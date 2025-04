Nový král luxusu. Tržní ocenění Hermèsu překonalo rivala LVMH

Tržní kapitalizace výrobce luxusního zboží Hermès překonala rivala LVMH. Posledně jmenovaný koncern přitom chtěl výrobce vyhledávané kabelky Birkin před 15 lety koupit. Akcie LVMH oslabily zveřejněné čtvrtletní hospodářské výsledky, které kvůli slabší poptávce v Číně a ve Spojených státech zaostaly za odhady.

Tržní ocenění společnosti Hermès dnes dosáhlo 243,65 miliardy eur (6,1 bilionu korun), čímž na krátkou dobu překonalo 243,44 miliardy eur, na kolik trh oceňuje společnost LVMH. To z výrobce hedvábných šátků a kabelky pojmenované po před dvěma lety zesnulé herečce Jane Birkinové učinilo nejhodnotnější firmu ve francouzském referenčním indexu CAC 40, poznamenala agentura Bloomberg.

Akcie LVMH se dnes na burze v Paříži propadly o 8,4 procenta. Reagovaly na zprávu, že tržby největšího výrobce luxusního zboží na světě v prvním kvartálu klesly o tři procenta, zatímco analytici odhadovali, že se o dvě procenta zvýší. Podle agentury Reuters poskytly hospodářské výsledky LVMH první náznak toho, že by výrobci luxusního zboží mohli kvůli plánům amerického prezidenta Donalda Trumpa na uvalení cel čelit dalšímu těžkému roku.

Majoritní akcionář LVMH a miliardář Bernard Arnault v roce 2010 odhalil, že v tichosti získal podíl ve společnosti Hermès. Zpráva tehdy světem velkých francouzských firem otřásla. Arnaultův krok přiměl členy rodiny Hermès, aby spojili síly a donutili muže přezdívaného vlk v kašmírovém kabátě, který často bezohledně přebírá slavné značky, aby o několik let později své akcie v jejich firmě prodal. Dnešní zpráva je tak pro ně podle Bloombergu zadostiučiněním, že se rozhodli správně, když chtěli zůstat nezávislí.

