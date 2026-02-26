„Sobecký postoj“. Fiala ostře zareagoval na Babiše kvůli výdajům na obranu
Amerického prezidenta Donalda Trumpa nepotěší, že Česká republika nehodlá plnit spojenecké závazky. Pro dlouhý život je třeba starat se o bezpečnost, uvedl expremiér Petr Fiala (ODS) k výrokům předsedy vlády Andreje Babiše (ANO) ohledně plánovaných výdajů na obranu. Babiš v rozhovoru pro Deník.cz řekl, že Česko určitě nenastupuje cestu směrem k obranným výdajům ve výši 3,5 procenta hrubého domácího produktu (HDP). „Prioritou je zdraví našich spoluobčanů, aby žili dlouho,“ řekl. Podle Fialy jde o sobecký postoj.
„Aby občané žili dlouho, tak proto bychom se na prvním místě měli starat o naši bezpečnost. Tu musí zajistit stát. Pokud nebudeme žít v bezpečí, tak nám zdraví k dlouhému životu asi nepomůže,“ napsal Fiala na síti X. Babišův přístup označil za sobectví vůči spojencům.
Premiér oznámil, že nehodlá plnit spojenecké závazky, protože je pro něj prý priorita „zdraví našich spoluobčanů, aby žili dlouho“.— Petr Fiala (@P_Fiala) February 26, 2026
„Trumpa asi nepotěší“
„Vážně myslí, že my nebudeme plnit dohody, ke kterým jsme se zavázali, a ostatní se budou o nás starat? Premiérovy trapné výmluvy asi taky nepotěší amerického prezidenta, v jehož červené čepici tady ještě nedávno běhal,“ uvedl s tím, že právě Trump tlačí nejvíc na to, aby se evropské státy staraly o vlastní bezpečnost.
Loni se státy Severoatlantické aliance (NATO) dohodly, že do roku 2035 vzrostou jejich obranné výdaje na 3,5 procenta HDP a dalších 1,5 procenta HDP budou tvořit související nevojenské investice.
Podle návrhu vlády by měla obrana letos hospodařit s částkou 154,79 miliardy korun, původní návrh kabinetu Petra Fialy (ODS) chtěl pro ministerstvo vyčlenit o 21 miliard více. Celkové obranné výdaje by měly činit zhruba 185 miliard korun, z toho 30 miliard jde z ostatních rozpočtových kapitol. ČR by tak na obranu měla vynakládat 2,07 procenta HDP podle makroekonomické predikce z ledna.
Výhledy na roky 2027 a 2028 podle ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD) dokazují, že strategický kurz ČR se nemění. Příští rok by měl rozpočet obrany podle výhledu dosáhnout 215,3 miliardy korun, v roce 2028 dále růst na 238,2 miliardy.
„Možná četl nějaký výhled, ale rozpočet je koaliční rozhodnutí,“ reagoval Babiš a připomněl, že i letošní rozpočet se stále ještě projednává. Minulý kabinet podle něj stále mluvil o válce a dělal na obraně netransparentní zakázky.