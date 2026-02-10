Michal Nosek: Motoristé, uhlobaroni a křiklouni stojí na červenou. Evropa projela bez čekání
Evropský parlament schválil snížení emisí o 90 procent do roku 2040. Tím nejen potvrdil směr klimatické transformace, ale také politicky převálcoval její nejhlasitější odpůrce. Motoristická pravice, fosilní průmysl i uhelná nostalgie utrpěly porážku, která není jen hlasovací, ale především dějinná. Evropa už neřeší, zda dekarbonizovat, ale jak rychle.
Evropský parlament odhlasoval snížení emisí o 90 procent do roku 2040. Tím definitivně rozsvítil červenou celé hlučné koloně odpůrců: konzervativním motoristům, fosilním magnátům, uhelným nostalgikům i politikům, kteří si spletli klimatickou politiku s kulturní válkou o právo tankovat levný benzín.
Ještě včera svým voličům slibovali, že Green Deal zkolabuje, spalovací motory se ubrání a lidé „zelené šílenství“ smetou ze stolu. Místo toho přišlo hlasování 413 ku 226. Ne revoluce, ale drtivá realita.
Ano, vyjednaly se ústupky. Uhlíkové kredity. Odklad emisních povolenek ETS2 o rok. Jenže to není brzda, jedná se pouze o tlumič nárazů. Blok odporu přitom vsadil na starý recept. Strašit zdražením, mluvit o diktátu, mávat klíčky od auta jako symbolem svobody. Jenže mezitím automobilky lijí miliardy do elektromobility, energetika do obnovitelných zdrojů a investoři do dekarbonizace. Byznys totiž nezná nostalgii, byznys má kalkulačku. A tak zatímco politická obrana fosilní minulosti křičí čím dál hlasitěji, ekonomická budoucnost už tiše přeřadila.
Odklad ETS2? Symbolická výhra
Devadesátiprocentní cíl není jen klimatická meta. Je to mocenský vzkaz, že fosilní aliance ztratila schopnost určovat směr. Evropa projela křižovatku do budoucnosti bez čekání. Ve slepé ulici naopak zůstali motorističtí bojovníci, uhelní baroni i profesionální popírači změny. Zbyly jim jen směšné transparenty v rukou a minulost v nádrži.
Evropský parlament podpořil nový klimatický závazek, podle něhož má Evropská unie do roku 2040 snížit emise skleníkových plynů o 90 procent oproti roku 1990. Součástí kompromisu je i možnost započítat mezinárodní uhlíkové kredity a odklad zavedení systému emisních povolenek ETS2 o jeden rok.
Už je to jak přes kopírák. Po každém bruselském summitu, kde se řeší povolenky pro domácnosti, se ministři chlubí, jakého úspěchu dosáhli. Přitom ale psi sice oslavně štěkají, avšak karavana Green Dealu kráčí dál. I po této středě. Přes halasná hlášení, dávkovaná ještě za kuropění, jak moc se podařilo Green Deal a povolenky zmírnit, dochází fakticky k přitvrzení obého.
