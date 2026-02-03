Turek na Kypr nakonec neletí. Společný let se Slováky padl
Vládní zmocněnec pro klimatickou změnu Filip Turek se nezúčastní neformální rady ministrů životního prostředí EU na Kypru. Důvodem je jeho účast na jednání Poslanecké sněmovny o nedůvěře vládě. Zrušen byl i původně plánovaný společný let se slovenskou delegací, který padl kvůli programu slovenské Národní rady.
Vládní zmocněnec pro klimatickou změnu a čestný předseda Motoristů Filip Turek nakonec na neformální zasedání unijních ministrů životního prostředí na Kypru nepojede. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) v tiskové zprávě uvedlo, že důvodem je Turkova účast na jednání Poslanecké sněmovny, kde se bude projednávat návrh na vyslovení nedůvěry vládě.
Turek přitom ještě v pátek po jednání se svým slovenským protějškem Tomášem Tarabou v Praze uvedl, že na Kypr poletí se slovenskou výpravou. Slovensko však následně společný let zrušilo kvůli jednání své Národní rady. Po změně plánů se tak Turek rozhodl zůstat v Česku a zúčastnit se sněmovního jednání. K vyslovení nedůvěry kabinetu potřebuje opozice nejméně 101 hlasů, a to bez ohledu na počet přítomných koaličních poslanců.
Českou republiku bude na jednáních, které se uskuteční 5. a 6. února, zastupovat náměstek ministra životního prostředí Vladislav Smrž (ANO) a ředitel odboru mezinárodních vztahů MŽP Michal Pastvinský. Ministři se budou zabývat mimo jiné mezinárodní ochranou klimatu, konkurenceschopností evropského průmyslu, odpadovým hospodářstvím a odolností vodního hospodářství.
O zastoupení Česka na Kypru informoval v pondělí premiér Andrej Babiš (ANO), podle něhož mu Turek změnu programu oznámil prostřednictvím SMS zprávy. Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) rozhodnutí kritizoval s tím, že účast pouze zmocněnce a úředníků považuje za nedostatečnou. Podle něj je osobní přítomnost ministra na podobných jednáních klíčová pro vnímání země ze strany evropských partnerů.
Ministerstvo životního prostředí je v současnosti řízeno pověřeným ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé), a to kvůli sporu s prezidentem Petrem Pavlem o jmenování Filipa Turka ministrem. Macinka dnes odletěl na jednání do Spojených států.
