Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Názory Seyček: Opravdový Green Deal se odehrává v Číně

Seyček: Opravdový Green Deal se odehrává v Číně

Seyček: Opravdový Green Deal se odehrává v Číně
iStock
Martin Seyček
Martin Seyček

Čína sice stále pálí uhlí, nastartovala ale obrovský boom obnovitelných zdrojů. Táhne to její ekonomiku. Jak to dopadne na Evropu, vysvětluje v komentáři Martin Seyček z investičního fondu J&T Energy. A jak do energetiky nyní investovat?

Země, která byla ještě před dvaceti lety synonymem pro uhelný smog, se dnes stává globálním lídrem v čistých technologiích. Celková spotřeba elektřiny v Číně rostla posledních pět let o 5 až 7 procent ročně, tedy rychleji než čínské HDP. I přes masivní výstavbu obnovitelných zdrojů (Čína jich instaluje ze všech zemí na světě nejvíce v absolutní hodnotě), tato země ale stále pálí rekordní objemy uhlí. Země draka na to ale jde chytře. 

Solární boom a rekordní kapacity

Od roku 2021 Čína navýšila svou kapacitu výrobních zdrojů elektřiny o více než 1 500 GW, tedy více než USA za celou svou historii. Jen v roce 2025 přidala cca 550 gigawattů (GW) nových zdrojů. Zatímco všechny výrobní zdroje v Číně zaznamenaly za poslední desetiletí nárůst instalovaného výkonu, nejvíce transformativním vývojem byl od roku 2015 nárůst kapacity solárních elektráren, a to o více než 1 500 procent.

Solární elektrárny loni představovaly rekordních 18 procent z provozní kapacity v Číně, což je nárůst oproti pouhému 2,4 procenta podílu solární energie v roce 2015. Boom obnovitelných zdrojů umožnil Číně snížit podíl výroby elektřiny z uhlí na celkovém mixu výroby energie, a to z 64 procent v roce 2015 na rekordně nízkých 43 procent v loňském roce. Solární energie nyní představuje druhou největší kapacitu výroby elektřiny v Číně po uhlí a zdá se být připravena na další růst v průběhu zbytku desetiletí díky masivnímu nárůstu výroby solárních komponent v Číně v posledních letech. 

Jádro jako druhý pilíř

Z 62 jaderných reaktorů, které se aktuálně globálně staví, jich stojí polovina v Číně. V Evropě jsou to jen 3 reaktory. Navíc dva ze tří malých modulárních reaktorů, které jsou globálně v provozu, jsou v Číně a jeden v Rusku. 

Celkově se čistá elektrická kapacita Číny mezi lety 2015 a 2025 zvýšila o 253 procent, zatímco kapacita výroby z fosilních paliv vzrostla o 50 procent, což vedlo během tohoto desetiletí k celkovému nárůstu výroby elektrické energie o 113 procent. Čína tedy masivně staví obnovitelné zdroje a nově i jádro, ale nevypíná bezhlavě uhlí. Ani nemůže, pokud její spotřeba elektřiny roste o 5 až 7 procent ročně. Čína je tím pádem i dobře připravena na masivní růst spotřeby elektřiny poháněný datovými centry a umělou inteligencí. Podle projekcí BNEF se datová centra v USA budou podílet na růstu poptávky po elektřině v letech 2024 až 2030 z 38 procent, zatímco v Číně to bude spíše méně, růst spotřeby elektřiny potáhne hlavně elektrifikace a robotizace průmyslu a rozvoj eletromobility. 

Levné panely z Číny?

Čína kontroluje více než 80 procent globálního dodavatelského řetězce solárních fotovoltaických panelů. Také ale vyrábí přibližně 80 procent všech bateriových článků pro elektromobily na světě a dominuje také lithiovým bateriím v energetice. Tato dominance je klíčem k jejímu úspěchu v elektromobilitě, kde Čína v roce 2024 tvořila 70 procent globální produkce. Již skoro polovina nově prodaných aut v Číně má čistě elektrický pohon. Pro srovnání, v Evropě je to do 20 procent a v USA jen asi 7 procent. 

Čína je aktivní i ve výrobě větrných turbín. Zatímco dříve globálnímu trhu dominovaly evropské firmy jako Vestas a Siemens, v roce 2024 bylo 6 z 10 největších výrobců větrných turbín z Číny (v čele s firmami Goldwind a Envision). Ty pronikají zvláště na rozvíjející se trhy, a to díky slušné kvalitě a výrazně nižší ceně. Evropa se jim zatím ze strachu z potenciálních kybernetických útoků brání. 

