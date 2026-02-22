Vládní otočka. Na program Nová zelená úsporám peníze najdeme, říká Havlíček
Na dotační program Nová zelená úsporám letos podle vicepremiéra Karla Havlíčka (ANO) mohou jít čtyři miliardy korun, možná víc. V České televizi uvedl, že vláda počítá s úvěry, záručními instrumenty a bude možné vyřídit i zatím nevypořádané žádosti podle starších pravidel. Původně vláda s penězi na program nepočítala, což vyvolalo kritiku ze strany byznysu.
O nových pravidlech čerpání dotací na energetické modernizace domů bude v pondělí s premiérem Andrejem Babišem (ANO) hovořit po svém jmenování nový ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé).
Řekni, kde ty příjmy jsou
Nový kabinet původně nepočítal s pokrytím programu, protože podle něj předchozí vládní koalice nadhodnotila výnosy z prodeje emisních povolenek, z kterých je program financován. Exministr Petr Hladík (KDU-ČSL) hovořil v souvislosti s programem o 3,7 miliardy korun.
Předseda opoziční ODS Martin Kupka v neděli uvedl, že v návrhu rozpočtu Státního fondu životního prostředí na příští rok bylo 12 miliard korun. Jde podle něj o realisticky zajistitelné financování z obchodování s emisními povolenkami.
Dotační program funguje od roku 2009 jako nástroj motivující majitele k renovacím bytového fondu a snižování spotřeby energií. Zatím podpořil na 600 tisíc domácností, z toho dvě třetiny od roku 2021, odkdy podle resortu činily investice do energetických úspor domácností zhruba 55 miliard korun.
Program nefunguje od listopadu
Ministerstvo životního prostředí v listopadu příjem žádostí o dotace dočasně uzavřelo. Důvodem byl velký zájem žadatelů, který vedl k rychlejšímu vyčerpání peněz vyhrazených pro loňský rok, ale podané žádosti pokračovaly bez omezení.
V programu stran vznikající koalice v oblasti životního prostředí nevidí předseda Motoristů Petr Macinka velké rozdíly. Při příchodu na programová jednání ANO, SPD a Motoristů ve Sněmovně řekl, že je pro pragmatickou a racionální ochranu přírody založenou na vědeckých faktech, ale i selském rozumu. Výzvy ekologů, aby ministerstvo životního prostředí nevedl Macinka, ani nikdo další z Motoristů, pokládá za zbytečně hysterické až alarmistické. Později uvedl, že se vyjednávací týmy shodly, kam chtějí směřovat v otázkách životního prostředí.
Předseda Motoristů Petr Macinka, který do pondělního jmenování Červeného vede ministerstvo životního prostředí z pověření prezidenta, na konci ledna uvedl, že předchozí vláda nadhodnotila příjmy z emisních povolenek do Státního fondu životního prostředí na 12 miliard korun.
Z fondu je mimo jiné hrazena právě Nová zelená úsporám. Macinka řekl, že se musí program upravit. Havlíček tehdy avizoval, že podpora bude založena hlavně na zárukách a garancích. Za prioritu vzhledem k velkému zájmu veřejnosti o program označil jeho znovuspuštění premiér Babiš.
Červený se zaměří i na akcelerační zóny
Červený v neděli v České televizi uvedl, že mezi jeho nejbližší priority v čele úřadu bude patřit kromě pokračování dotačního programu Nová zelená úsporám (NZÚ) také úprava systému takzvaných akceleračních zón pro rychlejší povolování obnovitelných zdrojů energie. „To se musí vyřešit co nejdříve,“ řekl Červený. Personální změny ve správách národních parků zatím nechystá.
Podle Červeného je potřeba upravit systém akceleračních zón, protože jsou na něj navázány peníze z EU a při současné úpravě by o ně stát mohl přijít. Akcelerační zóny jsou administrativně vymezené území v Česku, kde má být rychlejší a jednodušší povolování projektů obnovitelných zdrojů energie, zejména větrných a solárních elektráren, než standardně. Podle Červeného je současné nastavení, které schválila předchozí vláda premiéra Petra Fialy (ODS), špatné a vyvolává obavy obcí.
