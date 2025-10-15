Nový magazín právě vychází!

Maluje, píše i skládá. Ale vše, co vytvoří umělá inteligence, autorský zákon nechrání

Nový díl talkshow Na kus řeči s právníky se zabývá problematikou autorského práva v kontextu umělé inteligence (AI) a analyzuje, jak současný právní rámec – zejména český – reaguje na nové technologické výzvy. Hlavním tématem je otázka, zda mohou být výtvory vytvořené umělou inteligencí chráněny autorským právem, a pokud ano, za jakých podmínek.

Partner Michal Matějka společně s advokátem Zbyňkem Loeblem z PRK Partners zdůrazňují, že podle českého i mezinárodního pojetí může být autorem díla pouze fyzická osoba, nikoliv stroj nebo algoritmus.

To znamená, že výstupy generované čistě umělou inteligencí nejsou autorskoprávně chráněny. Jiná situace nastává v případě, kdy AI slouží jako nástroj v rukou lidského tvůrce – tehdy může být výsledné dílo chráněno, pokud obsahuje dostatečný „autorský vklad“ člověka. Naopak, pokud je lidský přínos zanedbatelný, ochrana nevzniká.

Diskuse se dále zaměřuje na prompt engineering, tedy na samotné textové zadání, kterým autor instruuje AI. Pokud je prompt dostatečně originální a tvůrčí, může být sám o sobě považován za autorské dílo, avšak většina promptů tuto podmínku nesplňuje. Český městský soud v Praze již v jednom případu rozhodl, že AI-generované video není chráněno, právě proto, že mu chyběl lidský autor.

Čtyři roky stál v čele advokátů. Je čas dát prostor mladší generaci, říká Robert Němec

Zprávy z firem

Robert Němec, partner PRK Partners a dlouholetý člen představenstva a předseda České advokátní komory, byl hostem pořadu Na kus řeči s právníky. V obsáhlém rozhovoru s moderátorem a associate partnerem PRK Partners Janem Ditrychem Němec detailně hodnotí své čtyřleté funkční období v čele komory. Klíčovým úspěchem podle něj bylo přivedení větších národních a mezinárodních advokátních kanceláří do aktivního života komory, což do té doby chybělo.

Dalším tématem je použití chráněných děl pro trénink AI modelů. Zde se uplatňuje výjimka pro text a data mining zakotvená ve směrnici EU, která umožňuje využívat chráněná díla pro účely výzkumu či vývoje, pokud autor výslovně nezakáže takové použití („opt-out“ princip). Diskutuje se i o možnosti zavedení kolektivní správy práv a paušálních poplatků pro komerční využití, podobně jako u poplatků z prázdných médií.

Zaznívá také téma ochrany osobnosti a hlasu, například v souvislosti s deepfaky a imitací stylu či hlasu umělců (např. fiktivní nahrávky hlasem Jaromíra Nohavici). Zatímco styl sám o sobě chráněn není, může být problém, pokud obsahuje rozpoznatelné autorské prvky původního díla nebo zasahuje do osobnostních práv.

Závěrem se konstatuje, že neexistuje univerzální právní pravidlo – každý případ je nutné posuzovat individuálně podle míry lidského tvůrčího přínosu a kontroly nad výsledkem. Vývoj technologií je rychlejší než legislativa, takže právní úpravy v této oblasti nevyhnutelně zaostávají. Do budoucna se očekává vlnu soudních sporů a snahy o vytvoření mezinárodního právního rámce, který by vyvážil zájmy autorů a technologických firem.

Aktuální díl pořadu Na kus řeči s právníky, který vzniká za spolupráce s pravní kanceláří PRK Partners, se spouští v úvodu tohoto článku. Ve formě podcastu jej najdete i v kanále Newstream Podcasty na Spotify či Apple Podcasts.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Karel Pučelík: S Petrem Macinkou a Motoristy vzhůru do 19. století

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka
ČTK
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Číst zahraniční zprávy a novinky z našich luhů a hájů musí v těchto dnech zaručeně vést do podivné dichotomie. Jako by existovaly dva světy, které odděluje tlustá zeď. Onu zeď představují znalosti. A my jsme bohužel na té špatné straně.

Podstatnou část pozornosti při jednání o složení nového kabinetu na sebe strhl Filip Turek. Je nemyslitelné, aby se autor tak příšerných výroků (a stačí jen ty, které prokazatelně psal), stal v civilizované zemi ministrem zahraničí. Jeho kolega Petr Macinka jako ministr životního prostředí by ovšem byl jen o něco méně skandální volbou.

Jmenovat na životní prostředí člověka, který popírá klimatickou změnu, je něco podobného, jako svěřit zdravotnictví člověku, který by léčil rakovinu koňskou mastí, infarkt zaříkáváním a zápal plic pijavicí. Zní to sice vtipně, ale nic směšného na tom není. Takových případů, kdy si politici a velký byznys hráli se zdravím lidí, je spousta. Stačí vzpomenout, jakou práci dalo přesvědčit svět, že kouření škodí zdraví. Nakonec se to povedlo, ale tisícům lidí už to nepomohlo.

