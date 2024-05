Francouzští králové luxusu zestárli. Co čeká jejich impéria?

Arnault a Pinault, dva francouzští rivalové, vlastníci domů s nejvyšší módou. Jednomu patří Louis Vuitton a Dior, druhému Gucci a Balenciaga. Leckdo si je plete. Nápověda: Pinault mladší má za ženu Salmu Hayek. Arnault je ale větší a úspěšnější, zvlášť v posledních letech.

Reklama

Mladšímu Françoisi-Henri Pinaultovi je již jedenašedesát a je dvacet let CEO skupiny Kering, ovšem hlavní klíče od kasy stále drží jeho otec, sedmaosmdesátiletý zakladatel impéria. François Pinault starší založil budoucí módní impérium zcela jinak, začínal s prodejem stavebního dřeva, což převzal od svého otce. Profil firmy se změnil začátkem devadesátých let, když Pinault expandoval do retailu. Koupil nábytkářský řetězec Conforama, obchodní domy Printemps a bookstore Redoute - výsledkem byla firma s názvem Pinault-Printemps-Redoute, posléze PPR. Na konci devadesátých let přikoupila podíly v Gucci a Yves Saint Laurent, pokračovala dalšími akvizicemi a v roce 2016 se přejmenovala na Kering.

François Pinault S. Plaine, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

V roce 2023 dosáhla společnost Kering tržeb ve výši 19,6 miliardy eur. Skupina má 46 tisíc zaměstnanců a 1 381 obchodů. Starý pan Pinault předal řízení firmy synovi Henrimu, aby se mohl naplno věnovat své vášni, které se věnuje již půlstoletí, modernímu umění. Vlastní obří sbírku s díly od Picassa, Man Raye či Damiena Hirsta, a také tři muzea, Bourse de Commerce v Paříži a Palazzo Grassi a Punta della Dogana v Miláně. Jeho jmění se odhaduje mezi 35 a 40 miliardami dolarů, patří do padesátky nejbohatších lidí světa. Syn Henri je od roku 2009 manželem herečky Salmy Hayek, mají jednu dceru, předtím žil s modelkou Lindou Evangelistou, s níž má syna. Patří mu mimo jiné prvoligový fotbalový klub Stade Rennais. Co se týče posledních akvizic, Kering loni koupil podíl ve známé značce Valentino.

Konkurenční Dior a spol.

Letitý konkurent Keringu, Bernard Arnault, je věkově přesně mezi otcem a synem Pinaultových, letos mu bude šestasedmdesát. Příběh budování jeho firmy je v obou případech podobný. Arnaultův otec vlastnil projekční a stavební firmu Ferret-Savinel, z níž syn vybudoval impérium luxusu.

Vlastní LVMH, konglomerát mnoha luxusních značek. První písmena názvů těch nejikoničtějších tvoří název firmy: Louis Vuitton, Moët a Hennessy. Ferret-Savinel v roce 1984 koupil firmu Boussac, zkrachovalého vlastníka slovutného domu Dior. Propustil zaměstnance, všechno rozprodal, nechal si jen značku a luxusní obchoďák Le Bon Marché. Dior se dostal do zisku, Arnault si vysloužíl přezdívku Terminátor a jeho akviziční jízda začala.

Koncem osmdesátých let pomáhal šéfům Moët a Hennessy a Louis Vuitton s fúzí jejich firem. Takto vznikl LVMH. Arnault, který díky svému angažmá při fúzi viděl do obou firem, začal akcie v konglomerátu skupovat a postupně jej ovládl. Rozhodl se, že vybuduje největší řetězec s luxusním retailem na světě. Sázel na kvalitu značek, které dále rozvíjel, posiloval jejich lesk a slávu. Přikoupil brandy jako Givenchy, Kenzo, Céline i další, koncem devadesátých let i Sephoru, mezi akvizice z poslední doby patří třeba Fenty Beauty by Rihanna, LVMH skoupila většinu slovutných značek šampaňského včetně Krug a Veuve Cliquot, má také mediální divizi s podíly ve francouzských médiích Les Echos a Le Parisiene a další.

Výsledkem skoro čtyřicetiletého kralování Arnaulta je obří firma s šedesáti luxusními značkami, skoro šesti tisíci obchodů, přítomností na všech kontinentech a dvěma sty tisíci zaměstnanců.

