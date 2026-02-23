Do Chorvatska za devět stovek? RegioJet zavádí baťovské ceny

Vyberte si z našich newsletterů

Kam na léto? Statisíce Čechů tradičně vyrazí do Chorvatska. A RegioJet Radima Jančury je tam doveze za neuvěřitelné ceny, které jsou nižší než místní večeře pro jednoho.

Společnost RegioJet v letní sezoně vypraví dvě mezinárodní autobusové linky z Prahy přes Brno a Bratislavu do Chorvatska. Prodej jízdenek na tyto spoje byl již zahájen, ceny začínají na 899 korunách.

Pevnost v Travniku pochází ze středověku. V 18. a 19. století sloužila i jako vězení. Travnik je vyhlášený i díky čevapčiči. Travnik 48 fotografií v galerii

Jedna linka zamíří na jih Chorvatska do devíti oblíbených letovisek, mimo jiné do Zadaru, Šibeniku, Trogiru či Splitu, kde ceny jízdenek začínají na 999 korun. Druhá linka povede na sever Kvarnerského zálivu, konkrétně do Rijeky a Crikvenice, kde cena začíná na 899 korunách.

„O spoje do Chorvatska je mezi našimi cestujícími každoročně velký zájem a bývají často vyprodané až do posledního místa, proto doporučujeme rezervovat si jízdenku s dostatečným předstihem. Naše žluté autobusy představují dostupnou a pohodlnou alternativu k individuální automobilové dopravě,“ říká Dita Tomešová, výkonná ředitelka autobusové dopravy RegioJet.

Letní sezona začne koncem května

První autobusový spoj na trase Praha – Brno – Bratislava – Zadar – Sukošan – Biograd na Moru – Pakoštane – Vodice – Šibenik – Primošten – Trogir – Split vyjede z pražského autobusového nádraží Florenc odpoledne 29. května a na chorvatské pobřeží dorazí následující den v ranních hodinách. Do poloviny června budou autobusy jezdit třikrát týdně, od 12. června přejde provoz na denní frekvenci, která potrvá až do prvního týdne v září. Poslední sezónní spoj z Chorvatska je plánován na 21. září.

Ceny potravin vzrostly. Nejrazantněji dle chorvatského statistického úřadu podražil slunečnicový olej. Zdražily i mléčné výrobky. Mléko podražilo o 21 procent. Máslo a margarín jsou dražší o 18 procent. 8 fotografií v galerii

První autobus na trase Praha – Brno – Bratislava – Rijeka – Crikvenica vyjede z Prahy Florenc 12. června vpodvečer a do cílové destinace dorazí následující den před osmou hodinou ranní. Tento spoj bude po celou sezonu jezdit třikrát týdně – z Prahy v úterý, pátek a neděli, zpět z Chorvatska v pondělí, středu a sobotu večer, s příjezdem do Prahy přibližně v 9:00 následující den.

Nejvyšší komfort na cestách

Na trasách budou nasazeny dvoupodlažní autobusy Setra Fun&Relax⁺ s kapacitou 58 míst, které jsou navrženy pro maximální pohodlí cestujících. Oproti běžným autobusům nabízejí více prostoru i soukromí. Horní patro disponuje exkluzivním uspořádáním sedadel 2+1, které umožňuje vyšší osobní komfort zejména na dlouhých cestách.

Každé křeslo je plně polohovatelné a vybavené ergonomickým stolkem, nastavitelným podhlavníkem i multimediálním systémem pro sledování filmů, hraní her či přístup k online tisku. Samozřejmostí je rychlé Wi-Fi připojení, 230V zásuvky a USB i USB-C porty pro nabíjení zařízení. Cestující mají během jízdy k dispozici bezplatnou zrnkovou kávu z profesionálního kávovaru, a to v podobě espressa, lunga, latte macchiata i jejich ledových variant. Součástí vybavení je rovněž pítko na vodu a samoobslužný automat nabízející drobné občerstvení a chlazené nápoje.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Bydlení dál zdražuje. Nejvíce rostou ceny mikrobytů

Nemovitosti loni opět zdražily a dostaly se na nová cenová maxima. Ceny bytů v roce 2025 meziročně vzrostly o 13,6 procenta, rodinné domy zdražily o 9,5 procenta a pozemky o 7,2 procenta. Vyplývá to z dat ČSOB Indexu bydlení. Hlavním důvodem růstu je podle analýzy silná poptávka při nedostatečné nabídce. Letos by však tempo zdražování mělo zpomalit.

Ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku zdražily byty oproti předchozím třem měsícům o 2,7 procenta. Od konce roku 2023 tak jejich ceny stouply už o 17,8 procenta. Tempo růstu ale podle generálního ředitele ČSOB Hypoteční banky a ČSOB Stavební spořitelny Martina Vaška postupně slábne. „Mírný pokles mezičtvrtletního tempa růstu cen bytů sledujeme už tři čtvrtletí v řadě,“ uvedl.

Nejvíce zdražovaly byty na konci roku v Karlovarském a Jihočeském kraji, kde jejich ceny vzrostly o více než čtyři procenta. Ve Středočeském kraji přidaly 3,4 procenta. Rychleji rostly ceny bytů v panelových domech než v cihlové zástavbě.

