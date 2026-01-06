Muniční iniciativu rušit nebudeme, Česko zastane roli koordinátora, řekl Babiš
Muniční iniciativu pro Ukrajinu Česká republika rušit nebude, bude ji koordinovat a nepůjdou do ní žádné peníze českých občanů, uvedl premiér Andrej Babiš (ANO) na sociální síti X po jednání lídrů zemí takzvané koalice ochotných. Rozhodl se tak po dohodě s koaličními partnery, napsal. Před loňskými sněmovními volbami Babiš sliboval zrušení iniciativy.
Česko v muniční iniciativě zprostředkovává dodávky velkorážové munice pro Ukrajinu napadenou Ruskem, o budoucnosti iniciativy bude ve středu jednat Bezpečnostní rada státu (BRS). „Sice mě ještě čeká jednání BRS, kde zjistím další detaily o muniční iniciativě, ale po všech jednáních, která už jsem absolvoval, jsem se i po dohodě s koaličními partnery rozhodl, že muniční iniciativu rušit nebudeme,“ napsal Babiš.
„Projekt bude pokračovat a Česká republika bude v roli koordinátora. Do muniční iniciativy nebudou investovány žádné peníze českých občanů,“ doplnil český premiér. Novinářům v Paříži po jednání lídrů zemí koalice ochotných Babiš řekl, že v muniční iniciativě pro Ukrajinu lze pokračovat za podmínky, že ji budou financovat jiné státy. „Máme know-how, naše firmy mají know-how. Samozřejmě musí to být transparentně a bez korupce,“ řekl Babiš.
S návrhem nakoupit dělostřeleckou munici pro Ukrajinu mimo členské státy Evropské unie přišel předloni v únoru tehdejší český premiér Petr Fiala (ODS) na mimořádném summitu EU. První zásilka munice dorazila na Ukrajinu v létě 2024. Babiš iniciativu před loňskými sněmovními volbami ostře kritizoval a sliboval její zrušení. Koncem loňského roku uvedl, že v principu je to dobrá věc, jde však o to, zda se obešla bez korupce.
Na muniční iniciativě spolupracuje Česko zejména s Nizozemskem a Dánskem. Loni Ukrajina dostala 1,8 milionu kusů munice, za celou dobu trvání iniciativy přes čtyři miliony kusů. Podle bývalého ministra zahraničí Jana Lipavského na munici pro Ukrajinu dárci věnovali 100 miliard korun, Česko přispělo dvěma až třemi miliardami korun.
Předseda koaliční SPD a šéf Sněmovny Tomio Okamura v pondělí řekl, že stanovisko vlády k muniční iniciativě projedná po Bezpečnostní radě státu i koalice. Vládní strany se podle něj shodují, že Česko ze svého rozpočtu v rámci iniciativy financovat nákupy nebude. Novinářům dnes Babiš řekl, že s koaličními partnery o věci hovořil i před dnešním jednáním v Paříži. „Myslím, že jsme se na tom domluvili,“ uvedl.