Jakub Kott z E.ON: Lidé pochopili, že nemohou nabíjet auta jen ze slunce, zájem o flexibilitu roste
Nedostatek dobíjecích stanic nebo příliš vysoká cena nabíjení. To jsou podle průzkumu E.ONu jedny z nejčastějších mýtů ohledně elektromobility. Podle Jakuba Kotta, který u dodavatele energií vede oddělení mobility, je to hlavně o osobní zkušenosti. Majitelé elektroaut nejenže vnímají rychle se rozšiřující síť veřejných stanic, ale hlavně dávají přednost výhodnějšímu domácímu dobíjení.
Máme podle vás v Česku dostatek veřejných dobíjecích stanic?
Když se podíváme na data ohledně hustoty sítě vůči počtu elektromobilů, jsme v rámci zemí Evropské unie v top pětce. Laik může mít pocit nedostatečné infrastruktury, protože dobíjecích stanic je výrazně méně než čerpacích stanic. Ale každý majitel elektromobilu po pár dnech ví, kde na své trase dobíjecí stanice najde, a jistě vnímá i to, jak v čase přibývají.
Asi záleží, kde člověk žije. Řidič z Prahy možná bude mít jiný názor než majitel elektroauta z Vysočiny, kde takové pokrytí není…
To ano, na druhou stranu tady do toho vstupuje ještě jeden důležitý aspekt. Člověk z Prahy může být stoprocentně odkázán na veřejnou infrastrukturu, zatímco u zákazníka z Vysočiny je větší šance, že bude mít rodinný dům s vlastní dobíjecí stanicí. Díky dojezdu, který ta auta dnes mají, pak ve většině případů vůbec nepotřebuje nabíjet mimo domov. Tím pádem se dostane na mnohem výhodnější ceny.
Právě drahé dobíjení bylo dalším „mýtem“. Jak to s ním doopravdy je?
Cenově nejnáročnější je právě veřejné dobíjení, zejména to rychlé, které najdeme u dálnic. Tam ho samozřejmě potřebujeme, protože nemůžeme čekat hodiny, než se nám auto dobije. Vyšší cena je způsobená kombinací faktorů. Není to jen o silové ceně elektřiny, ale také o vysokých investicích a provozních nákladech, jako jsou nájmy, servisní poplatky nebo rezervovaná kapacita u distributora elektřiny.
Co mohou majitelé elektromobilu udělat, aby měli takové nabíjení co nejlevnější?
Funguje to podobně jako služby mobilních operátorů před několika lety, kdy bylo volání v rámci jednoho operátora často i výrazně levnější než volání „ke konkurenci“. Pokud dnes máte smlouvu s E.ONem, pak pro vás bude cenově velmi efektivní dobíjení u našich stanic, ale jakmile využijete stanici jiného provozovatele, bude cena vyšší. Klidně až o padesát procent. A funguje to samozřejmě i naopak. Na druhou stranu pokud zákazník využívá třeba právě naše řešení, má vše v jedné aplikaci a na jedné faktuře. To je pro mnohé zákazníky důležitější než občasná vyšší cena.
Má to nějaké řešení?
Pokud je majitel odkázaný na veřejné dobíjení a musí využívat stanice různých provozovatelů, pak je řešením jedině uzavření smlouvy na služby s vícero provozovali. To ale znamená mnoho platebních styků, faktur, čipů od dobíjecích stanic a podobně.
Když už jste zmínil paralelu s operátory, je do budoucna ve hře i neomezený tarif, který by pokryl služby více provozovatelů?
Takové tarify tady byly na začátku, když ještě systémy nebyly natolik vyspělé. Je možné, že nějaký takový tarif by se na trhu našel i dnes, ale jsou to skutečně jen výjimky. Nemyslím si, že je to profitabilní model, do kterého by se poskytovatelé chtěli pouštět. Paralela s operátory tady přestává fungovat, protože se bavíme o reálném objemu energie, který musíme vyrobit, přepravit a dostat do auta.
Nejlevnějším řešením je tedy stále domácí wallbox?
Zcela jednoznačně, domácí dobíjení je nejvýhodnější, protože cena komodity je a bude levnější než veřejné dobíjení. Navíc je to prostor, kde dokážeme hledat i další nástroje, které energii ještě víc zlevní. Třeba když se vozidlo zapojí do flexibility a dodavatel energií může ovládat, kdy a jak se v domácnosti dobije. Samozřejmě tak, aby to majitele vozu neovlivnilo a auto bylo dle potřeby připraveno k odjezdu.
Jak se vyvíjí zájem o domácí nabíječky?
Zájem domácností roste. Navíc vidíme, že lidé dnes hodně hledají přidanou hodnotu, třeba právě v podobě flexibility. Zákazníci už pochopili, že spoléhat se jen na dobíjení ze slunce ne vždy a všem funguje. Navíc ne každý může mít doma fotovoltaiku, ať už kvůli typu nemovitosti nebo třeba kvalitě střechy.
Když už zmínil flexibilitu, hodně se teď mluví o technologii V2G neboli vehicle to grid, v rámci které by se elektromobily využívaly k vyrovnávání sítě. V jaké fázi jsou tyto úvahy?