Po mikrobytech je poptávka

Největší zájem byl o takzvané mikrobyty – ateliéry, studia či ubytovací jednotky – a o dispozice 2+1 a 2+kk. Naopak velké byty zdražovaly nejpomaleji, protože o ně byl omezený zájem. Průměrná doba prodeje se mírně prodloužila na zhruba 4,8 měsíce.

Také rodinné domy pokračovaly v růstu. Ve čtvrtém čtvrtletí zdražily mezičtvrtletně o 2,2 procenta. Růst cen se podle Vaška v posledních třech čtvrtletích stabilizoval nad dvouprocentní hranicí. Nejvíce nových domů se stavělo ve Středočeském kraji a v okolí Brna.

Poptávka po nové výstavbě však mírně ochladla, mimo jiné kvůli vysokým cenám stavebních materiálů. Slábne také zájem o starší nemovitosti v horším technickém stavu, což souvisí s pozastavením dotačních programů na rekonstrukce.

Pozemky ve čtvrtém čtvrtletí zdražily o 2,5 procenta, což je nejrychlejší růst za téměř tři roky. Nedostatek stavebních parcel podle ČSOB souvisí se zastaralými územními plány a omezenými kapacitami inženýrských sítí. Kupci proto stále častěji hledají pozemky dál od větších měst, případně i v lokalitách bez vybudované infrastruktury, kterou lze dnes nahradit například fotovoltaikou, domácími čističkami nebo ostrovními domy.

Trh s bydlením tak zůstává napjatý. I když tempo růstu cen postupně slábne, nemovitosti se drží na rekordních úrovních.

Hospody mizí. Pivo je ale nejlepší v historii

Za pět let zmizelo z mapy téměř čtyři tisíce hospod. Pandemie, ceny energií, drahé suroviny i změna návyků hostů udělaly své. Zní to jako konec jedné éry? Možná. Jenže právě tenhle tlak způsobil to, že pivo v českých hospodách je dnes lepší než kdy dřív.

Česká hospoda přestává být samozřejmostí. Zatímco v roce 2019 fungovalo kolem 25 tisíc tradičních hospod, pivnic a restaurací, dnes je to méně než 20 tisíc podniků. Pandemie covidu, růst nákladů na energie i personál a změna spotřebitelského chování výrazně přepsaly mapu tuzemské gastronomie. Tlak trhu ale současně zvyšuje nároky na kvalitu. A právě u čepovaného piva se rozdíly mezi průměrem a špičkou projevují nejrychleji.

Podle dat společnosti Plzeňský Prazdroj navštíví milovníci piva podnik, který dlouhodobě drží vysokou kvalitu čepování, v průměru o dvě návštěvy měsíčně častěji než jinou hospodu. Během jedné návštěvy si navíc dají o jedno malé pivo nebo šnyt více.

V prostředí, kde se marže pohybují v jednotkách procent a fixní náklady výrazně vzrostly, může právě tato frekvence rozhodovat o ekonomickém přežití provozu. „Klasické hospody jsou ohrožený druh,“ říká obchodní ředitel společnosti Roman Trzaskalik. Podle něj ale právě konkurenční tlak vede provozovatele k systematickým investicím do kvality, od technologií přes servis až po péči o výčepní zařízení.

907 oceněných podniků ve všech 76 okresech

Ocenění Hvězda sládků, které Plzeňský Prazdroj uděluje od roku 2019, získalo pro rok 2026 celkem 907 podniků. Meziročně jde o nárůst o 15 provozoven.

Z celkových 907 oceněných podniků si 777 hospod dokázalo Hvězdu sládků obhájit a potvrdit tak dlouhodobě vysoký standard péče o pivo. Nově se k nim letos přidalo dalších 130 provozoven. Ocenění se navíc historicky poprvé rozšířilo do všech 76 okresů České republiky, takže dnes má svého držitele skutečně v každém koutě země.

Nejrychleji roste počet oceněných podniků v obcích do pěti tisíc obyvatel. Oproti roku 2019 je jejich počet pětinásobný. Trend tak naznačuje, že důraz na kvalitu už není výsadou center velkých měst.

Od krajských měst po horské vrcholy

Mezi oceněnými jsou podniky ve velkých městech i malé regionální hospody. Symbolickým příkladem je Bezručova chata na Lysé hoře, která leží ve výšce 1 323 metrů nad mořem a je nejvýše položenou restaurací s tímto oceněním. Hvězdu sládků dnes drží i podniky v malých obcích jako Boží Dar, beskydská Bílá nebo severočeské Mařenice. Ještě před několika lety by podobné rozšíření do nejmenších sídel bylo spíše výjimkou.

Česká gastronomie prochází strukturální změnou. Počet provozoven klesá, ale podniky, které na trhu zůstávají, investují více do kvality a diferenciace. U piva, které je stále jedním z hlavních taháků českých hospod, se tento trend projevuje nejviditelněji.

Z trhu tak postupně mizí nejslabší hráči, zatímco ti, kteří dokážou nabídnout konzistentní kvalitu, si budují stabilnější klientelu i v době ekonomické nejistoty.

