Moneta zvýšila zisk o více než čtrnáct procent

Čistý zisk Moneta Money Bank vzrostl v letošním prvním pololetí meziročně o 14,4 procenta na 3,1 miliardy korun. Provozní výnosy bance stouply o 9,1 procenta na 6,8 miliardy korun. Provozní náklady zůstaly stabilní na 2,9 miliardy korun. Vedení banky, jejímž největším akcionářem je finanční skupina PPF, očekává, že za celý letošní rok dosáhne čistého zisku minimálně šest miliard korun.

Meziroční zvýšení provozních výnosů bylo podpořené solidním výsledkem čistého úrokového výnosu i čistého výnosu z poplatků a provizí, uvedla banka. Čistý úrokový výnos Monetě meziročně vzrostl o 13,7 procenta na 4,8 miliardy korun především díky nižším nákladům na financování klientských vkladů. Ty se za první polovinu letošního roku snížily na 2,08 procenta oproti 3,38 procenta za loňské první pololetí.

Hlavním zdrojem meziročního růstu čistého výnosu z poplatků a provizí o 11,7 procenta na 1,7 miliardy korun byla distribuce investičních produktů třetích stran. Výnos z distribuce těchto produktů se skupině Moneta meziročně zvýšil o více než 22 procent na 408 milionů korun.

Za první pololetí poskytla Moneta nové úvěry za 35,9 miliardy korun, což bylo o 24,2 procenta více než ve stejném období předchozího roku. Nové objemy hypoték vzrostly meziročně o třetinu na devět miliard korun a nové spotřebitelské úvěry o 17,2 procenta na 11,6 miliardy korun. Živnostníkům a malým firmám Moneta půjčila za prvních šest měsíců letošního roku čtyři miliardy korun, meziročně o téměř dvě pětiny více. Nové objemy investičních úvěrů se zvýšily o 31,1 procenta na 8,8 miliardy korun.

Vklady klientů banky letos v prvním pololetí stouply meziročně o 2,9 procenta na 438 miliard korun. Retailové vklady činily 335 miliard korun a komerční vklady 104 miliard korun.

Celkové provozní náklady zůstaly stabilní, když meziročně vzrostly pouze o 1,2 procenta, uvádí banka. Pokles nákladů na zaměstnance o jedno procento a pokles regulatorních poplatků o 9,7 procenta na 195 milionů korun zmírnily nárůst správních nákladů o 12 procent na 823 milionů korun.

Konsolidovaná bilanční suma skupiny Moneta se v letošním prvním pololetí meziročně zvýšila o čtyři procenta na 503 miliard korun. „Růstu bylo dosaženo zejména díky klientským vkladům,“ uvedla banka. Počet klientů skupiny se meziročně zvýšil o procento na 1,6 milionu.

Po prvním půlroce je Moneta podle jejího vedení na dobré cestě dosáhnout za celý rok 2025 čistého zisku minimálně šest miliard korun. Vedení skupiny navíc očekává jeho překročení o 300 až 400 milionů korun.

Moneta Money Bank je jednou z největších firem obchodovaných na pražské burze. Jejím největším akcionářem je finanční skupina PPF. Dříve usilovala o spojení Monety se svou skupinou Air Bank, plán ale padl.