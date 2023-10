Čistý zisk Monety meziročně klesl o 3,7 procenta na čtyři miliardy

Čistý zisk Monety Money Bank za první tři čtvrtletí letošního roku meziročně klesl o 3,7 procenta na čtyři miliardy korun. Provozní výnosy dosáhly 9,1 miliardy korun, meziročně se téměř nezměnily. Na podobné úrovni zůstaly i provozní náklady, také letos do září činily 4,2 miliardy korun.

Oznámila rovněž, že za celý letošní rok cílí na čistý zisk převyšující pět miliard korun, což je o 300 milionů korun více než ve výhledu zveřejněném v červenci.

Čistý úrokový výnos za první tři čtvrtletí meziročně klesl o 11,3 procenta na 6,4 miliardy korun, podle banky je to zejména kvůli přetrvávajícímu tlaku nákladů na financování. „Z čtvrtletního pohledu nicméně čistý úrokový výnos nadále rostl, a to o 1,4 procenta v porovnání s druhým čtvrtletím roku 2023. K tomu přispěly jak dodatečné zdroje likvidity, na kterých realizujeme ziskovou marži, tak i vyšší výnosnost úvěrového portfolia,“ sdělila banka. Čistý výnos z poplatků a provizí se meziročně zvýšil o 22,3 procenta na dvě miliardy korun, a to díky provizím z prodeje produktů třetích stran, jako jsou pojistné produkty a smlouvy o penzijním pojištění, které dohromady přispěly částkou 0,9 miliardy korun.

Provozní výnosy za tři čtvrtletí podle banky představují stabilní výsledek v porovnání se stejným obdobím roku 2022. V mezičtvrtletním srovnání se provozní výnosy zvýšily o pět procent na 3,2 miliardy korun, a to díky kombinaci lepších úrokových výnosů a silných výnosů z poplatků a provizí.

„Moneta vykázala za třetí čtvrtletí pozitivní výsledky. K překonání odhadů došlo u výnosů i čistého zisku,“ řekl analytik XTB Tomáš Cverna. Výhled čistého zisku managementu na celý letošní rok hodnotí jako reálný.

Provozní náklady banka navzdory inflačním tlakům a vyšším povinným příspěvkům do regulatorních fondů z letošního prvního pololetí udržela na stejné úrovni. Regulatorní poplatky meziročně vzrostly o 34,1 procenta na 307 milionů korun.

Nárůst klientských vkladů

Bilanční suma Monety dosáhla ke konci září 449 miliard korun, meziročně stoupla o 20,9 procenta. Podle banky je za tím zejména nárůst klientských vkladů o 22,7 procenta na 393 miliard korun. Retailové vklady vzrostly o 22,3 procenta a komerční vklady o 23,9 procenta.

Portfolio výkonných úvěrů v hrubé výši zůstalo na 270 miliardách korun. Retailové úvěry meziročně klesly o 2,5 procenta na 181,6 miliardy korun, podle banky zejména díky zpomalení v oblasti hypotečních úvěrů. Portfolio komerčních úvěrů vzrostlo o 5,3 procenta na 88,5 miliardy korun. „Objemy nových hypotečních úvěrů klesly meziročně o 70,1 procenta, což je v souladu s celým hypotečním trhem. Objemy spotřebitelských úvěrů rovněž klesly o 16 procent a nové komerční úvěry se meziročně propadly o 26,8 procenta,“ uvedla banka.

Celkový počet klientů nadále rostl, dosáhl 1,6 milionu, meziročně přibylo 154 tisíc nových klientů.

Moneta Money Bank je jednou z největších firem obchodovaných na pražské burze. Největším akcionářem Monety je finanční skupina PPF. Usilovala o spojení Monety se svou skupinou Air Bank. Plán ale loni na jaře padl.