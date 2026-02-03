Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika Turek na Kypr nakonec neletí. Společný let se Slováky padl

Turek na Kypr nakonec neletí. Společný let se Slováky padl

Ministr životního prostředí Petr Macinka (Motoristé), slovenský ministr Tomáš Taraba a vládní zmocněnec pro politiku klimatu a Green Deal Filip Turek
ČTK
ČTK
ČTK

Vládní zmocněnec pro klimatickou změnu Filip Turek se nezúčastní neformální rady ministrů životního prostředí EU na Kypru. Důvodem je jeho účast na jednání Poslanecké sněmovny o nedůvěře vládě. Zrušen byl i původně plánovaný společný let se slovenskou delegací, který padl kvůli programu slovenské Národní rady.

Vládní zmocněnec pro klimatickou změnu a čestný předseda Motoristů Filip Turek nakonec na neformální zasedání unijních ministrů životního prostředí na Kypru nepojede. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) v tiskové zprávě uvedlo, že důvodem je Turkova účast na jednání Poslanecké sněmovny, kde se bude projednávat návrh na vyslovení nedůvěry vládě.

Turek přitom ještě v pátek po jednání se svým slovenským protějškem Tomášem Tarabou v Praze uvedl, že na Kypr poletí se slovenskou výpravou. Slovensko však následně společný let zrušilo kvůli jednání své Národní rady. Po změně plánů se tak Turek rozhodl zůstat v Česku a zúčastnit se sněmovního jednání. K vyslovení nedůvěry kabinetu potřebuje opozice nejméně 101 hlasů, a to bez ohledu na počet přítomných koaličních poslanců.

Filip Turek a Petr Macinka

Dalibor Martínek: Metoda Macinka. Provokovat, vykrádat mediální prostor

Názory

Macinka a Turek denně plní titulky. Ne řešeními, ale konflikty a gesty. Skutečná agenda státu se ztrácí v hluku. A Babišovi to vyhovuje.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Českou republiku bude na jednáních, které se uskuteční 5. a 6. února, zastupovat náměstek ministra životního prostředí Vladislav Smrž (ANO) a ředitel odboru mezinárodních vztahů MŽP Michal Pastvinský. Ministři se budou zabývat mimo jiné mezinárodní ochranou klimatu, konkurenceschopností evropského průmyslu, odpadovým hospodářstvím a odolností vodního hospodářství.

O zastoupení Česka na Kypru informoval v pondělí premiér Andrej Babiš (ANO), podle něhož mu Turek změnu programu oznámil prostřednictvím SMS zprávy. Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) rozhodnutí kritizoval s tím, že účast pouze zmocněnce a úředníků považuje za nedostatečnou. Podle něj je osobní přítomnost ministra na podobných jednáních klíčová pro vnímání země ze strany evropských partnerů.

Ministerstvo životního prostředí je v současnosti řízeno pověřeným ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé), a to kvůli sporu s prezidentem Petrem Pavlem o jmenování Filipa Turka ministrem. Macinka dnes odletěl na jednání do Spojených států.

Filip Turek a Petr Macinka

Glosa Michala Noska: Kejda v Dyji a hlasité ticho Motoristů

Názory

Tři tisíce kubíků kejdy v řece Dyji. Čtyřnásobně překročené limity amoniaku. Národní park Podyjí v ohrožení a havárie se přelévá do Rakouska. A co slyšíme od samozvaných ochránců „zdravého rozumu“, kteří by nejraději řídili stát? Nic. Ticho. Ani kapka rozhořčení. Na rozdíl od kejdy, která teče krajinou.

Michal Nosek

Přečíst článek

Související

Dalibor Martínek: Kuba chce být druhým Babišem. Sorry, obsazeno

Martin Kuba
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Jihočeský hejtman Martin Kuba po týdnech napětí, které v prosinci vyvolal po svém demonstrativním vystoupení z ODS, oznámil značku svého nového politického hnutí. Bude to Naše Česko.

Kuba po boku své manželky ohlásil, že jeho nové hnutí, které se chce ve volbách nabídnout voličům poprvé při podzimních komunálních volbách, nebude ani liberální, ani konzervativní. Chce zastupovat všechny voliče. Dvaadvacet let hájil barvy takzvaně konzervativní ODS. Nyní v sobě objevil strunu liberalismu.

