Pokukuje Fico po odchodu z NATO? Slovensku by svědčila neutralita, řekl

Slovensku by v současné době nesmyslného zbrojení svědčila neutralita, řekl slovenský premiér Robert Fico, jehož země je od roku 2004 členem NATO. Fico poprvé veřejně hovořil o neutralitě země, a to v odpovědi na novinářský dotaz ohledně zvyšování výdajů na obranu. To plánuje Severoatlantická aliance i Evropská unie. Podle vůdce slovenské opozice Michala Šimečky by Ficova slova v praxi znamenala vystoupení Slovenska z NATO.

Fico mluvil o neutralitě země před schůzkou zástupců parlamentních stran s Pellegrinim o navyšování obranných výdajů, o kterém by měly jednat země NATO na nadcházejícím summitu. Opozice zvýšení podpořila, chce ale komisi, která bude dohlížet na skutečné využití peněz v této oblasti.

„V těchto nesmyslných časech zbrojení, kdy si mnou ruce zbrojařské firmy, jak si mnuly ruce během covidu (farmaceutické) firmy, by Slovensku velmi svědčila neutratila. Bohužel, toto rozhodnutí není v mých rukou,“ uvedl Fico.

Slovenský premiér v uvedené souvislosti zpochybňoval navyšování výdajů na obranu, když si položil například řečnickou otázku o tom, kdo chce s kým bojovat. Tvrdil rovněž, že všichni mluví o válce.

„Skandalózní vyjádření“

„Robert Fico blouzní o neutralitě Slovenska. Je to absolutně skandalózní vyjádření. Zpochybňuje tím celé naše zahraničněpolitické ukotvení,“ napsal v prohlášení předseda nejsilnějšího slovenského opozičního hnutí Progresivní Slovensko Šimečka.

Také další opoziční slovenští politici Fica za jeho vyjádření o neutralitě kritizovali a uvedli, že jde o další pokus premiéra odklánět pozornost od skutečných problémů země. Předseda liberální strany Svoboda a Solidarita Branislav Gröhling uvedl, že neutralita by pro Slovensko byla nákladnější. Podle šéfa opozičních křesťanských demokratů Milana Majerského je pro Slovensko ve věci obrany jistotou pouze jeho členství v NATO.

Na výrok slovenského premiéra zareagoval i prezident Peter Pellegrini. Uvedl, že jde o „provokativní myšlenku, na které je premiér expert“. „Téma je zbytečné, v případě neutrality by země musela vynakládat na svou obranu oproti současnosti více peněz,“ doplnil Pellegrini. Hlava slovenského státu za důležité označila, že Ficův kabinet se ve svém programovém prohlášení přihlásil ke slovenskému členství v NATO.

Slovensko v současnosti podle Fica vynakládá na obranu dvě procenta výkonu své ekonomiky (HDP), tedy asi 2,8 miliardy eur (69 miliard korun). Navýšení na pět procent HDP by podle něj znamenalo pro Slovensko až sedm miliard eur (173 miliard korun).

Generální tajemník NATO Mark Rutte navrhuje zvýšit cíl výdajů na obranu na pět procent HDP, přičemž 3,5 procenta by mělo být určeno na armádu a 1,5 procenta na širší výdaje spojené s bezpečností, například na infrastrukturu, kyberbezpečnost či budování zdravotních zařízení.

