Trump šije do Nejvyššího soudu kvůli clům. A pohrozil dalšími
Americký prezident Donald Trump v příspěvku na své sociální síti opět zkritizoval nejvyšší soud za to, že se minulý týden postavil proti jeho plošným clům. Rozhodnutí dnes prezident označil za nesmyslné a hloupé a pohrozil novými cly vydanými na základě jiných právních mechanismů, jakož i poplatky za dovozní licence. Evropský komisař pro obchod Maroš Šefčovič chce o nejisté situaci kolem cel jednat s ministry obchodu zemí G7, píše agentura Reuters.
„Nás neschopný nejvyšší soud odvedl skvělou práci pro špatné lidi, a za to by se měl stydět,“ uvedl Trump přičemž pochválil tři z devíti soudců nejvyššího soudu, kteří se postavili na jeho stranu. Prezident zároveň uvedl, že mu soud neprojevil patřičný respekt. Rovněž napsal, že soud dělá rozhodnutí, na nichž zbohatne Čína a další země.
Nejvyšší soud USA v pátek označil za nezákonná plošná globální cla, která Trump v minulosti uvalil na základě zákona o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích (IEEPA) z roku 1977. Americký Úřad celní a hraniční ochrany (CBP) v návaznosti na toto rozhodnutí zastaví v úterý výběr cel uložených na základně tohoto zákona.
Trump nicméně mezitím oznámil nová cla na dovoz do USA, a to nejprve desetiprocentní a následně ve výši 15 procent. Podle článku 122 obchodního zákona z roku 1974 může prezident zavádět nová cla ve výši až 15 procent s maximální délkou platnosti 150 dní. Případné prodloužení musí schválit Kongres. Trump uvedl, že během tohoto období bude jeho administrativa pracovat na zavedení nových a „právně přípustných“ cel.
V dnešním příspěvku prezident poznamenal, že by místo cel mohl použít systém licencí na dovoz, za které by se platil poplatek. Zároveň ale uvedl, že mu soudní rozhodnutí tyto licenční poplatky „nepochopitelně“ zakázalo.
Komisař pro obchod Šefčovič bude o nových 15procentních clech oznámených Trumpem dnes jednat s ministry obchodu zemí G7, uvedl jeho mluvčí s tím, že přítomni by měli být i zástupci USA. Podle mluvčí chce Evropská komise vědět, co přesně nejnovější vývoj znamená pro obchodní vztahy mezi USA a EU a bude žádat návrat k stabilitě a předvídatelnosti.