Hejtman zatím nechce představovat konkrétní osobnosti, které budou za jeho hnutí bojovat. Asi jim nechce dát polibek smrti. Podle něj má jeho nové hnutí především spojovat a fungovat mimo principy liberalismu a konzervatismu. Česko je nás všech, prohlásil pateticky při představování své nové entity.

Martin Kupka

Kupka ostře k Babišovi: Vláda nemá být pouťový autodrom pro řádění Motoristů

Politika

Kabinet premiéra Andreje Babiše (ANO) selhal ještě dříve, než začal fakticky vládnout. Na úvod mimořádné schůze Sněmovny k návrhu opozice na vyslovení nedůvěry vládě to řekl předseda opoziční ODS Martin Kupka. Podle něj vláda hnutí ANO, SPD a Motoristů nepracuje pro Českou republiku a její obyvatele, ale především sama pro sebe. Kabinet podle Kupky vyniká arogancí, střetem zájmů a vnitřními problémy.

nst

Přečíst článek

Martin Kuba, bývalý ministr průmyslu za ODS a také bývalý místopředseda strany, jako mytologický pták Fénix nachází novou podobu. Jeho úspěch v krajských volbách, kdy v roce 2024 získal v jižních Čechách neuvěřitelných 47,5 procenta hlasů a ovládl tamní kraj, mu patrně ošálil mysl.

Jihočeský hejtman Martin Kuba oznámil název politického hnutí Naše Česko ČTK

Kuba to chce brát ze všech stran

Chce se stát vůdcem středových voličů. Čili těch, kteří nemají žádné pevné politické zakotvení. To je většina naší populace. Někdo je pro osobní svobodu, jiný pro silnou roli státu. Typicky důchodci. Většině lidí je toto rozřazení volné. Kuba to ví, a proto chce brát ze všech stran.

Nový věrozvěst má ovšem dvě slabiny. Za prvé, je silný pouze v jižních Čechách. To je na celostátní volební úspěch málo. V jižních Čechách může tento pragmatik zvítězit, sundat prapor ODS a vyvěsit Naše Česko. Spíš to bude Jihočesko. Na severní Moravě Kubova politická avantýra nijak nerezonuje. Ani jinde. Kuba má před sebou spoustu práce, aby zaujal i voliče z jiných regionů. Obecně má jihočeský kraj punc rebelů, kteří se vymykají, nedrží basu. Pro Kubovi celostátní záměry velká výzva.

Tomio Okamura

Okamura: Opozice nemá jiné téma, než někoho stále odvolávat

Politika

Hnutí ANO považuje schůzi k vyslovení nedůvěry vládě za součást taktiky opozice. Opoziční strany nechtějí, aby Sněmovna schvalovala zákony a pracovala pro lidí, řekl před začátkem jednání dolní komory místopředseda ANO Robert Králíček. Uznal ale, že jde o demokratické právo opozice. Předseda SPD a Sněmovny Tomio Okamura novinářům řekl, že opozice nemá jiné téma, než někoho stále odvolávat.

ČTK

Přečíst článek

Obsazené pole

Druhou slabinou Kubova záměru je, že pole, které by chtěl orat, je již obsazené. Nabídnout všechno všem, to už úspěšně dělá Andrej Babiš. Voliče ANO nezajímá rozdělení na levici a pravici. Zajímá je pouze prospěch, který z jeho vládnutí budou mít. Jsou vyslyšeni. Dostanou přidáno, nenažraní kapitalisté dostanou po čuni. Je jaksi jedno, že v čele nového bolševismu stojí miliardář, kterému jeho úspěch umožnil pád komunismu.

Kuba se cpe do zavřených dveří. A nenabízí vastně nic. Žádnou novou myšlenku, ideologii. Nabízí jen sám sebe. Proč Kubu? Je to oportunista, s každým se dohodne. To má být jeho hodnota? Mohl by uspět, ale už je tady Babiš. Kuba nenabízí ani zajímavé osobnosti, mějme prý trpělivost. A nenabízí ani celorepublikový přesah. Na Lipno si Pražák rád v létě zajede, na to nepotřebuje Kubu.

Související

Michal Nosek: Poctivý český rohlík podle Okamury. Bude dražší a stejně vám ztvrdne

Tomio Okamura a Andrej Babiš
ČTK
Michal Nosek
Michal Nosek

Politická debata o cenách potravin se zvrhla v divadlo. Viníci jsou jasní, řešení méně. Vlastenectví něco stojí a zaplatí to vždy a jenom spotřebitel.

