Trh s luxusními hodinkami se zadrhnul. Mohou za to i Trumpova cla

falešné rolexky
bloomberg
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Propad prodejů v prodejích i tržbách. Tak vloni dopadl trh s luxusními švýcarskými hodinkami podle čerstvých dat Federace švýcarského hodinářského průmyslu. Přímo i nepřímo se na tom podepsal vláda Donalda Trumpa. I tak ale USA zůstávají největším odbytištěm pro luxusní hodinky.

Celní válka, kterou Donald Trump rozjel v loňském roce, měly jednoho velkého poraženého. Švýcarsko. A výrazně to dopadlo na tamní hodinářský průmysl, který je synonymem luxusu bez ohledu na politickou situaci. Jenomže čerstvá data o prodejích Swiss Made hodinek za rok 2025 ukazují, že se politika na úspěchu či neúspěchu značek jako Rolex nebo Omega podepisuje poměrně výrazně.

Prodalo se necelých 14,6 milionu kusů švýcarských hodinek, což představuje meziroční propad o téměř pět procent, a tržby dosáhly částky 24,4 miliardy švýcarských franků, což bylo meziročně také méně, konkrétně o 1,7 procenta.

„Rok 2025 byl rokem zásadní nejistoty a rostoucích tlaků na švýcarský hodinářský průmysl. Americká obchodní politika značně zasáhla možnosti exportu na největší odbytiště, v důsledku čehož jsme sledovali konec postupného růstu v posledních letech,“ uvedla Federace švýcarského hodinářského průmyslu.

Právě USA přitom zůstávají hlavním trhem pro luxusní hodinky. Vloni se tu prodaly hodinky za 4,4 miliardy švýcarských franků. Následují trh japonský (1,9 miliardy) a čínský (1,8 miliardy franků). Prvním evropským trhem v tabulce je Velká Británie na páté příčce s 1,7 miliardami švýcarských franků.

Problém je Čína

Ještě větší problém z dlouhodobé perspektivy však nepředstavují jen přímé dopady celních válek, ale obecněji globální geopolitická nejistota. To se sice v tradičních zemích může projevit nárůstem poptávky po alternativních investicích, na obřím čínském trhu to ale vede k jinému chování. Například k odklonu od tradičních luxusních brandů a naopak sázka na domácí hráče, jak se stalo například v oblasti luxusní módy.

„Čínský trh, který s sebou strhl i oblast Hongkongu, zaznamenal druhý rok výrazného poklesu. Za dva roky tak export do Číny poklesl o více než třetinu. Současně cena zlata a švýcarského franku dosáhla rekordních úrovní, což výrazně zvýšilo cenu švýcarských hodinek, zejména na zahraničních trzích,“ dodává zpráva o exportu Swiss Made hodinek za loňský rok.

Šéf společnosti LVMH Bernard Arnault
Dalibor Martínek: Macinka je diplomatické embryo. Dělá Česku ostudu

Dalibor Martínek: Macinka je diplomatické embryo. Dělá Česku ostudu
Profimedia
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Česká zahraniční politika se v posledních týdnech mění v těžko čitelný experiment. Ministr zahraničí Petr Macinka vysvětluje generálnímu tajemníkovi NATO vnitřní chaos české vlády, zatímco doma posílá prezidentovi vyděračské SMS. Pro spojence na Západě je Česko najednou zemí bez jasné linie, bez pevného postoje k Ukrajině i bez srozumitelného lídra.

Petr Macinka je podle některých ve skutečnosti celkem chytrým mužem. Jenom ve vysoké politice nezkušeným. A kvůli svým politickým zájmům, aby oslovil svůj elektorát, se chová jako slon v porcelánu. Potěš Pánbůh za tento elektorát, který se rozhodl ošetřovat. Nyní jednal ministr zahraničí s generálním tajemníkem NATO Ruttem.

Vysvětloval jsem mu skladbu české vlády, pozice jednotlivých koaličních partnerů a také cestu, kterou jsme urazili k tomu, abychom se domluvili na nějakém konsenzu, prozradil Macinka o schůzce s Ruttem. No, to muselo matadora mezinárodní diplomacie velmi bavit. Příběhy ze země, o které si mnoho obyvatel západních zemí dosud myslí, že je to Československo.