Geopolitika místo klimatu

Proč tedy Čína tak šlape do zelené energetiky? Primárním motivem není ochrana klimatu, ale národní bezpečnost. Čína dováží přes 70 procent své ropy a 40 procent  zemního plynu, což ji činí ve světle aktuální geopolitické nestability zranitelnou. Mimochodem, Evropa dováží dokonce 90 až 95 procent své ropy a zemního plynu. Masivní rozvoj elektromobility a zelené energetiky tedy slouží Číně jako redukce závislosti na dovážené fosilní energetice, přestože v některých provinciích elektromobily „jezdí vlastně na uhlí“.  Navíc nová energetika přispěla v roce 2024 k růstu čínského HDP rekordními 10 procent. Tento sektor se stal novým pilířem ekonomiky, který nahrazuje krizí zmítaný realitní trh. 

Zatímco EU bojuje za snižování emisí za každou cenu, Čína se soustředí na ovládnutí trhu s technologiemi, které toto snížení umožňují. EU nyní čelí dilematu: buď bude dále instalovat levné čínské panely a zvýší svou závislost na Pekingu, nebo podpoří drahou domácí výrobu a zpomalí svou vlastní energetickou tranzici. Ve Spojených státech si zvolili druhou možnost a podporují lokální výrobu energetických komponent. S nízkými domácími cenami plynu a tím pádem i elektřiny si to ale mohou dovolit snadněji než Evropa. 

A co to vše znamená z pohledu investic do energetiky? Fond, který řídím, investuje do akcií veřejně obchodovaných společností napojených na sektor energetiky, převážně do výrobců technologií a zařízení pro výrobu, přenos a skladování elektrické energie. Jak jsem nastínil, globální trh mnoha z těchto komponent ovládá Čína, přesto my v Číně z principu neinvestujeme z důvodu místního totalitního režimu a nevyzpytatelnosti státních zásahů do ekonomiky. Při investici do evropských a amerických výrobců elektrických komponentů si tak musíme dávat pozor na hrozbu levné čínské konkurence. 

U větrných turbín jsme investovali do německé společnosti Nordex, která se zaměřuje na evropský a americký trh s větrnými turbínami na pevnině. Právě tyto trhy nejsou tolik ohrožovány čínskými rivaly. U solárních panelů je evropský trh neinvestovatelný, Čína zde dodává 99 procent  solárních panelů a evropští výrobci už většinou zkrachovali. Investovali jsme tedy do amerického výrobce solárních panelů First Solar. Tento největší a globálně nejziskovější výrobce solárních panelů působí čistě na americkém trhu, který je chráněn antidumpingovými cly před záplavou levných čínských panelů. U baterií se díváme na jiné technologie než ty lithiové, kde je Čína už neporazitelná. 

Související

Americký prezident Joe Biden

Únava z války. Američané nenávidí Bidena a další pomoc Ukrajině již nejspíš neprojde

Leaders

sta, ČTK

Přečíst článek

Stanislav Šulc: EET se vrací. Ale kam zmizela Účtenkovka?

Ministryně financí Alena Schillerová představuje EET
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Stávající vláda Andreje Babiše během dvou dní uvedla hned několik radikálních novinek. Po novém ekonomickém plánu Karla Havlíčka to je nyní návrat elektronické evidence tržeb Aleny Schillerové. Oboje spojují dvě věci. Jednak to, že mají přídomek 2.0, zároveň poměrně nerealistická očekávání. Co by však mělo občana zajímat především, je odpověď na otázku, kam se poděla loterie Účtenkovka, která byla hlavním tahákem EET ve verzi 1.0.

Ministryně financí Alena Schillerová představila EET 2.0, která bude zcela jistě lepší, snesitelnější, dokonalejší a ve všech ohledech přijatelnější než ta původní zatracovaná, kterou dokonce sama předchozí vláda Andreje Babiše pozastavila kvůli pandemii.

Nová elektronická evidence tržeb se tou první zjevně v mnohém poučila, a tak kupříkladu nebude nabíhat postupně, ale plošně, dále si kvůli ní nikdo nebude muset kupovat žádnou kasu od českých miliardářů, ale stačí mu mobilní telefon.

A co je zcela zásadní revoluční počin: nebude se tisknout žádná účtenka. Co vypadá jako další vstřícné gesto, je ve skutečnosti přiznání, že nebude žádná Účtenkovka, tedy loterie o hodnotné ceny, která vybízela tradičně neposlušně švejkující Čechy brát si v provozech účty.

