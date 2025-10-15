Maluje, píše i skládá. Ale vše, co vytvoří umělá inteligence, autorský zákon nechrání
Nový díl talkshow Na kus řeči s právníky se zabývá problematikou autorského práva v kontextu umělé inteligence (AI) a analyzuje, jak současný právní rámec – zejména český – reaguje na nové technologické výzvy. Hlavním tématem je otázka, zda mohou být výtvory vytvořené umělou inteligencí chráněny autorským právem, a pokud ano, za jakých podmínek.
Partner Michal Matějka společně s advokátem Zbyňkem Loeblem z PRK Partners zdůrazňují, že podle českého i mezinárodního pojetí může být autorem díla pouze fyzická osoba, nikoliv stroj nebo algoritmus.
To znamená, že výstupy generované čistě umělou inteligencí nejsou autorskoprávně chráněny. Jiná situace nastává v případě, kdy AI slouží jako nástroj v rukou lidského tvůrce – tehdy může být výsledné dílo chráněno, pokud obsahuje dostatečný „autorský vklad“ člověka. Naopak, pokud je lidský přínos zanedbatelný, ochrana nevzniká.
Diskuse se dále zaměřuje na prompt engineering, tedy na samotné textové zadání, kterým autor instruuje AI. Pokud je prompt dostatečně originální a tvůrčí, může být sám o sobě považován za autorské dílo, avšak většina promptů tuto podmínku nesplňuje. Český městský soud v Praze již v jednom případu rozhodl, že AI-generované video není chráněno, právě proto, že mu chyběl lidský autor.
Robert Němec, partner PRK Partners a dlouholetý člen představenstva a předseda České advokátní komory, byl hostem pořadu Na kus řeči s právníky. V obsáhlém rozhovoru s moderátorem a associate partnerem PRK Partners Janem Ditrychem Němec detailně hodnotí své čtyřleté funkční období v čele komory. Klíčovým úspěchem podle něj bylo přivedení větších národních a mezinárodních advokátních kanceláří do aktivního života komory, což do té doby chybělo.
Čtyři roky stál v čele advokátů. Je čas dát prostor mladší generaci, říká Robert Němec
Zprávy z firem
Robert Němec, partner PRK Partners a dlouholetý člen představenstva a předseda České advokátní komory, byl hostem pořadu Na kus řeči s právníky. V obsáhlém rozhovoru s moderátorem a associate partnerem PRK Partners Janem Ditrychem Němec detailně hodnotí své čtyřleté funkční období v čele komory. Klíčovým úspěchem podle něj bylo přivedení větších národních a mezinárodních advokátních kanceláří do aktivního života komory, což do té doby chybělo.
Dalším tématem je použití chráněných děl pro trénink AI modelů. Zde se uplatňuje výjimka pro text a data mining zakotvená ve směrnici EU, která umožňuje využívat chráněná díla pro účely výzkumu či vývoje, pokud autor výslovně nezakáže takové použití („opt-out“ princip). Diskutuje se i o možnosti zavedení kolektivní správy práv a paušálních poplatků pro komerční využití, podobně jako u poplatků z prázdných médií.
Zaznívá také téma ochrany osobnosti a hlasu, například v souvislosti s deepfaky a imitací stylu či hlasu umělců (např. fiktivní nahrávky hlasem Jaromíra Nohavici). Zatímco styl sám o sobě chráněn není, může být problém, pokud obsahuje rozpoznatelné autorské prvky původního díla nebo zasahuje do osobnostních práv.
Závěrem se konstatuje, že neexistuje univerzální právní pravidlo – každý případ je nutné posuzovat individuálně podle míry lidského tvůrčího přínosu a kontroly nad výsledkem. Vývoj technologií je rychlejší než legislativa, takže právní úpravy v této oblasti nevyhnutelně zaostávají. Do budoucna se očekává vlnu soudních sporů a snahy o vytvoření mezinárodního právního rámce, který by vyvážil zájmy autorů a technologických firem.
Aktuální díl pořadu Na kus řeči s právníky, který vzniká za spolupráce s pravní kanceláří PRK Partners, se spouští v úvodu tohoto článku. Ve formě podcastu jej najdete i v kanále Newstream Podcasty na Spotify či Apple Podcasts.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.