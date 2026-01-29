Trh s luxusními hodinkami se zadrhnul. Mohou za to i Trumpova cla
Propad prodejů v prodejích i tržbách. Tak vloni dopadl trh s luxusními švýcarskými hodinkami podle čerstvých dat Federace švýcarského hodinářského průmyslu. Přímo i nepřímo se na tom podepsal vláda Donalda Trumpa. I tak ale USA zůstávají největším odbytištěm pro luxusní hodinky.
Celní válka, kterou Donald Trump rozjel v loňském roce, měly jednoho velkého poraženého. Švýcarsko. A výrazně to dopadlo na tamní hodinářský průmysl, který je synonymem luxusu bez ohledu na politickou situaci. Jenomže čerstvá data o prodejích Swiss Made hodinek za rok 2025 ukazují, že se politika na úspěchu či neúspěchu značek jako Rolex nebo Omega podepisuje poměrně výrazně.
Prodalo se necelých 14,6 milionu kusů švýcarských hodinek, což představuje meziroční propad o téměř pět procent, a tržby dosáhly částky 24,4 miliardy švýcarských franků, což bylo meziročně také méně, konkrétně o 1,7 procenta.
„Rok 2025 byl rokem zásadní nejistoty a rostoucích tlaků na švýcarský hodinářský průmysl. Americká obchodní politika značně zasáhla možnosti exportu na největší odbytiště, v důsledku čehož jsme sledovali konec postupného růstu v posledních letech,“ uvedla Federace švýcarského hodinářského průmyslu.
Právě USA přitom zůstávají hlavním trhem pro luxusní hodinky. Vloni se tu prodaly hodinky za 4,4 miliardy švýcarských franků. Následují trh japonský (1,9 miliardy) a čínský (1,8 miliardy franků). Prvním evropským trhem v tabulce je Velká Británie na páté příčce s 1,7 miliardami švýcarských franků.
Problém je Čína
Ještě větší problém z dlouhodobé perspektivy však nepředstavují jen přímé dopady celních válek, ale obecněji globální geopolitická nejistota. To se sice v tradičních zemích může projevit nárůstem poptávky po alternativních investicích, na obřím čínském trhu to ale vede k jinému chování. Například k odklonu od tradičních luxusních brandů a naopak sázka na domácí hráče, jak se stalo například v oblasti luxusní módy.
„Čínský trh, který s sebou strhl i oblast Hongkongu, zaznamenal druhý rok výrazného poklesu. Za dva roky tak export do Číny poklesl o více než třetinu. Současně cena zlata a švýcarského franku dosáhla rekordních úrovní, což výrazně zvýšilo cenu švýcarských hodinek, zejména na zahraničních trzích,“ dodává zpráva o exportu Swiss Made hodinek za loňský rok.
