Evropa mění pravidla hry. Od roku 2027 už špatná baterie nepošle spotřebič do koše
Od poloviny příštího února začne v celé Evropské unii platit nové bateriové nařízení, které zásadně promění podobu spotřební elektroniky. Nařízení (EU) 2023/1542 o bateriích zavádí povinnost, aby baterie v nově uváděných zařízeních byly snadno vyměnitelné koncovým uživatelem nebo nezávislým servisem. Pokud tedy přestane fungovat akumulátor, nemělo by to automaticky znamenat konec celého výrobku.
Nová evropská regulace přikáže výrobcům, aby baterie ve spotřební elektronice šly snadno vyměnit. Cílem je delší životnost výrobků a méně elektroodpadu, dopady se ale projeví i v nákladech firem a pravděpodobně i v cenách některých zařízení.
Cílem avizované bateriové změny je prodloužit životnost elektroniky, omezit rychle rostoucí množství elektroodpadu a posílit recyklaci cenných surovin. Regulace se týká široké škály zařízení. Od mobilních telefonů a notebooků až po vysavače, kuchyňské pomocníky nebo přístroje osobní péče. Právě u těchto výrobků často baterie rozhoduje o tom, jak dlouho budou skutečně sloužit.
Prodloužená životnost
Typickým příkladem jsou tyčové a robotické vysavače. Jejich motory a konstrukce mohou vydržet řadu let, zatímco baterie má obvykle kratší životnost. Někteří výrobci už dnes na tento rozdíl reagují. Například značka Sencor poskytuje u vybraných vysavačů záruku na motor až deset let, zatímco baterie podléhá standardní dvouleté záruce na kapacitu. Nová evropská pravidla však mají zajistit, aby výměna baterie nebyla složitou nebo ekonomicky nevýhodnou operací, ale běžnou součástí životního cyklu výrobku.
Pro zákazníky je princip srozumitelný. Pro výrobce ale znamená výraznou změnu. Nejde jen o drobnou technickou úpravu konstrukce. Firmy budou muset přepracovat návrh výrobků, projít rozšířeným testováním bezpečnosti a funkčnosti a zároveň počítat s delší dostupností náhradních dílů i servisní podporou. To vše zvyšuje nároky na plánování výroby i financování.
Zboží zdraží
Dopad na ceny se podle odborníků může lišit podle segmentu trhu. V silně konkurenčních kategoriích, jako jsou sluchátka nebo přenosné reproduktory, se dá očekávat, že výrobci část zvýšených nákladů absorbují ve svých maržích, aby zůstali cenově dostupní. U méně cenově citlivých výrobků však nelze mírné zdražení vyloučit. Harmonogram je přitom pevně daný a účinnost pravidel od roku 2027 neponechává prostor pro výrazné odklady.
Součástí regulace je také zavedení takzvaného digitálního pasu baterie. Každá baterie bude opatřena QR kódem, pomocí něhož bude možné zjistit informace o jejím složení, původu surovin, uhlíkové stopě i možnostech recyklace. Evropská unie tím chce zvýšit transparentnost dodavatelských řetězců a podpořit přechod k cirkulární ekonomice, v níž jsou baterie a elektronika vnímány jako zdroj cenných materiálů, nikoli jako jednorázové zboží.
Téma elektroodpadu přitom nabývá na významu. Podle údajů Eurostat patří elektroodpad mezi nejrychleji rostoucí druhy odpadu v Evropě. V roce 2023 se v EU sebralo v průměru 11,6 kilogramu elektroodpadu na obyvatele, přičemž méně než polovina vyřazených zařízení je skutečně recyklována. U přenosných baterií se k recyklaci dostává zhruba 49 procent. Nová regulace si klade za cíl zvýšit tento podíl na 63 procent do roku 2027 a na 73 procent do roku 2030.
Česká republika se podle dat Český statistický úřad pohybuje přibližně na unijním průměru, zatímco některé státy, například Belgie, už dnes překračují šedesátiprocentní míru sběru přenosných baterií.
Nová pravidla tak nejsou jen technickou úpravou konstrukce spotřebičů. Představují širší posun v tom, jak je v Evropě vnímána životnost výrobků a odpovědnost výrobců. Od roku 2027 by už baterie neměla být důvodem, proč jinak funkční zařízení končí v odpadu. Pro firmy to znamená vyšší nároky, pro zákazníky větší možnost volby – a pro trh další krok směrem k delší životnosti a větší udržitelnosti.