Technologie je ve fázi, kdy čeká na standardizaci. Zatím nemáme standardizovanou komunikace mezi dobíjecí stanicí a autem, kvůli tomu je nyní technologie jako taková poměrně drahá a fungovala by jen s určitými stanicemi a určitými auty. Navíc vzniká otázka, kdo bude tím hráčem, který by měl technologii využívat. Máme o ni zájem my jako energetici, ale také automobilky, kterým se dnes výrazně mění oblasti, na kterých jsou schopny vydělat. Je fér přiznat, že na elektromobilech mají mnohem nižší marže, než na jaké byly zvyklé. Specificky u technologie V2G vnímají auto jako klíčový prvek, proto mají tendenci to jistým způsobem uzamykat a říkat, že to bude fungovat pouze s jejich wallboxy a službami.
Je nějaký výhled, kdy by technologie mohla začít fungovat v praxi?
Věřím, že během příštího roku bychom se mohli dočkat standardizace. Minimálně výrobci dobíjecích stanic už začínají slibovat, že produkty vyrobené v příštím roce budou technologicky připravené. Jen se čeká na finální softwarovou specifikaci, která se následně do stanic nahraje.
U elektromobilů se často řeší baterky, mnohými jsou považovány za nejslabší článek celé technologie. Jak moc jim dá V2G zabrat? Bude zkracovat jejich životnost?
To je poměrně choulostivé téma, nicméně jsem přesvědčený, že moderním bateriím to škodit nebude a potvrdily to i některé studie. Máme pro to hned dva důvody. Jednak se ukazuje, že baterie aktuální generace elektromobilů nedegradují tak rychle, jak se původně očekávalo. Tříletá až pětiletá auta z firemních fleetů, která mají nájezd kolem dvou set tisíc kilometrů, mají degradaci baterky na úrovni jednotek procent. Nenaplnily se scénáře, které počítaly s nutností výměny baterie po přibližně pěti letech intenzivního provozu.
A druhý důvod?
Ten souvisí s tím, jakým způsobem funguje nabíjení baterie a samotná technologie V2G. Baterii nejvíc škodí plné cykly, tedy když se vybije do nuly, následně dobije do sta procent a tak pořád dokola. Proto už se pro denní použití pracuje s dobíjením na osmdesát procent. I kdybych v rámci V2G baterii využil k vyrovnávání sítě a občas si z ní nějakou energii vzal, nebo ji tam naopak přidal, nikdy to nebudou plné cykly. V energetice se dnes všechno řídí na čtvrthodinách. Když si z baterie něco vezmeme, z kapacity za tu chvíli ubude reálně třeba dvacet až třicet kilometrů, které tam pak zase snadno vrátíme.
Vraťme se ještě k vašim zákazníkům. Významným sektorem jsou pro vás kromě domácností také firmy. O co mají zájem ty?
Jedním z našich zákazníků je třeba Rohlík, kde je to hodně o pokročilém energy managementu dobíjení. Jejich auta celé dny jezdí a přes noc je potřebují efektivně nabíjet. Obecně je pro firmy důležité, abychom jim zjednodušili adaptaci a práci s daty ohledně dobíjení. Elektrické auto funguje jinak než auto se spalovacím motorem. Zpravidla ho nedobíjíte jen na veřejných stanicích, což je jakýsi ekvivalent čerpacích stanic, ale také ve firmě nebo u zaměstnance doma. Jenže do toho vstupuje řada aspektů jako daňové záležitosti, rozpad na soukromé a služební kilometry a podobně. To dnes obvykle řešíme chytrým nabíjecím kabelem, který máte v kufru auta a má měnitelné koncovky, takže vás neomezuje ve výběru stanic ani v rychlosti dobíjení. Kromě toho se firmy pomalu učí dělat i další kroky k větší efektivitě.
Jaké konkrétně?
Řeší třeba to, že když máme velkou síť E.ON Drive, kde mají výhodnější cenu, tak abychom jejich zaměstnance notifikovali o tom, že za rohem mají výhodnější nabíječku a příště by bylo lepší ji využít. Nebo chtějí limitovat, jak často lze využít veřejnou dobíjecí stanici. Zvlášť když z dat vědí, že dané auto ani není třeba často veřejně nabíjet.
Objevují se už ve firmách i elektrická nákladní auta nebo kamiony? A může to vůbec v praxi fungovat?
Gró jsou stále osobní automobily, ale už vzniká pár pilotních projektů s elektrickými dodávkami nebo kamiony. Je poměrně zajímavé podívat se na statistiky tras kamionů, ze kterých dlouhodobě vychází, že až devadesát procent kamionů jezdí vzdálenosti do tří set kilometrů. Zažitá představa, že většina kamionů projíždí napříč celou Evropou, je mylná. Tím pádem i kamiony na bateriový pohon mohou v tomto ohledu dávat smysl. Je to ale hodně o plánování – a tam podle mě ještě nejsme. Protože dokud společnost potřebuje, aby kamion denně jezdil stejnou dvousetkilometrovou trasu, je to zcela v pořádku. Jakmile ale získá nový kontrakt a bude potřebovat poslat kamion do Španělska, s elektrickým to může být problém.
Jakub Kott
Absolvoval ČVUT, následně začínal v automotivu, kde působil například ve Škoda Auto. Od roku 2018 je součástí společnosti E.ON Energie, kde nejprve zastával pozici projektového manažera v oblasti elektromobility, nyní vede oddělení Mobility Services. To dodává kompletní dobíjecí ekosystém pro koncové zákazníky z řad domácností, firem i municipalit.
