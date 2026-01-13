Ukrajina otevřela klíčové ložisko lithia. Projekt má vazby na Trumpovo okolí
Ukrajina udělila práva na rozvoj jednoho ze svých největších nalezišť lithia, Dobra v Kirovohradské oblasti v centrální části země, konsorciu, vedeným společnostmi TechMet a The Rock Holding, uvedla premiérka Julija Svyrydenková. Vítězné konsorcium má podle listu The New York Times vazby na amerického prezidenta Donalda Trumpa, připomněly agentura Reuters a server Ukrajinska pravda.
Pilotní projekt by měl přilákat kapitálové investice ve výši minimálně 179 milionů dolarů, z čehož 12 milionů dolarů bude alokováno na provedení nového geologického průzkumu a mezinárodního auditu zásob a 167 milionů dolarů na organizaci produkce v případě potvrzení průmyslových zásob ložiska, napsala Svyrydenková na sociální síti. Dobra je první v ambiciózním plánu integrace Ukrajiny do dodavatelských řetězců strategických partnerů, dodala premiérka.
Ukrajina a Spojené státy na konci loňského dubna podepsaly dohodu o nerostných surovinách, která počítala s vytvořením ukrajinsko-amerického investičního fondu pro správu ukrajinských zdrojů. V září byla americkým zástupcům ukázána první ložiska na Ukrajině, která by se mohla stát startovacími projekty pro Investiční fond pro obnovu Ukrajiny. Zástupci americké korporace pro mezinárodní rozvoj (DFC) poté navštívili Kirovohradskou oblast, připomněla Ukrajinska pravda.
Na Ukrajině se nacházejí také zhruba tři procenta světových zásob lithia, které se používá v bateriích. Spojené státy považují lithium za zásadní pro ekonomiku a národní bezpečnost a očekává se, že poptávka po lithiu v nadcházejícím desetiletí výrazně vzroste.