S klimatem to je podobné. Statisíce lidí ročně umírají na následky nadměrného horka, takže starost o životní prostředí není zdaleka jen o cyklostezkách a kůrovcích, ale jde o lidské životy. Následky našeho mudrování nesou ti nejzranitelnější, popřípadě nejchudší. Proto je třeba ke klimatické politice přistupovat se vší vážností. Pokud někdo plácá něco o proudech „zelené krve“ bez hlubších znalostí zelené problematiky, neměl by to plácat jako ministr.

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka

Macinka na ministerstvo životního prostředí je provokace jak z Trumpovy dílny

Názory

Nenechme se zmýlit manipulací, že se jen kyvadlo přesouvá z extrému do extrému. V Česku žádná extrémní ekologická politika nikdy nebyla. Takže pokud jdou Motoristé řídit životní prostředí, posouváme se prostě jen do extrému. 

Tereza Zavadilová

Nebránit inovacím

Jako na potvoru se tento týden rozdělovaly Nobelovy ceny za ekonomii. Ve vysokých patrech světové vědy panuje jiná shoda než v české politice. Na závažnosti klimatické změny se shodnou nejen biologové a environmentalisté, ale i ekonomové. Příkladem je oceněný francouzský akademik Phillippe Aghion, který se zabývá teorií kreativní destrukce, ale také ve svých pracích objevuje potenciál inovací nebo zkoumá nerovnost. A světe div se, vedle umělé inteligence mluví i o zelené transformaci.

Aghion tvrdí, že k zeleným investicím jsou potřeba inovace jako impuls, protože firmy se do zelených řešení jen tak pro nic za nic neženou. Úkolem politiků je tyto inovace podporovat a vytvářet příznivé prostředí pro přesun inovací z laboratoří do reálného světa – nebo takovému procesu alespoň nebránit. Zelená transformace je fakt, dříve nebo později bude ekonomika udržitelná. Politici, kteří jí brání jsou jako „luddité“, kteří v době průmyslové revoluce rozbíjeli stroje v továrnách.

Motoristé a jiní političtí zaříkávači to ale nechápou. Zelená transformace neznamená, že se vrátíme k žebřiňákům, ale že upgradujeme hospodářství tak, abychom nejen prosperovali, ale zároveň se u toho nedusili. Motoristé ale skončili u rozčilení, že jim Brusel chce sebrat jejich velká auta, která hodně žerou a hodně vrčí (hlavně jim neříkejte, že už vloni všechny spalováky na Rallye Dakar porazil elektromobil).

Předseda Motoristů Petr Macinka (vlevo) a jejich čestný prezident Filip Turek (vpravo)

Babiš se chystá legitimizovat ten nejhorší extrém, který na české politické scéně existuje, píší Slováci

Politika

Ohledně výsledků sněmovních voleb v Česku nejprve panoval opatrný optimismus, už po deseti dnech se ovšem ukazuje, jak moc byl předčasný, napsal slovenský list Sme o skládání vládní koalice vítězným hnutím ANO Andreje Babiše s Motoristy a SPD. Podle listu Denník N se v Praze rozhoduje o setrvání Česka v civilizaci, kterou Slovensko po volbách už opustilo.

ČTK

Udržitelná ekonomika se vyplácí

Aghionův kolega z London School of Economics Nicholas Stern jde ještě dál. Z jeho slov z tohoto týdne (nezávisle na Nobelovkách) vyplývá následující: pokud vám nezáleží na vašich dětech a vnucích, měli byste se zamyslet alespoň nad svým byznysem.

Podle Sterna se zelená řešení ve výsledku vyplatí. „Solární energie překonává elektřinu z fosilních paliv na většině světa, včetně velkých částí USA. Dobří lidé v Texasu budou investovat do solární a větrné energie, protože je levnější než alternativy. Je mnohem lepší investovat do technologií 21. století než do technologií 19. a 20. století,“ uvádí Stern, který je jednou z největších autorit nejen britské evironmentální ekonomie. Není přitom zdaleka sám, kdo k takovým závěrům dochází.

Podle Sterna jsou investice do fosilní ekonomiky nesmysl, naopak udržitelnost nabízí největší potenciál růstu pro 21. století. Nevím jak vy, ale já radši budu důvěřovat světovému ekonomovi, který strávil desítky let seriózním výzkumem, než takřka celoživotnímu zaměstnanci Václava Klause.

David Ondráčka: Český surrealismus. V současné situaci může být Babiš kotvou zdravého rozumu

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš
ČTK
David Ondráčka
David Ondráčka

Absurdní výsledek současné situace může být, že Babiš se stane kotvou zdravého rozumu a pragmatismu. Oproti úplným šílencům a amatérům, co ním mohou sedět ve vládě, Okamurovcům a Motoristům, bude působit jako poslední dospělý v místnosti, co brzdí jejich šílené nápady.

