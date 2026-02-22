Vyberte si z našich newsletterů

Vládní otočka. Na program Nová zelená úsporám peníze najdeme, říká Havlíček

Na dotační program Nová zelená úsporám letos podle vicepremiéra Karla Havlíčka (ANO) mohou jít čtyři miliardy korun.
Na dotační program Nová zelená úsporám letos podle vicepremiéra Karla Havlíčka (ANO) mohou jít čtyři miliardy korun, možná víc. V České televizi uvedl, že vláda počítá s úvěry, záručními instrumenty a bude možné vyřídit i zatím nevypořádané žádosti podle starších pravidel. Původně vláda s penězi na program nepočítala, což vyvolalo kritiku ze strany byznysu.

O nových pravidlech čerpání dotací na energetické modernizace domů bude v pondělí s premiérem Andrejem Babišem (ANO) hovořit po svém jmenování nový ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé).

Řekni, kde ty příjmy jsou

Nový kabinet původně nepočítal s pokrytím programu, protože podle něj předchozí vládní koalice nadhodnotila výnosy z prodeje emisních povolenek, z kterých je program financován. Exministr Petr Hladík (KDU-ČSL) hovořil v souvislosti s programem o 3,7 miliardy korun.

Předseda opoziční ODS Martin Kupka v neděli uvedl, že v návrhu rozpočtu Státního fondu životního prostředí na příští rok bylo 12 miliard korun. Jde podle něj o realisticky zajistitelné financování z obchodování s emisními povolenkami.

Andrej Babiš a Petr Macinka

Pod křídly apoštolů

Názory

Babišova vláda představila svou hospodářskou strategii, kterou sepsal Karel Havlíček. Babiš bude zejména bojovat v Evropské unii za změny emisních povolenek. Vše ostatní zařídí Havlíček.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Dotační program funguje od roku 2009 jako nástroj motivující majitele k renovacím bytového fondu a snižování spotřeby energií. Zatím podpořil na 600 tisíc domácností, z toho dvě třetiny od roku 2021, odkdy podle resortu činily investice do energetických úspor domácností zhruba 55 miliard korun.

Program nefunguje od listopadu

Ministerstvo životního prostředí v listopadu příjem žádostí o dotace dočasně uzavřelo. Důvodem byl velký zájem žadatelů, který vedl k rychlejšímu vyčerpání peněz vyhrazených pro loňský rok, ale podané žádosti pokračovaly bez omezení.

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka
Aktualizováno

Vědecká fakta i selský rozum. Macinka popsal, jak by vedl ministerstvo životního prostředí

Politika

V programu stran vznikající koalice v oblasti životního prostředí nevidí předseda Motoristů Petr Macinka velké rozdíly. Při příchodu na programová jednání ANO, SPD a Motoristů ve Sněmovně řekl, že je pro pragmatickou a racionální ochranu přírody založenou na vědeckých faktech, ale i selském rozumu. Výzvy ekologů, aby ministerstvo životního prostředí nevedl Macinka, ani nikdo další z Motoristů, pokládá za zbytečně hysterické až alarmistické. Později uvedl, že se vyjednávací týmy shodly, kam chtějí směřovat v otázkách životního prostředí.

ČTK

Přečíst článek

Předseda Motoristů Petr Macinka, který do pondělního jmenování Červeného vede ministerstvo životního prostředí z pověření prezidenta, na konci ledna uvedl, že předchozí vláda nadhodnotila příjmy z emisních povolenek do Státního fondu životního prostředí na 12 miliard korun.

Z fondu je mimo jiné hrazena právě Nová zelená úsporám. Macinka řekl, že se musí program upravit. Havlíček tehdy avizoval, že podpora bude založena hlavně na zárukách a garancích. Za prioritu vzhledem k velkému zájmu veřejnosti o program označil jeho znovuspuštění premiér Babiš.

Červený se zaměří i na akcelerační zóny

Červený v neděli v České televizi uvedl, že mezi jeho nejbližší priority v čele úřadu bude patřit kromě pokračování dotačního programu Nová zelená úsporám (NZÚ) také úprava systému takzvaných akceleračních zón pro rychlejší povolování obnovitelných zdrojů energie. „To se musí vyřešit co nejdříve,“ řekl Červený. Personální změny ve správách národních parků zatím nechystá.

