moc nesouhlasí s politikou Kyjeva, píše agentura Reuters. Příspěvek sdílel poté, co polský ministr zahraničí Radoslaw Sikorski uvedl, že Varšava, která platí za Ukrajinu satelitní internetový systém Starlink, by měla hledat alternativu pro případ, že se Muskova společnost ukáže jako „nespolehlivá“. ČTK Přečíst článek

Američané nadšení nejsou

Nastupující americký velvyslanec ve Varšavě Tom Rose na sociální síti X o plánu Gawkowského napsal, že „není chytrý“. Jde podle něho „o sebezničující daň“, která jen poškodí Polsko a jeho vztahy se Spojenými státy. Varoval, že americký prezident Donald Trump podnikne odvetná opatření „tak, jak se patří“. „Stáhněte tuto daň, abyste se vyhnuli důsledkům!“, vyzval polskou vládu. Tom Rose je americký podnikatel, komentátor a vydavatel, který patří mezi hlasité zastánce Izraele. Na svém profilu na sociální síti X se označuje za „ne tak tajného agenta MAGA židovsko-křesťanského spiknutí“. MAGA je zkratka pro Trumpovo heslo Make America Great Again, tedy Učiňme Ameriku opět skvělou.

Reklama

Trump před časem podepsal memorandum o uvalení cel na země, které vybírají daně z digitálních služeb od amerických technologických společností.

Maximálně pár týdnů. Evropa by bez USA přiliš dlouho ruské invazi vzdorovat nevydržela, varují vojenští experti Názory Evropa postrádá takové základní náležitosti, jako je střelný prach pro výrobu munice. Chybějí také lidé, kteří by bojovali nebo obsluhovali moderní vojenská zařízení. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Gawkowski dnes v Radiu Zet řekl, že své plány navzdory Roseovým vyhrůžkám stáhnout nehodlá. „Časy, v nichž si nějaký stát, třeba i mocnost, myslel, že někdo bude vazalem jiného státu, skončily,“ řekl Gawkowski. Doplnil, že „není možné, aby nějaký politik třeba i spřátelené zemi diktoval, co je možné a co není“.

Největší polská opoziční strana, národněkonzervativní Právo a spravedlnost (PiS), nynější proevropskou vládu kvůli jejím přístupu k současné americké administrativě kritizuje. Poškozuje podle ní vztahy s nejdůležitějším spojencem Polska.