Kromě akcí, co jsou na burze, necelých sedm procent vlastní Arnaultova rodina přímo a 42 procent vlastní firma Christian Dior, která ale má v LVHM většinu hlasovacích práv a kterou vlastní také Arnault. Aktuálně přichází na řadu otázka nástupnictví. Arnault má pět dětí. Podle médií Arnault neřekl, jak si předání firmy představuje, některé kroky se ale již dějí.

Zakladatel LVMH Bernard Arnault a jeho syn Antoine Arnault, Profimedia

Přesně před rokem se jeho prvorozená a jediná dcera, osmačtyřicetiletá Delfine Arnaultová, stala CEO Dioru a také členkou představenstva LVMH. Čtyři synové také pracují v impériu a patriarcha je podle různých svědectví od dětství trénuje na budoucí rozdělení rolí. Nejstarší syn Antoine je také v boardu LVMH a nyní tam jsou nominováni i mladší bratři Frédéric (ten již nějakou dobu řídí hodinkovou větev luxusní firmy) a Alexandre. Je pravděpodobné, že jeden ze sourozenců se stane následovníkem Arnaulta v roli CEO. LVMH loni utržila 93 miliard dolarů.

Arnault se s majetkem odhadovaným na více než 200 miliard dolarů několikrát ocitl na příčce nejbohatších lidí světa. I Arnault je vášnivým sběratelem umění, shromažďuje jej v nadaci Louise Vuitton.

Hra o trůny

Rodiny Pinaultů a Arnaultů si několikrát zkřížily cestu. Na přelomu tisíciletí se poprali o známou značku Gucci, oslabenou poté, co dědice firmy Maurizia Gucciho nechala zavraždit jeho vlastní žena Patrizia. Arnault v roce 1999 získal 34 procentní podíl v Gucci, tehdy vedené Domenicem De Solem. Arnault pak předložil nabídku na koupi zbytku Gucci za 8,7 miliardy dolarů. Aby Arnaultovu hrozbu odrazil, De Sole uzavřel dohodu s Pinaultem, čímž mu dal 40procentní vlastnictví, a tím naředil Arnaultův podíl. Pro Pinaulta to byl první velký triumf nad Arnaultem. V roce 2013 se oba muži utkali v boji o akvizici italského výrobce koženého zboží Berluti. Arnault nakonec zvítězil a zaplatil za Berluti 540 milionů eur.

Arnault se pokusil převzít Tiffany & Co. za 16,2 miliardy dolarů, ale Pinault ho předběhl proti nabídkou 15,2 miliardy dolarů. Pinault nakonec akvizici Tiffanyho dokončil v roce 2021. Obě rodiny si také několikrát epicky přetahovaly lidi, návrháře či manažery.

Gucci ale Keringu moc štěstí nepřinesl, hlavně v poslední době. Kering vydal na konci dubna profit warning právě kvůli této části impéria a akcie klesly o dvanáct procent. I oproti rivalům v luxusu Pinaultovo impérium v posledních letech ztrácí.

Kering proti konkurenci ztrácí pozici, Reuters/newstream

„Výsledky společnosti Kering se v prvním čtvrtletí výrazně zhoršily,“ uvedl na tiskovce François-Henri Pinault. „Ačkoli jsme očekávali náročný začátek roku, pomalé tržní podmínky, zejména v Číně, a strategická změna pozice některých našich domů, zejména Gucci, zhoršily tlak na pokles tržeb. Všichni neúnavně pracujeme na tom, abychom společnost Kering provedli současnými problémy a obnovili pevnou platformu pro trvalý růst.“

V impériu Kering se na rozdíl od LVMH aktuálně nástupnictví neřeší. Agentura Reuters v komentáři k výsledkům ovšem poznamenala, že pro Françoise-Henri Pinaulta po skoro dvaceti letech v čele Keringu možná přichází na řadu také uvažovat o změně.

Elon pláče a Mark se směje. A slíbená rvačka ani nemusela být Trhy Elon Musk už není nejbohatším mužem planety, ale ještě se zuby nehty drží druhé příčky. Jeff Bezos i Mark Zuckerberg jsou však nebezpečně blízko, jak se dočtete v dalším dílu seriálu Psychologie trhu. Tereza Zavadilová Přečíst článek

Superbohatí lidé mají stále více peněz. Všem vládne Bernard Arnault Leaders Nejbohatším člověkem na světě je letos podle žebříčku časopisu Forbes opět Bernard Arnault. List majetek majitele podniku prodávajícího luxusní zboží LVMH vyčíslil na 233 miliard dolarů (5,5 bilionu korun). To je o 22 miliard dolarů více, než kolik měl tento Francouz podle Forbesu loni. ČTK Přečíst článek