Trumpův ekonomický chaos děsí automobilky i republikány
Zatímco u nás se stále hovoří o Donaldu Trumpovi jako o skvělém vyjednavači, američtí ekonomové i politici se začínají obávat důsledků jeho cel. Zaměstnanost zůstává za očekáváním a firmy se „předhánějí“ ve výši ztrát. A to pravá celní smrště teprve začíná.
Americký prezident spustil další vlnu cel, kterou jsou namířeny i na největší dovozce včetně Kanady a Mexika. Vzhledem k maratonu podepisování dohod USA s různými státy povětšinou nedochází k těm nejvíce drakonickým opatřením. Přesto se za oceánem stupňuje debata o tom, jaký vliv celní politika bude mít na tamější ekonomiku. Ostatně nynější obchodní bariéry jsou navzdory dohodám výrazně vyšší než před Trumpovým nástupem.
Ještě před tím, než aktuální vlna začala platit, znepokojily Američany červencové statistiky pracovního trhu, které zůstaly za očekáváním. V ekonomice za tři měsíce objevilo méně nových pracovních míst, než se odhadovalo. Ekonomové i politici se obávají, že se vysoká cla už začínají propisovat do ekonomiky.
Celá anabáze ze statistikami navíc ukazuje, jak se nyní ve Spojených státech na nejvyšší úrovni tvoří hospodářská politika. Zatímco odborná veřejnost analyzuje, co by za škobrtnutím pracovního trhu mohlo být, Trump je v klidu. Jak je známo, na osvědčené manažerské metody nedá, a stejně tak ani na čísla. Šéfku úřadu, který nelichotivé statistiky vydal, pro jistotu ihned vyhodil.
Americký prezident Donald Trump hrozí dalšími cly, a to přímo v těchto hodinách, kdy vstupují v platnost jeho takzvaná reciproční cla. Z nich jsou však některé vývozní položky vyčleněny. Týká se to i mikročipů či obecněji polovodičů. Na jejich dovoz do USA nyní Trump právě plánuje překvapivě zavést 100procentní clo.
Trump hrozí novými cly na vše, co obsahuje čipy
Názory
Obavy republikánů
Že se proti Donaldu Trumpovi a jeho politice zvedají hlasy odborníků i opozičních demokratů jsme si už zvykli. Bohužel to je zhruba tak vše, co mohou dělat. Úplně bez zajímavosti však není fakt, že se ozývají i jeho vlastní republikáni.
Statistiky zaměstnanosti nebere na lehkou váhu například senátor Rand Paul. „Rozhodně to svědčí o oslabené ekonomice, která se nechová robustně. Celou dobu jsem měl pocit, že mezi cly a skutečným hospodářským poklesem je prodleva,“ uvedl podle serveru The Hill známý obhájce ekonomického liberalismu.
Senátor očekává, že nynější stopový vliv se naplno projeví ve zbytku roku. „Maloobchodníci mi říkali, že si myslí, že jejich ceny se budou muset na podzim změnit. Vzhledem k tomu, že se mění jejich původní smlouvy, jejich vstupní cena je vyšší, zboží bude také dražší,“ dodal.
Dlouhodobé využívání cel nepovažuje za vhodné ani konzervativec Ted Cruz. Další senátní republikán Jerry Moran si uvědomuje, že clo je v podstatě daní, kterou minimálně z části zaplatí spotřebitel. „Můj názor je, že není pochyb o tom, že spotřebitelé, Američané, platí za cla. Zvyšují cenu zboží přicházejícího do Spojených států,“ argumentuje. Podle Morana by cla mohla být pro ekonomiku přínosem, musela by však vést k odstraňování obchodních bariér.
Podle toho, co říká Trump a jeho ekonomičtí poradci, to ale na tuto rafinovanou variantu nevypadá. Zdá se, že tu s námi cla ně nějakou dobu pobudou a ekonomika, firmy i spotřebitelé se s nimi budou muset nějak popasovat.
Ursula von der Leyenová usedá k jednacímu stolu s Donaldem Trumpem v naději, že zmírní napětí mezi Spojenými státy a Evropou. Hraje vysokou hru. V sázce jsou miliardy dolarů, cla na evropské automobily a budoucnost transatlantické spolupráce.
Trumpův tah Leyenovou na šachovnici: EU netahala za kratší konec. Nezatahala si vůbec
Názory
Firmy sčítají ztráty
Politici jsou opatrní, ostatně už příští rok se bude hrát o jejich budoucnost. Děsivé zprávy ale přicházejí i z firem. O automobilové skupině Stellantis se již hovořilo. Výsledky za druhé čtvrtletí před několika dny reportoval i Ford, který zaznamenal ztrátu 36 milionů dolarů. Zmíněný server upozorňuje, že vloni přitom za stejné období vydělal 1,8 miliardy. Celkově značka odhaduje, že je Trumpova cla připraví o dvě miliardy dolarů.
Pořád z toho Trump vychází a jako vítěz a mistr dohod? Dohoda bude vždycky špatná, pokud stojí na špatných předpokladech. Ať už vyjednáváte jakkoliv.