Nakonec ještě budou na náměstích demokratické demonstrace na jeho podporu, to je český surrealismus. Babiš brzdí šílence  to zní jako začátek české pohádky, nebo noční můry. Ale jsme zemí neuvěřitelných příběhů a role se v nich často mění, padouch nebo hrdina, dnes tak, zítra naopak.

Demokratické demonstrace za Babiše: nová úroveň českého surrealismu

Absolutní paradox současného vyjednávání vlády spočívá v tom, že se Babiš stane umírněnou variantou zdravého rozumu. Nakonec z něj bude zkušený, standardní a vlastně umírněný politik. Jasně, dojí bez skrupulí stát do své vlastní kapsy, má střet zájmů úplně v každém rozhodování, je trestně stíhaný, mění názory třikrát denně, lže, kudy chodí, ale vlastně je v tom všem takový předvídatelný.

V trojici mezi Okamurou a Turkem není vyloučeno, že bude vypadat jako ten rozumný chlapík, který brzdí jejich bizarní nápady a drží kontinuitu systému. Protestovat se bude proti Turkovi, Macinkovi a Okamurovi; ti mezi sebou budou soupeřit o to, kdo vymyslí větší blbost a kdo bude radikálnější. Na premiéra se bude apelovat, aby je brzdil, umravnil nebo vyhodil. Myslím, že mu to bude vyhovovat a že si bude užívat tuto proměnu – jak vystřiženou z absurdního divadla.

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka

Karel Pučelík: S Petrem Macinkou a Motoristy vzhůru do 19. století

Názory

Číst zahraniční zprávy a novinky z našich luhů a hájů musí v těchto dnech zaručeně vést do podivné dichotomie. Jako by existovaly dva světy, které odděluje tlustá zeď. Onu zeď představují znalosti. A my jsme bohužel na té špatné straně.

Karel Pučelík

Pragmatik zahraniční politiky bez ideálů

V zákulisí všichni dávno ví, že Babiše nějaké detaily zahraniční politiky vůbec nezajímají. Vlastně ho zahraniční politika nijak moc nezajímá, hlavně ať to pomáhá byznysu a moc to nestojí, to je jeho přístup. Chce, aby Česko zůstalo pevně v EU a NATO, a s těmito strukturami hodlá jednat čistě pragmaticky, zájmově. Právě tenhle pragmatismus může být však nakonec pro zemi paradoxně výhodou. Babiš potřebuje na ministerstvu zahraničí schopného, loajálního úředníka bez ambicí moralizovat. Nejlépe bývalého diplomata s nějakou zkušeností, kterého ten diplomatický sbor akceptuje a nebude brblat. Možná tam nakonec skončí Adam Vojtěch, který si užil svou velvyslaneckou trafiku ve Finsku. Mluví mírně, nic moc neříká, to půjde.

Ale celé to dost to dost ostře kontrastuje s poraženým táborem Fialy a Rakušana a Hradu, kteří svět a zahraniční politiku vidí prizmatem hodnot a gest. Budou se na tom šťavit, Babišova pragmatika ostřelovat (což je v opozici legitimní), ale moc to fungovat nebude, aspoň myslím.

Předseda Motoristů Petr Macinka (vlevo) a jejich čestný prezident Filip Turek (vpravo)

Babiš se chystá legitimizovat ten nejhorší extrém, který na české politické scéně existuje, píší Slováci

Politika

Ohledně výsledků sněmovních voleb v Česku nejprve panoval opatrný optimismus, už po deseti dnech se ovšem ukazuje, jak moc byl předčasný, napsal slovenský list Sme o skládání vládní koalice vítězným hnutím ANO Andreje Babiše s Motoristy a SPD. Podle listu Denník N se v Praze rozhoduje o setrvání Česka v civilizaci, kterou Slovensko po volbách už opustilo.

ČTK

Povolebí vyjednávání jako komedie

Na celkové povolební vyjednávání lze zatím hledět jako na nepovedenou komedii. Turkem se spíš vrtí, jakkoli je úplně jasné, že tak nedospělý chlápek nemůže dělat ministra, ničeho. Ale myslím, že ten veřejný tlak vyhovuje Babišovi, který si počká a nechá je vyblbnout. A mezitím si potřebuje vyřešit vlastní problémy se soudy, vlastní imunitou, dotacemi i bankami financujícími jeho byznys. Nejprve musí vyšešit to, až pak se může věnovat dalším věcem.

Za kulisami politiky: všechno je to o penězovodech

Ale lze na to hledět také jako na strategickou hru se zatím dost skrývanými zájmy některých klíčových aktérů. Hodně zájmů není moc vidět a velmi umně odvádí pozornost. Nenechme se moc napálit, jde hlavně o byznys, dlouhodobé přenastavení finančních toků a penězovodů. Byznys nad ideály, to je česká politická klasika. Nyní probíhají schůzky, kde se tyto věci domlouvají, a o kterých se neinformuje veřejnost. Myslím, že to vyjednávání bude dlouhé, může mít několik kol a nakonec dopadnout ještě dost jinak.