Podle Červeného je potřeba upravit systém akceleračních zón, protože jsou na něj navázány peníze z EU a při současné úpravě by o ně stát mohl přijít. Akcelerační zóny jsou administrativně vymezené území v Česku, kde má být rychlejší a jednodušší povolování projektů obnovitelných zdrojů energie, zejména větrných a solárních elektráren, než standardně. Podle Červeného je současné nastavení, které schválila předchozí vláda premiéra Petra Fialy (ODS), špatné a vyvolává obavy obcí.

ČEZ

Podpora Motoristů klesla, do Sněmovny by se nyní nedostali. Dotáhl se na ně Kuba

Filip Turek a Petr Macinka

Motoristé by se teď do Sněmovny nedostali. Pokud by se volby konaly nyní, dostali by těsně pod pět procent hlasů nutných pro zisk poslaneckých křesel. Stejný podíl hlasů jako Motoristé by mělo nové hnutí Naše Česko v čele s jihočeským hejtmanem Martinem Kubou (dříve ODS). Vyplývá to z únorového průzkumu agentury NMS pro server Novinky.cz. Volby by nyní stejně jako původně loni v říjnu vyhrálo hnutí ANO. Na druhou ODS má stále výrazný náskok.

Hnutí Motoristé sobě, které je součástí nynější vlády s ANO a SPD, se po volbách několikrát dostalo do střetu s prezidentem Petrem Pavlem, který odmítl jmenovat poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Na konci ledna Pavel zveřejnil SMS, které jeho poradci Petru Kolářovi poslal ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka. Pavel je označil za vydírání a obrátil se na policii. Na podporu prezidenta se pak konaly v celém Česku demonstrace.

Motoristé by ve sněmovních volbách nyní získali 4,7 procenta hlasů. Loni v říjnu dostali Motoristé při sněmovních volbách 6,77 procenta hlasů.

Naše Česko se dotáhlo na Motoristy

Přesně stejného výsledku jako vládní Motoristé by v současnosti dosáhlo hnutí Naše Česko, které jeho lídr Kuba představil před několika týdny. Hejtman Kuba loni na podzim oznámil, že po 22 letech odchází z ODS a zakládá nové hnutí, které povede na jihu Čech do říjnových komunálních voleb. Již dříve patřil ke kritikům fungování ODS.

„K výsledku hnutí Naše Česko přispěla doba sběru i zvolená metodologie. Data jsme sbírali jen dva týdny po oznámení založení strany, což je dostatečně dlouhá doba na to, aby se informace rozšířila a zároveň ji voliči ještě nestihli zapomenout,“ řekla serveru Novinky.cz politická analytička NMS Tereza Friedrichová.

Martin Kuba

Dalibor Martínek: Kuba chce být druhým Babišem. Sorry, obsazeno

Názory

Jihočeský hejtman Martin Kuba po týdnech napětí, které v prosinci vyvolal po svém demonstrativním vystoupení z ODS, oznámil značku svého nového politického hnutí. Bude to Naše Česko.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Mírně si oproti výsledku voleb pohoršily kromě Motoristů i ostatní vládní strany. ANO premiéra Andreje Babiše v průzkumu vede s výrazným náskokem před jinými stranami, podobně jako ve volbách, ale podíl hlasů pro ANO by teď činil 32,6 procenta. Výsledek hnutí ve volbách byl 34,51 procenta. Hnutí SPD by nyní získalo 6,5 procenta hlasů. Ve volbách, kdy tehdy kandidovalo navíc s podporou PRO, Svobodných a Trikolory, dostalo 7,78 procenta.

Opoziční strany sdružené loni ve volbách v koalici Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) získaly tehdy dohromady 23,36 procenta hlasů. Nyní by ODS samostatně dostala podle NMS 14,7 procenta, a jako jediná ze stran Spolu by se dokázala sama dostat do Sněmovny. Lidovci by aktuálně získali 2,6 procenta hlasů a TOP 09 by měla 2,4 procenta hlasů.