Dýška legálně a bez daně. Česko následuje globální trend

Názory

Ministerstvo financí vedle nové podoby EET a snížení DPH na nealkoholické nápoje navrhuje osvobodit spropitné od daně a odvodů. To by se nově – ať už zaplacené kartou, nebo v hotovosti – mělo stát oficiálním příjmem zaměstnanců. Spropitné by přitom mělo mít nulovou daň z příjmu a neměly by se na něj vztahovat ani odvody na sociální a zdravotní pojištění.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Konec předstírání

Konec Účtenkovky je tak ukázka toho, jak zavádění podobných „inovací“ v praxi funguje. První fáze je často spojená s nějakou pozitivní motivací, například v podobě hodnotných cen. O morálním rozměru celé události snad ani nemá cenu spekulovat, člověk by se v myšlenkách dostal tam, kam nejspíš ani nechce.

Ale nyní již vláda prostě EET zavede a už v podstatě nic nepředstírá: počítá s tím, že na daních vybere o 15 miliard korun víc, to je tedy podle ministerstva onen potenciál, který lze očekávat legalizací různých leváren ve službách a maloobchodu, které jsou tu v šedé, jinde dokonce v černé části ekonomiky.

Tedy zjednodušeně řečeno: EET má podle vlády zatočit s nepoctivci, které jinak nedokáže postihnout, na což ale ve skutečnosti dojedou všichni, což se nezměnilo proti původnímu plánu.

Aktualizováno

EET 2.0. Schillerová slibuje miliardy do rozpočtu

Money

Evidence tržeb se vrací v nové podobě. Podle šéfky financí Schillerové nebude povinná pro nejmenší podnikatele. Fiskální přínos EET ministerstvo vyčíslilo až na 15 miliard korun ročně.

ČTK

Přečíst článek

Smělé, přesto nedostatečné plány

Připomeňme pro kontext dva podstatné údaje: původní EET v roce 2017 (první celorok fungující s EET) vynesla zhruba pět miliard, což bylo v souladu s očekáváními od prvních dvou vlny, třetí ani čtvrtá vlna nikdy nezačaly, cílový dopad ve výši 18 miliard tak nikdy nenastal. Že by se to mohlo povést nyní je však spíše zbožné přání než reálný odhad.

Druhá podstatná věc je deficit státního rozpočtu, který se pro letošek má vyšplhat ke 310 miliardám korun. Pokud by EET přinesla opravdu oněch 15 miliard, bude to jako plácnutí do vody.

A musíme ještě připomenout, že současná situace má ke stabilitě poměrně daleko, takže by vláda měla přemýšlet spíše nad tím, jaká černá labuť v horizontu týdnů, maximálně měsíců rozmetá veškeré její plány, než nad tím, jestli se to náhodou nemůže stát.

Prezident ČR Petr Pavel a premiér Andrej Babiš

Stanislav Šulc: Ústavní krize kvůli Turkovi zažehnána. Jede se dál

Názory

Ústavní krize v Česku končí. V neděli Filip Turek oznámil, že Motoristé navrhnou premiérovi nové jméno na post ministra životního prostředí. V pondělí premiér Andrej Babiš skutečně oznámil, že nominuje na post Igora Červeného. A v úterý se nechal slyšet prezident Petr Pavel, že s tímto jménem nemá problém. Vše v pořádku, trvalo to jen dva měsíce, vláda bude komplet.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Apolitická technikálie

Přesto všechno EET vlastně není špatný nástroj. Ostatně zástupci různých profesních i hospodářských organizací si jej v podstatě chválí a věří, že může narovnat podmínky v dané oblasti.

Je pak poněkud s podivem, že deklaratorně nejvíce pro-podnikatelská strana ODS proti EET brojí a zaštiťuje se údajnými zájmy právě podnikatelů. Jenomže ti o to vlastně vůbec nestojí, a naopak EET podporují (byť je samozřejmě nutné chápat, že všechno je spektrum a nejsou jen čisté extrémy pro a proti EET).

EET by tak nejvíc slušelo, kdyby přestala být politickým problémem a stala se technikálií, u níž bychom řešili jen parametry a jinak ji zbavili veškerých politických, a ještě spíše ideologických nánosů.

Na druhou stranu, o čem bychom se potom bavili, že?

Michal Nosek: Když soudům nevěříme, zakážeme jim soudit

Názory

Rozhodnutí nevydat politiky k soudu už není slabostí, ale programem. Poslanecká sněmovna povýšila nedůvěru v justici na legislativní metodu a z politické imunity udělala náhražku rozsudku. Pokud soudům nevěříme, je přece zbytečné je obtěžovat.

