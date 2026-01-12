Grónsko se vzpírá Trumpovi. V sázce je i budoucnost NATO
Grónsko odmítá tlak amerického prezidenta Donalda Trumpa. Obranu ostrova chce zajistit v rámci NATO.
Grónsko zintenzivní své úsilí, aby zajistilo obranu ostrova v rámci Severoatlantické aliance, uvedla v pondělí grónská vláda. Znovu zároveň odmítla opakované výzvy amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby se ostrov – autonomní území Dánského království a členské země NATO – stal součástí Spojených států. Informovaly o tom agentury Reuters a Agence France-Presse.
Trump: Ostrov „tak či onak“ převezmu
Trump tvrdí, že Spojené státy potřebují Grónsko kvůli národní bezpečnosti, ale také proto, aby se největšího světového ostrova, bohatého na nerostné suroviny, v budoucnu nezmocnily Čína či Rusko. V neděli zopakoval své dřívější tvrzení, že USA ostrov „tak či onak“ převezmou a že toto území potřebují „fyzicky vlastnit“.
Americký prezident Donald Trump prohlásil, že Spojené státy podniknou kroky k získání Grónska „ať se jim to líbí, nebo ne“. Výrokem výrazně vyostřil dosavadní rétoriku administrativy, která dlouhodobě usiluje o převzetí kontroly nad dánským autonomním územím.
Trump: Pokud to neuděláme my, vezme si Grónsko Rusko nebo Čína
Grónská vláda: To je nepřijatelné
„Spojené státy opět potvrdily své přání zmocnit se Grónska. Grónská koaliční vláda to nemůže v žádném případě akceptovat,“ uvedla vláda v prohlášení. Zároveň dodala, že zintenzivní své úsilí, aby zajistila, že obrana Grónska se uskuteční v rámci NATO.
„Všechny členské státy NATO, včetně Spojených států, mají na obraně Grónska společný zájem,“ zdůraznil kabinet premiéra Jense-Frederika Nielsena.
NATO a EU varují
Generální tajemník NATO Mark Rutte v pondělí při návštěvě Chorvatska uvedl, že aliance pracuje na dalších krocích k posílení bezpečnosti v Arktidě a že se na prioritním významu tohoto regionu shodují všechny členské země.
Komisař EU pro obranu a vesmír Andrius Kubilius varoval, že vojenské převzetí Grónska Spojenými státy by znamenalo konec NATO.
Vojenská hrozba otřásla aliancí
Trump v uplynulém týdnu šokoval členské státy NATO, když pro získání Grónska odmítl vyloučit použití vojenské síly. Připustil rovněž, že si možná bude muset vybrat mezi zachováním integrity NATO a ovládnutím tohoto dánského území.
USA zvažují různé scénáře, jak získat Grónsko. Vedle diplomatického řešení připouštějí i použití síly, což znepokojuje Evropu.
Trump chce Grónsko. I za cenu vojenského konfliktu
Historie a status ostrova
Grónsko, které obývá zhruba 56 tisíc lidí, bylo do 50. let minulého století dánskou kolonií. V roce 1979 získalo částečnou autonomii se vznikem vlastního parlamentu. Kodaň má dosud pod kontrolou zahraniční politiku, obranu a měnovou politiku ostrova. Od roku 2009 má Grónsko možnost vyhlásit plnou nezávislost na základě referenda.
Spojené státy pod vedením Donalda Trumpa objevují kouzlo velmocenské politiky. Vidíme to ve Venezuele, ale hlavně v nátlaku na Grónsko. Americká armáda se tam už teď těší velké svobodě. Trumpovo kroky tedy dávají smysl jen v případě, že se svými spojenci už nepočítá.
Imperiální politika se vrací. Proč Trump tak tlačí na Grónsko?