Rutte jako zkušený diplomat jistě Macinkově výkladu blahosklonně přikyvoval. A myslel si své. Poplácal mladého diplomata z okrajové země po zádech a dal mu cukrátko v podobě ocenění za „pokračující a cenný přínos České republiky ke společné bezpečnosti severoatlantického prostoru.“

Premiér Andrej Babiš

Dalibor Martínek: Macinkovy průšvihy, šance pro Starosty a lidovce

Názory

Andrej Babiš si musí každý večer rvát kvůli Macinkovi vlasy na hlavě. Chtěl by klidně vládnout, místo toho musí pořád řešit něco kolem šéfa Motoristů. Měsíc odpovídá pořád dokola na otázky kolem Turka. Už to jméno nechci slyšet, říká i veřejně. Na vládnutí není čas, hlavní agendou vlády se stal případ Macinka.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Skutečností je, že Česko se stalo pro diplomaty svých spojenců na Západě nečitelnou entitou. Nikdo netuší, jak to vlastně nyní je s českou podporou Ukrajiny. Zbrojní iniciativu jsme nezařízli, ale nedáme na ni ani korunu. Je to takové typicky české, ani vlevo, ani vpravo. V NATO je nyní tématem Trump. Nikdo se příliš nedívá na východ. Proto se česká zbrojní iniciativa hodí. Češi se postarají, my v centrále se můžeme věnovat důležitějším věcem. Jenže, jak to nyní bude?

Co hůř, celý tento česky „ostrý“ postoj má zaštítit provokatér, který mluví za necelých sedm procent voličů z extrémních konců voličského spektra a po nocích píše vydíračské SMS prezidentovi. Diplomacie na nejvyšší úrovni.

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka

Tereza Zavadilová: Macinka stáhnul prezidenta do bahna. Schválně

Názory

Výpady Petra Macinky vůči kanceláři prezidenta nebyly jen tak nějakou noční nerozvážností. Vypadá to na přesně cílenou mocenskou strategii, jak z učebnice.

tzv

Přečíst článek

Nikdo v Bruselu netuší, zda se při těkavosti Andreje Babiše staneme dalším rebelem vedle Orbána a Fica. Obnoví Babiš, který se prezentuje jako protřelý vyjednavač, jenž si telefonuje s každým západním lídrem, sestavu V4? Nebo to bude V3? Protože Polsko se kvůli ruské agresi ocitlo vůči Ficovi a Orbánovi na druhém břehu. Samý otazník kolem mezinárodního směřování Česka.

Západní země toto východní hemžení sledují s odstupem. Do atmosféry nejistoty v NATO, kdy Evropa horečnatě hledá způsob komunikace s Donaldem Trumpem, a celý systém společné obrany se nebezpečně naklání, se namotá nějaký Macinka. A začne Ruttemu vykládat cosi o českých přemetech. Ví Macinka, zda jsme pro Ukrajinu nebo pro Rusko? Máme dát Grónsko Americe? Žádné pevné stanovisko jsme z úst šéfa diplomacie neslyšeli. Jen jsme četli jeho ohavné esemesky prezidentovi.

Macinka ve svém svatém boji za Turka neustále opakuje, že by Česko na summitu NATO v červnu neměl reprezentovat prezident Pavel, ale premiér Babiš. Výhodou prý mají být nadstandardní vztahy Babiše a Trumpa. No, o možnosti, že by dva egomaniaci mohli mít přátelský vztah, by šlo úspěšně pochybovat. Pavel je na rozdíl od Macinky nebo Babiše na západě respektován, je názorově konzistentní. Macinka je diplomatické embryo, které za měsíc vládnutí napáchalo na domácí půdě víc přešlapů, než leckterý politik za celý život. A takový expert má zastupovat tuto zemi na mezinárodním poli? Ne Turek, Macinka neměl být ministrem.