Ministryně financí Alena Schillerová představuje EET

Karel Pučelík: Neřešme pořád jen deficit. Je čas zamyslet se nad rozpočtem hlouběji

Názory

Malý deficit – úspěšná politika. Velký deficit – apokalypsa za dveřmi? Zvykli jsme si na to, že ministři financí jsou spíše účetní než stratégové. Od rozpočtové debaty bychom však měli chtít víc než jen jednoduché „má dáti – dal“.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Další opoziční strana, Starostové, by si oproti volbám polepšila. Získala by 14,6 procenta, takže by byla na třetím místě za ANO a ODS. V říjnových volbách pro Starosty hlasovalo 11,23 procenta voličů. Horší výsledek zaznamenali Piráti, kteří by teď měli 7,2 procenta hlasů, kdežto ve volbách jich dostali 8,97 procenta.

Z dalších stran pak průzkum uvedl ještě například, že KSČM by měla 1,7 procenta hlasů. Její politici v posledních volbách kandidovali za hnutí Stačilo!, které dostalo 4,30 procenta hlasů. Hnutí PRO by mělo 1,6 procenta hlasů a Přísaha a Svobodní shodně 1,4 procenta. Členové PRO a Svobodných byli loni ve volbách na kandidátkách SPD.

Průzkum prováděla agentura NMS v polovině února. Zúčastnilo se ho 1001 lidí.

Michal Nosek: Sleva dnes, účet zítra. ANO znovu rozdává důchodcům

Důchodci budou mít levnější jízdné
Profimedia
Michal Nosek
Michal Nosek

Vláda slibuje od roku 2027 ještě výraznější slevy na jízdné pro studenty a seniory. Zní to hezky, skoro jako návrat do časů nekonečných předvolebních dárků. Jenže každý dárek má svého plátce. A tím je opět daňový poplatník.

Zvýšit slevy na jízdném ze současných 50 na 75 procent je na první pohled líbivý krok. Kdo by byl proti levnějším vlakům a autobusům pro mladé a starší? Problém je, že stát už teď dopravcům vyplácí přes pět miliard korun ročně. A nová štědrost tuto částku zákonitě dál nafoukne.

Hnutí ANO dlouhodobě sází na politiku okamžité popularity. Rychlé, dobře prodejné kroky bez jasného vysvětlení, kde na ně vzít. Namísto systémových reforem přichází další plošná sleva. Bez ohledu na to, zda ji potřebuje student z nízkopříjmové rodiny stejně jako potomek milionáře, nebo zda ji potřebuje senior s minimálním důchodem stejně jako ten s nadstandardní rentou.

Nejlepší důchodový systém na světě má Nizozemsko. Česko by mohlo být dvacáté

Dalibor Martínek: Čeští důchodci si žijí jako v ráji. Babiš jim podkuřuje, brání rozvoji země

Názory

Výdaje státu na důchodce tvoří zhruba bilion korun ročně. Ano, bilion. Státní rozpočet, sestavený současnou vládou se schodkem 310 miliard korun, čelí kritice. Je prý nezákonný, schodek je moc velký. Výdaje rozpočtu jsou plánovány na 2,5 bilionu korun. Důchodci stojí tento stát téměř polovinu rozpočtu. A výdaje na ně porostou.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Plošné rozdávání je politicky pohodlné. Cílená pomoc by ale byla spravedlivější a levnější. Místo toho stát dál rozhazuje miliardy, které budou chybět jinde. Ve školství, ve zdravotnictví, v dopravní infrastruktuře.

Odklad účinnosti na rok 2027 působí jako technický detail. Ve skutečnosti jde spíš o časový polštář: účet přijde později, ideálně až po dalších volbách. Rozpočtová odpovědnost však není otázkou kalendáře, ale principu.

Levnější jízdenky se dobře vyjímají na billboardech. Hůř už v rozpočtové kapitole „mandatorní výdaje“. A úplně nejhůř v okamžiku, kdy se ukáže, že sleva nebyla investicí, ale jen dalším politickým suvenýrem rozdávaným na dluh.

Premiér ČR po jednání vlády

Stanislav Šulc: Český daňový zázrak aneb Zvládne Babiš to, co se nepovedlo Fialovi?

Názory

Když člověk plánuje, Bůh se směje, říká jedna varianta slavného pořekadla. A to se právě nyní možná někde odehrává poté, co premiér Andrej Babiš představil ambiciózní plán nové vlády. V něm se dočteme, že vláda zároveň opět sníží věk pro odchod do důchodu a také nebude zvyšovat daně. Povede se to té „lepší vládě“, jak se před volbami Babišova vláda označila?

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Doporučujeme