Do Chorvatska za devět stovek? RegioJet zavádí baťovské ceny
Kam na léto? Statisíce Čechů tradičně vyrazí do Chorvatska. A RegioJet Radima Jančury je tam doveze za neuvěřitelné ceny, které jsou nižší než místní večeře pro jednoho.
Společnost RegioJet v letní sezoně vypraví dvě mezinárodní autobusové linky z Prahy přes Brno a Bratislavu do Chorvatska. Prodej jízdenek na tyto spoje byl již zahájen, ceny začínají na 899 korunách.
Jedna linka zamíří na jih Chorvatska do devíti oblíbených letovisek, mimo jiné do Zadaru, Šibeniku, Trogiru či Splitu, kde ceny jízdenek začínají na 999 korun. Druhá linka povede na sever Kvarnerského zálivu, konkrétně do Rijeky a Crikvenice, kde cena začíná na 899 korunách.
„O spoje do Chorvatska je mezi našimi cestujícími každoročně velký zájem a bývají často vyprodané až do posledního místa, proto doporučujeme rezervovat si jízdenku s dostatečným předstihem. Naše žluté autobusy představují dostupnou a pohodlnou alternativu k individuální automobilové dopravě,“ říká Dita Tomešová, výkonná ředitelka autobusové dopravy RegioJet.
Za pět let zmizelo z mapy téměř čtyři tisíce hospod. Pandemie, ceny energií, drahé suroviny i změna návyků hostů udělaly své. Zní to jako konec jedné éry? Možná. Jenže právě tenhle tlak způsobil to, že pivo v českých hospodách je dnes lepší než kdy dřív.
Hospody mizí. Pivo je ale nejlepší v historii
Enjoy
Za pět let zmizelo z mapy téměř čtyři tisíce hospod. Pandemie, ceny energií, drahé suroviny i změna návyků hostů udělaly své. Zní to jako konec jedné éry? Možná. Jenže právě tenhle tlak způsobil to, že pivo v českých hospodách je dnes lepší než kdy dřív.
Letní sezona začne koncem května
První autobusový spoj na trase Praha – Brno – Bratislava – Zadar – Sukošan – Biograd na Moru – Pakoštane – Vodice – Šibenik – Primošten – Trogir – Split vyjede z pražského autobusového nádraží Florenc odpoledne 29. května a na chorvatské pobřeží dorazí následující den v ranních hodinách. Do poloviny června budou autobusy jezdit třikrát týdně, od 12. června přejde provoz na denní frekvenci, která potrvá až do prvního týdne v září. Poslední sezónní spoj z Chorvatska je plánován na 21. září.
První autobus na trase Praha – Brno – Bratislava – Rijeka – Crikvenica vyjede z Prahy Florenc 12. června vpodvečer a do cílové destinace dorazí následující den před osmou hodinou ranní. Tento spoj bude po celou sezonu jezdit třikrát týdně – z Prahy v úterý, pátek a neděli, zpět z Chorvatska v pondělí, středu a sobotu večer, s příjezdem do Prahy přibližně v 9:00 následující den.
Jmenování nového ministra životního prostředí připomínalo spíš napínavý seriál než rutinní ústavní akt. Mezi Hradem, Strakovou akademií a Motoristy se přelévaly tlaky, padaly nepěkné výroky a nakonec přišlo řešení, které by meteorologové popsali jako proměnlivo, místy pragmatično.
Michal Nosek: Politická meteorologie jednoho ministerského jmenování
Názory
Jmenování nového ministra životního prostředí připomínalo spíš napínavý seriál než rutinní ústavní akt. Mezi Hradem, Strakovou akademií a Motoristy se přelévaly tlaky, padaly nepěkné výroky a nakonec přišlo řešení, které by meteorologové popsali jako proměnlivo, místy pragmatično.
Nejvyšší komfort na cestách
Na trasách budou nasazeny dvoupodlažní autobusy Setra Fun&Relax⁺ s kapacitou 58 míst, které jsou navrženy pro maximální pohodlí cestujících. Oproti běžným autobusům nabízejí více prostoru i soukromí. Horní patro disponuje exkluzivním uspořádáním sedadel 2+1, které umožňuje vyšší osobní komfort zejména na dlouhých cestách.
Každé křeslo je plně polohovatelné a vybavené ergonomickým stolkem, nastavitelným podhlavníkem i multimediálním systémem pro sledování filmů, hraní her či přístup k online tisku. Samozřejmostí je rychlé Wi-Fi připojení, 230V zásuvky a USB i USB-C porty pro nabíjení zařízení. Cestující mají během jízdy k dispozici bezplatnou zrnkovou kávu z profesionálního kávovaru, a to v podobě espressa, lunga, latte macchiata i jejich ledových variant. Součástí vybavení je rovněž pítko na vodu a samoobslužný automat nabízející drobné občerstvení a chlazené nápoje.
Největší kryptoaktivum světa se začalo chovat poněkud nečekaně. Na špatné zprávy z geopolitiky již také reaguje poklesem. Přitom donedávna při podobných zprávách hodnota bitcoinu rostla. Podle odborníků se na tom projevuje i aktivita velkých hráčů, kteří nechtějí nechat padnout cenu bitcoinu.
Bitcoin padl pod 65 tisíc dolarů, jeho návrat již řídí velcí hráči
Trhy
Největší kryptoaktivum světa se začalo chovat poněkud nečekaně. Na špatné zprávy z geopolitiky již také reaguje poklesem. Přitom donedávna při podobných zprávách hodnota bitcoinu rostla. Podle odborníků se na tom projevuje i aktivita velkých hráčů, kteří nechtějí nechat padnout cenu bitcoinu.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.