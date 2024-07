Jako zlatokopek ráj. Šampaňské, Vuitton, Dior a spol. pozlatí pařížskou olympiádu

Šampaňské pro vítěze a VIP, medaile od Maison Chaumet, obleky pro personál od Louis Vuittona. Největším sponzorem pařížské olympiády bude král luxusu Bernard Arnault a jeho impérium. Olympiáda se v Paříži koná po sto letech a takovou parádu sport asi ještě nezažil.

LVHM, tedy zkratka značek Louis Vuitton, Moët a Hennessy, patří mezi nejhodnotnější evropské firmy a její majitel Bernard Arnault mezi nejbohatší lidi světa. Francouzský miliardář s členy rodiny, které postupně zaučuje na předávání, si chce pařížskou olympiádu užít. Jeho impérium, kam patří desítky luxusních, módních a kosmetických značek, bude největším sponzorem sportovního klání. Celkově dá 150 milionů eur, tedy v přepočtu skoro čtyři miliardy korun. Bude také vůbec prvním „kreativním partnerem“, jehož značky, včetně Louis Vuitton a Dior, se budou prolínat v soutěžích, firma bude hostit různé eventy a francouzští sportovci se stanou ambasadory luxusních brandů.

Celkově Paříž od soukromých sponzorů vybrala 1,24 miliardy eur, z toho 80 procent obstarají domácí firmy, právě v čele s LVMH. Mezi top sponzory patří také luxusní hotelový řetězec Accor, operátor Orange či Air France. Produkci a ticketing poprvé centrálně zajišťuje firma Endeavor, známá z MMA byznysu. Rozpočet olympijského týmu je přes čtyři miliardy eur a naopak ekonomický přínos pro Paříž by mohl být až devět.

Vyhrát kousek Eiffelovky

Značka Maison Chaumet, šperkařská firma s tradicí od roku 1812, z impéria LVMH bude dělat medaile pro vítěze olympiády i paralympiády. „Medaile jsou vyrobeny ze zlata, stříbra nebo bronzu a jsou to především medaile z Paříže. Paříž 2024 a komise v čele s Martinem Fourcadem se domnívali, že medailisté by měli mít kousek Francie blízko svého srdce. Střed každé medaile byl proto vyřezán z autentického kusu železa z Eiffelovy věže, který se zachoval při renovaci památky,“ uvedla firma.

Olympijské medaile

Rozsah spolupráce jde ale daleko za mediale. Spekuluje se, že na zahajovacím ceremoniálu by se měla podílet značka Dior, podrobnosti se ale neví. Obleky a podnosy pro asistenty, kteří budou sportovcům předávat medaile, jsou také haute couture. Vytvořila je značka Louis Vuitton s odkazem na různé francouzské tradice. „Paříž, světové hlavní město módy, opět přivítá olympijské a paralympijské hry, a to 100 let poté, co hostila tuto událost naposledy. Aby navázala na toto dědictví, navrhla společnost LVMH oblečení, které vzdává hold siluetám z 20. let minulého století, kdy se zrodilo sportovní oblečení, potvrdil se feminismus a poprvé se objevily unisexové styly,“ uvedla LVMH v tiskové zprávě.

Francouzští sportovci na zahájení předvedou oblečení značky Berluti. Popsal to ostatně šéf Paříže 2024 Tony Estanguet v prohlášení: „Po olympijských a paralympijských medailích vyrobených Maison Chaumet, kufrech na medaile a pochodně od Louis Vuitton a uniformách francouzských sportovců pro zahajovací ceremoniály navržených a vyrobených společností Berluti jsme potěšeni touto novou kapitolou našeho partnerství s prestižní skupinou LVMH, když odhalujeme podnosy na medaile a oblečení, které budou nositelé medailí nosit během ceremoniálů vítězství. Tyto ceremoniály jsou neuvěřitelným okamžikem v životě sportovců, posvěcením jejich úsilí, momentem společenství s veřejností a společným vyjádřením národní hrdosti. Tyto naprosto jedinečné okamžiky si zaslouží být umocněny, a to se rozhodně stane díky úžasným zkušenostem Maison skupiny LVMH. Bravo a děkujeme!“

Syn zakladatele Bernarda Arnaulta Antoine, který v LVMH šéfuje „image a životnímu prostředí“, dodal, že spolupráce je také oslavou řemeslného umění jeho firem a sportovcům má ještě umocnit jejich životní zážitek.

Pařížská olympiáda přichází v pravý čas. Francie teď plnila média spíše negativními zprávami, ohledně topících se veřejných financí a politické nestability. To mimochodem odnesly i akcie LVMH, které za poslední tři měsíce ztratily devět procent.

Akcie LVMH za tři měsíce klesly o 9 procent Yahoo Finance/newstream

Sektor luxusu se globálně trošku plácá, protože se dlouho čekalo na oživení, až se vrátí kupci z Číny. Tato poptávka kvůli dlouhým covidovým uzávěrám, cestovním omezením i politickým obratem se dosud úplně nevrátila. LVMH letos dosáhne tržeb ve výši téměř 90 miliard eur, což je o 54 miliard eur více než v roce 2019, ani ona není imunní vůči zpomalení v tomto odvětví. Globálně se ukázat při olympiádě by mohlo pomoci.

Na břehu řeky Seiny

Zahajovací ceremonie se bude konat 26. července, a to na břehu pařížské řeky Seiny. Bude to poprvé, co se bude konat mimo sportovní stadion. Kvůli tomu, že Paříž se má za hlavní město módy, i jiné státy budou chtít předvést své fashion výkladní skříně. Českým sportovcům navrhoval oblečení na zahajovací ceremonii nadaný návrhář Jan Černý. Ačkoli jde o uznávaného umělce, kolekce vzbudila kontroverze - pro část veřejnosti je příliš extravagantní.

