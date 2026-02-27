Okamura se po devíti letech vrací do Otázek Václava Moravce. ČT ustoupila kritice
Předseda SPD Tomio Okamura přijal pozvání do nedělního diskusního pořadu České televize. Do studia Otázek Václava Moravce usedne poprvé od roku 2017. Televize ho oslovila poté, co se jeho dlouhodobá neúčast stala předmětem kritiky i debaty v Radě ČT.
Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie a místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura přijal pozvání do pořadu Otázky Václava Moravce na Česká televize. Podle serveru Médiář by se debata měla uskutečnit 8. března.
Okamura si na veřejnoprávní televizi dlouhodobě stěžoval, že ho do pořadu nezve. Naposledy byl hostem v roce 2017. Právě tato skutečnost se loni na podzim stala tématem jednání Rady ČT.
Politická debata o cenách potravin se zvrhla v divadlo. Viníci jsou jasní, řešení méně. Vlastenectví něco stojí a zaplatí to vždy a jenom spotřebitel.
Michal Nosek: Poctivý český rohlík podle Okamury. Bude dražší a stejně vám ztvrdne
Názory
Generální ředitel televize Hynek Chudárek tehdy radním řekl, že dlouhodobá absence předsedy SPD mohla být v rozporu se zásadami vyplývajícími z kodexu ČT. Podle něj bylo namístě situaci přehodnotit.
Moderátor pořadu Václav Moravec však dříve upozornil, že zákon ani kodex nehovoří o povinnosti zvát konkrétní stranické předsedy. Klíčová je podle něj vyváženost názorových a politických proudů v celkovém vysílání, nikoli zastoupení jednotlivých funkcí.
Podle informací Médiáře televize oslovila také další současné či bývalé předsedy Poslanecké sněmovny. Pozvání mají přijmout například Miroslava Němcová a Markéta Pekarová Adamová, vyjádření Radka Vondráčka zatím nebylo potvrzeno. Česká televize uvedla, že přesné složení hostů oznámí tradičně až krátce před vysíláním.
Návrat Okamury do pořadu tak může znamenat nejen mediálně sledovaný střet názorů, ale i symbolické uzavření sporu o to, zda veřejnoprávní televize poskytuje dostatečný prostor všem významným politickým hráčům.
Český pracovní trh by se bez uprchlíků z Ukrajiny podle ministra práce Aleše Juchelky (ANO) neobešel. Klíčovou roli hrají zejména ve stavebnictví, sociálních službách a zdravotnictví, kde dlouhodobě chybějí lidé. Vláda proto zvažuje další zjednodušení přijímání zahraničních pracovníků i podporu částečných úvazků.
Juchelka: Bez Ukrajinců se český trh práce neobejde
Politika