Tomio Okamura objevil svatý grál. Potraviny jsou drahé, protože… protože jsou drahé. A za všechnu tu drahotu mohou zahraniční obchodní řetězce. Řešení? Říct lidem, že by potraviny měly být levné. Ideálně nahlas, na tiskovce, a s výrazem muže, který právě přelstil globální kapitalismus pomocí koaliční rady. K tomu se Okamura chystá právě po jejím příštím jednání, které má potravinový problém vyřešit. Na čemž intenzivně maká ministr zemědělství a odborník nestraník v dresu SPD Martin Šebestyán.

Viník je jasný, řešení symbolické

Recept je jednoduchý a nezbytně vlastenecký. Nejprve se ukáže prstem na nadnárodní řetězce. Ty mají obrovské marže, ty jsou zlé, ty kazí českému lidu chuť na poctivý český rohlík. Pak se navrhne „cenová mapa marží obchodníků“, aby se všichni mohli podívat, kdo na másle, salámu, či pečivu vydělává víc. To je chytré. Ceny sice neklesnou, ale aspoň budeme vědět, proč neklesly.

Druhou ingrediencí Okamurova receptu je antimonopolní úřad. Stačí snížit hranici dominance a úřad bude moci šetřit víc případů. Co přesně pak udělá, není jasné, ale hlavní je ten pocit. Pocit, že se něco šetří. A když se něco šetří, musí se to přece zlevnit. Logika trhu je přece jen taková sofistikovanější verze selského rozumu.

Vlastenectví něco stojí

A teď to nejlepší: ochrana českého trhu. Protože jak známo, když omezíte konkurenci, ceny jdou dolů. Tedy aspoň v politickém vesmíru, kde zásady ekonomie neplatí a rozhoduje názor voliče. Levné dovozy jsou špatné, protože jsou levné a zahraniční. Dražší české potraviny jsou dobré, protože jsou drahé a české. Vlastenectví něco stojí, hlavně tedy spotřebitele.

Dva ze tří Čechů si připlatí za kvalitní potravinu. Chtějí jídlo ze zdejších polí a příběh

Dva ze tří Čechů si připlatí za kvalitní potravinu. Chtějí jídlo ze zdejších polí a příběh

Zprávy z firem

Češi stále častěji přemýšlejí o tom, co jedí, a čím dál víc lidí při nákupu potravin sleduje jejich původ a kvalitu. Podle průzkumu agentury STEM/MARK patří mezi nejdůvěryhodnější orientační body značka Regionální potravina, kterou zná 64 procent respondentů. Osm z deseti lidí, kteří si během posledního roku koupili výrobek s tímto logem, se pro něj vrátilo znovu.

nst

Přečíst článek

Zvláštní je, že se v tomhle boji proti chamtivosti řetězců mluví podstatně méně o největších domácích výrobcích potravin. Třeba o holdinzích, které kontrolují celý řetězec od pole přes továrnu až po regál. Ty samé firmy, které dokážou zdražit „kvůli energiím“, „kvůli Ukrajině“, „kvůli inflaci“ a pak už si jen zapomenou vzpomenout na důvod, proč by zase zlevnily.

Agrofert Andreje Babiše, to je takový ideální příklad české potravinové skromnosti. Pěstuje, chová, vyrábí, zpracovává, distribuuje, prodává… a pak se všichni diví, že marže někde po cestě mysteriózně narostou. Ale to nejsou marže, to je optimalizace. A hlavně, optimalizace domácí. Takže je v pořádku.

Celý plán na levnější potraviny tak připomíná dietu, kde si zakážete cukr, ale necháte si dort, protože je domácí. Řetězce se pokárají, o výrobcích se pomlčí, konkurence se přiškrtí a spotřebitel dostane slib. A sliby, jak známo, jsou jediná komodita, která v české politice dlouhodobě zlevňuje.

Peníze tečou internetem. Češi na e-shopech utrácejí jak za covidu

Zprávy z firem

České e-shopy mají za sebou silný rok. Obrat se znovu přehoupl přes 200 miliard korun. Tahounem zůstává elektronika, ale objevují se i nové nákupní trendy.

ČTK

Přečíst článek

Související

V Norsku jsou potraviny drahé

Kopírovat ceny, zlevňovat nemá smysl. Ceny potravin v Norsku ovládají tři společnosti. Čeká něco podobného i Česko?

Zprávy z firem

Karel Pučelík

Přečíst článek

Lukáš Kovanda: Konec zlevňování. Češi si za potraviny opět připlatí

Money

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Doporučujeme