Michal Nosek

Přečíst článek

Související

Bundeswehr kupuje drony od firmy, kterou platí kontroverzní Thiel

Peter Thiel
Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0>, via Wikimedia Commons
Tereza Zavadilová
tzv

Německá armáda se v trendu posledních měsíců vyzbrojuje po uši. Kupuje například drony na 2,9 miliardy eur. Jenže problém: za start-upem, který je má armádě dodat, stojí šedá eminence americké politiky, miliardář Peter Thiel.

Zvýšené geopolitické napětí a nepředvidatelnost politiky kabinetu Donalda Trumpa zamíchaly vztahy i v NATO. V současném tlaku na vyzbrojování ostošest nakupuje zbraně i německá armáda. Teď se zdá, že je problém s drony, které má dodat firma financovaná Peterem Thielem. 

Bundeswehr kupuje drony za 2,9 miliardy eur, transakce je před finálním schválením. Dodat drony mají dvě mladé firmy, jednou z nich je start-up Stark. Jedním z jeho financiérů je Founders Fund finančníka Petera Thiela. Ten je považován za jednu z nejkontroverznějších postav v pozadí americké politiky. Někdejší partner Elona Muska v PayPalu, také zakladatel vojensko-datové firmy Palantir, která nyní má od americké armády zakázkové žně - například dodává služby kontroverzní antiimigrační instutuci ICE, jejíž agenti mají v poslední době na svědomí dvě smrti Američanů při protestech v Minnesotě. Thiel dlouhodobě vystupuje proti demokracii, loni na podzim vyvolal kontroverzi i v byznysovém světě, když pořádal přednášky o Antikristovi v podobě liberálních osobností. 

Martin Ondráček, Jan Polák, střela s plochou dráhou letu Flamingo nazvaná DANA 1, raketa, Dárek pro Putina

Češi se skládají na zbraně pro Ukrajinu. A částky rok od roku rostou

Money

Navzdory tvrzením o únavě z války Češi dál posílají miliony na zbraně pro Ukrajinu. Podle Martina Ondráčka z iniciativy Dárek pro Putina občané chápou, že válka se nejlíp vyhrává pouze válkou. Kapitulace Ukrajiny by podle organizátorů sbírek destabilizovala Evropu. A přinesla další uprchlickou vlnu.

ČTK

Přečíst článek

Německý ministr obrany Boris Pistorius vyjádřil znepokojení nad zapojením Thiela ve start-upu Stark. Pistorius uvedl, že výslovně sdílí obavy těch, které Thielova role znepokojuje, což jsou hlavně Zelení. „Musíme si prostě vyjasnit, jaký vliv pan Thiel skutečně má. Pokud má vliv na operace nebo drží blokační menšinu v jakékoli formě, pak mluvíme o jiné situaci, než kdyby byl například akcionářem s jednociferným procentuálním podílem bez vlivu na provoz,“ řekl během návštěvy velitelství speciálních sil v jihozápadním Německu.

Firma Stark nezveřejnila, kolik procent v ní Thiel drží, ani žádné detaily. V prohlášení uvedla, že Thiel také nemá žádná informační práva týkající se produktů nebo obchodních operací. „Jakýkoli přenos technických podrobností týkajících se našich produktů podléhá německým předpisům o kontrole exportu a vyžadoval by předchozí schválení Spolkovým úřadem pro hospodářství a kontrolu vývozu,“ uvedla firma.

Rozpočtový výbor Bundestagu má schvalovat nákup dronů příští týden. Kontroverzi budí nákup dronů také kvůli tomu, že se německá armáda chce vyvázat ze závislosti na amerických dodávkách. 

Pro Thiela v minulosti pracoval viceprezident JD Vance, miliardář byl také financiérem politického vzestupu Donalda Trumpa. Dalším akcionářem výrobce dronů Stark je Moritz Döpfner, který pro Thiela také dříve pracoval a získal od něj peníze na venture kapitálové investice. Je synem Mathiase Döpfnera, který je šéfem vydavatelského gigantu Axel Springer a osobním přítelem Petera Thiela. 

Donald Trump a Jeffrey Epstein v roce 1997

Thiel, Hoffman, Brin, Gates. Epsteinovy kontakty sahaly vysoko

Leaders

Nově zveřejněné dokumenty amerického ministerstva spravedlnosti vrhají další světlo na vazby Jeffreyho Epsteina na technologickou elitu USA. Vedle Billa Gatese a Elona Muska se objevují jména jako Peter Thiel či Reid Hoffman. Úřady zdůrazňují, že samotná zmínka neznamená provinění. Spisy ale ukazují, jak systematicky Epstein budoval svůj vliv, píše CNBC.

nst

Přečíst článek

Související

Doporučujeme