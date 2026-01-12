Nový magazín právě vychází!

Babiš útočí na Fialovu vládu: Muniční iniciativa byla netransparentní. Expremiér zareagoval

Andrej Babiš
ČTK
ČTK
ČTK

České firmy zajistily v muniční iniciativě pro Ukrajinu vojenský materiál za 274 miliard korun, řekli po jednání kabinetu novinářům premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér Karel Havlíček (ANO). Bývalá vláda Petra Fialy (ODS) podle Babiše o projektu mlžila a skrývala ho v rozpočtu Vojenského zpravodajství. Fiala veřejná vyjádření o detailech iniciativy kritizoval. Uvedl, že ohrožují bezpečnost zúčastněných lidí a firem a působí i ekonomické škody.

Babiš před loňskými sněmovními volbami iniciativu ostře kritizoval a sliboval její zrušení. Dnes uvedl, že vládní strany plní svůj předvolební závazek tím, že do iniciativy nepůjdou peníze z českého rozpočtu, ačkoliv ji Česko bude pro zahraniční zájemce dál koordinovat. „O muniční iniciativě jsme nic nevěděli, oni stále mlžili a skrývali to v rozpočtu vojenské rozvědky. Je to netransparentní,“ řekl o počínání předchozí vlády.

Ministři ANO, SPD a Motoristů se podle Babiše v posledních týdnech dozvěděli, že přes české firmy proteklo v muniční iniciativě 280 miliard korun. Informace podle něj pochází od Aleše Vytečky, ředitele Agentury pro mezivládní obrannou spolupráci (AMOS), která iniciativu koordinuje. „Český rozpočet i skrytým způsobem dal do zbraní 17,1 miliardy, to vše se skrývalo, to bylo vše super tajné,“ prohlásil Babiš.

„Ten člověk neví, co dělá“

Fiala uvedl, že se děje to, čeho se obával. „Ten člověk (Babiš) neví, co dělá. Mluvit detailněji veřejně o muniční iniciativě znamená ohrožovat bezpečnost lidí a firem, které se na ní podílejí, o ekonomických škodách nemluvě. Vážně si premiér neuvědomuje, že jde o válečné dodávky zbraní se všemi riziky, co to přináší?“ uvedl Fiala.

Havlíček na dotaz upřesnil, že přímo v muniční iniciativě šlo o 114 miliard korun a dalších 160 miliard se využilo na podobném principu. „Je tam také donor. Zjednodušeně řečeno můžeme říct, že je to zaokrouhleně kolem 280 miliard korun, které se v rámci muniční iniciativy a toho systému vyobchodovaly směrem k jednotlivým donorům a ty produkty skončily na Ukrajině,“ uvedl.

Na muniční iniciativě Česko spolupracuje zejména s Nizozemskem a Dánskem. V iniciativě je koordinátorem a dopravcem, vyhledává zásoby střeliva ve světě a domlouvá mezinárodní financování. Plátci munice jsou z větší části jiné země jako Německo, Kanada či Nizozemsko. Loni Ukrajina dostala 1,8 milionu kusů munice, za celou dobu přes čtyři miliony kusů. Podle bývalého ministra zahraničí Jana Lipavského (za ODS) na munici pro Ukrajinu dárci věnovali 100 miliard korun, dvěma až třemi miliardami přispělo Česko.

Stanislav Šulc: Důvěra vlády je jistá věc, kverulantům navzdory

Na vládu! připíjejí si premiér Andrej Babiš a šéf SPD Tomio Okamura
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Již pouhé hodiny nás dělí od památného okamžiku letošního roku. V úterý totiž odstartuje sněmovní schůze, na které poslanci budou hlasovat o důvěře vládě. Ačkoli se na poslední chvíli objevilo pár nespokojenců, kteří si chtěli před svými voliči přihřát nějakou tu minutu slávy, žádné drama nás ve Sněmovně opravdu nečeká.

Jednání o důvěře vlády jsou tradičně velkou věcí. Poslanci s přednostním právem si řeknou svoje, pravděpodobně si své řekne i velká část poslanců ostatních, protože si tím odkroutí povinný výstup a další čtyři roky o nich nikdo neuslyší.

Po několika hodinách dojde na hlasování, které probíhá veřejně a nahlas. Poslanci mohou hlasovat pro návrh (tedy pro důvěru), proti němu, nebo se zdržet. Ale také se mohou hlasování zcela nezúčastnit, čímž sníží potřebný počet hlasů na vyslovení důvěry (to je jiné proti vyslovení nedůvěry, kdy je potřeba vždy minimálně 101 hlasů).

Že by nastal jiný scénář než vyslovení důvěry, nyní rozhodně není na stole. Nic na tom nemění část kverulujících poslanců za SPD a nic na tom nezmění ani chlácholivá řeč premiéra Andreje Babiše, který jim půjde vysvětlit, že ani halíř už zcela jistě nepůjde na muniční iniciativu ani jinou pomoc Ukrajině, ale že to za nás zatáhne někdo jiný (mrk, mrk).

108 hlasů, nebo problém

Jenomže ono se hraje o trochu víc než „jen“ o formální důvěru. Je to první reálný test síly stávající koalice ve Sněmovně. A to nad hlasováním, kdy v podstatě všem poslancům jde, nebo přesněji by mělo jít o totéž. I proto Tomio Okamura velmi hekticky vystoupil s tím, že počítá se všemi 108 hlasy pro vládu.

Chápe, že jakýkoli jiný scénář bude začátek problémů. Právě Okamurův poslanecký klub, jemuž se již otevřeně říká „pytel blech“, může při dalších hlasováních sehrát poměrně významnou roli. Část loajalistů, tedy kmenových poslanců SPD, by sice měla stačit na prohlasování jakéhokoli zákona, jenomže pokud budou v Poslanecké sněmovně návrhy zákonů, které budou příliš velkým vládním kompromisem, může se vláda dostat do úzkých.

Vládu čekají důsledky vládnutí

A tady se bude moci otevřít prostor pro opozici, která zatím vyčkává, konsoliduje síly, ale zatím toho mnoho neukázala. Ano, ani neměla prostor, ale ukazuje se, že příležitostí bude přibývat.

Je dobré začít suverénně: všichni opoziční poslanci by měli aktivně hlasovat proti, i kdyby měli na jednání dorazit s chřipkou. A tuto pozici pak držet co možná nejdůsledněji, pokud jim to svědomí a ústavní pořádek dovolí. Je na čase, aby svou vládní, tedy státotvornou pozici ANO, SPD a Motoristé naplno pocítili. I se všemi důsledky a zodpovědností, které to přináší.

Do nápadu zmocněnce ovšem ještě před rozhodnutím vlády začaly házet vidle právníci. Podle výkladu Ústavy nemůže státní úředníky řídit soukromá osoba, kterou by zmocněnec byl. Takže před námi v nekonečném příběhu Turek stojí zhruba tři možná vyústění. Pokud Motoristé nevymyslí nějaký další fígl.

Za prvé, spustí nechutné a vleklé spory o výklad Ústavy a budou nyní tlačit ne ministra, ale zmocněnce. Nebo dají na Zemanovu radu a z Turka udělají náměstka, kterého již nemusí schvalovat prezident. Anebo skutečně najdou na post ministra jinou osobu, loutku, kterou bude Turek s Macinkou řídit.