Další komentáře (ne)korektního Dalibora Martínka

Předseda Motoristů Petr Macinka (vlevo) a jejich čestný prezident Filip Turek (vpravo)

Babiš se chystá legitimizovat ten nejhorší extrém, který na české politické scéně existuje, píší Slováci

Politika

ČTK

Přečíst článek

Více prodávají, méně vydělávají. Ze zisků automobilkám ukusují cla

Finální montáž automobilů v továrně automobilky Hyundai v Nošovicích
ČTK
ČTK
ČTK

Hyundai prodala téměř stejný počet aut jako loni, přesto se její zisk propadl téměř o pětinu. Důvodem jsou americká cla, která ukrajují z marží. Tržby přitom dál rostou. Automobilový průmysl tak naráží na tvrdou realitu obchodních bariér.

Jihokorejské automobilové skupině Hyundai Motor v loňském roce prudce klesl zisk, ačkoliv se odbyt téměř nezměnil a tržby vzrostly. Důvodem jsou zejména americká cla, uvedla automobilka ve čtvrteční tiskové zprávě. Provozní zisk se oproti roku 2024 snížil o 19,5 procenta na 11,47 bilionu wonů (163 miliard korun). V samotném čtvrtém čtvrtletí provozní zisk klesl o 39,9 procenta na 1,7 bilionu wonů.

Skupina v roce 2025 prodala téměř 4,14 milionu vozů, což je oproti roku 2024 beze změny. Tržby se meziročně zvýšily o 6,3 procenta na rekordních 186,3 bilionu wonů, dodala Hyundai.

Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová a americký prezident Donald Trump

Evropa chce zmírnit americká cla. Nový plán má změnit pravidla hry

Politika

Evropská unie se Spojeným státům chystá předložit návrh plánu pro novou fázi obchodní dohody. Iniciativa přichází před schůzkou eurokomisaře pro obchod Maroše Šefčoviče s jeho americkým protějškem, která je naplánovaná na konec tohoto měsíce, uvedla agentura Bloomberg.

ČTK

Přečíst článek

Cla ubrala desítky miliard

Dceřiná společnost Kia ve středu uvedla, že jí americká cla v loňském roce stála 3,1 bilionu wonů (44 miliard kroun). V samotném čtvrtém čtvrtletí loňského roku automobilce Kia americká cla snížila provozní zisk zhruba o jeden bilion wonů.

Kia tak dopad cel považuje za hlavní důvod propadu provozního zisku. Ten klesl za celý rok o 28,3 procenta na 9,1 bilionu wonů a ve čtvrtém čtvrtletí meziročně o 32,2 procenta na 1,84 bilionu wonů. Tržby ve stejném období vzrostly meziročně o 3,5 procenta na 28,1 bilionu wonů. Podle tržeb má přitom za sebou Kia dosud nejlepší čtvrté čtvrtletí, zejména díky silné poptávce po elektrických a hybridních automobilech, uvedla agentura Bloomberg.

Donald Trump si dál hraje se cly

Trumpova celní hra pokračuje. Nově ulevil japonským automobilkám

Politika

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek podepsal nařízení o zavedení nižších cel na japonské automobily. Dovozní clo klesne ze současných 27,5 procenta na 15 procent.

ČTK

Přečíst článek

Dohoda pomohla jen částečně

Ačkoliv Jižní Korea a Spojené státy dosáhly dohody o snížení cel na dovoz do USA z 25 na 15 procent od listopadu loňského roku, Kia z toho neměla plný prospěch. Zaplatila totiž už vyšší sazbu za zásoby v USA, uvedl finanční ředitel Kim Sung-čun v konferenčním hovoru s investory.

Americký prezident Donald Trump tento týden prohlásil, že opět zvýší cla na dovoz aut a některého dalšího zboží z Jižní Koreje na 25 procent kvůli tomu, že jihokorejští zákonodárci dosud nekodifikovali zmíněnou obchodní dohodu.

nákupy

Sedm hubených let v Česku končí

Money

V Česku v nadcházejícím roce skončí éra sedmi hubených let. Mzdy v očištění o inflaci konečné definitivně dorovnají úroveň roku 2019, píše v komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovadna. Jak se tedy Čechům bude dařit příští rok?

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Cla dopadají na celý automobilový průmysl

Podle podzimní studie kolínského Institut německého hospodářství (IW) cla na dovoz do Spojených států ublížila ze všech německých odvětví nejvíce automobilovému průmyslu. Za první tři čtvrtletí klesl vývoz německých aut do USA meziročně téměř o 14 procent, uvedla agentura Reuters.

