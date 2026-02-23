Vyberte si z našich newsletterů

Trump šije do Nejvyššího soudu kvůli clům. A pohrozil dalšími

Americký prezident Donald Trump
Americký prezident Donald Trump v příspěvku na své sociální síti opět zkritizoval nejvyšší soud za to, že se minulý týden postavil proti jeho plošným clům. Rozhodnutí dnes prezident označil za nesmyslné a hloupé a pohrozil novými cly vydanými na základě jiných právních mechanismů, jakož i poplatky za dovozní licence. Evropský komisař pro obchod Maroš Šefčovič chce o nejisté situaci kolem cel jednat s ministry obchodu zemí G7, píše agentura Reuters.

„Nás neschopný nejvyšší soud odvedl skvělou práci pro špatné lidi, a za to by se měl stydět,“ uvedl Trump přičemž pochválil tři z devíti soudců nejvyššího soudu, kteří se postavili na jeho stranu. Prezident zároveň uvedl, že mu soud neprojevil patřičný respekt. Rovněž napsal, že soud dělá rozhodnutí, na nichž zbohatne Čína a další země.

Nejvyšší soud USA v pátek označil za nezákonná plošná globální cla, která Trump v minulosti uvalil na základě zákona o mezinárodních mimořádných hospodářských pravomocích (IEEPA) z roku 1977. Americký Úřad celní a hraniční ochrany (CBP) v návaznosti na toto rozhodnutí zastaví v úterý výběr cel uložených na základně tohoto zákona.

Trump nicméně mezitím oznámil nová cla na dovoz do USA, a to nejprve desetiprocentní a následně ve výši 15 procent. Podle článku 122 obchodního zákona z roku 1974 může prezident zavádět nová cla ve výši až 15 procent s maximální délkou platnosti 150 dní. Případné prodloužení musí schválit Kongres. Trump uvedl, že během tohoto období bude jeho administrativa pracovat na zavedení nových a „právně přípustných“ cel.

V dnešním příspěvku prezident poznamenal, že by místo cel mohl použít systém licencí na dovoz, za které by se platil poplatek. Zároveň ale uvedl, že mu soudní rozhodnutí tyto licenční poplatky „nepochopitelně“ zakázalo.

Komisař pro obchod Šefčovič bude o nových 15procentních clech oznámených Trumpem dnes jednat s ministry obchodu zemí G7, uvedl jeho mluvčí s tím, že přítomni by měli být i zástupci USA. Podle mluvčí chce Evropská komise vědět, co přesně nejnovější vývoj znamená pro obchodní vztahy mezi USA a EU a bude žádat návrat k stabilitě a předvídatelnosti.

Pavel veto nechystá. Rozpočet se schodkem 310 miliard míří dál

Prezident Petr Pavel
ČTK
ČTK
ČTK

Prezident Petr Pavel nebude vetovat návrh letošního rozpočtu se schodkem 310 miliard korun, i když podle odborníků porušuje zákon o rozpočtové odpovědnosti. V rozhovoru na serveru denik.cz řekl, že prezident by neměl vládě stanovovat, jaký má mít rozpočet. Hlava státu také očekává, že zákon o rozpočtové odpovědnosti bude novelizován. Sněmovna zatím schválila základní parametry návrhu rozpočtu, nyní ho projednají sněmovní výbory.

Pavel odpověděl na dotaz, zda by mohl podepsat rozpočet, který je podle Národní rozpočtové rady v rozporu se zákonem, že podle právních rozborů situace není tak jednoznačná. Sněmovna podle něj dala usnesením vládě bianco šek, že může zákonem stanovené parametry překročit. Podle Pavla je jen otázkou času, kdy bude zákon o rozpočtové odpovědnosti novelizován.

Na dotaz, zda tedy zákon o rozpočtu nebude vracet Sněmovně, řekl: „Je tomu přesně tak. Prezident nemá ve svých pravomocech a v působnosti, aby vládě stanovoval, jaký má mít rozpočet, jaká má být výši deficitu, jaké mají být výdaje na kterou kapitolu.“ Vládě plánuje sdělit svůj názor na zahraniční a obrannou kapitolu, kde hlava státu má svoji působnost.

Podle Národní rozpočtové rady by maximální schodek, který by odpovídal zákonu, mohl dosáhnout maximálně 247 miliard korun. Zákon stanovuje limit pro strukturální saldo veřejných rozpočtů v letošním roce na 1,75 procenta hrubého domácího produktu (HDP).

Ministr Igor Červený a zmocněnec Filip Turek

Michal Nosek: Politická meteorologie jednoho ministerského jmenování

Názory

Jmenování nového ministra životního prostředí připomínalo spíš napínavý seriál než rutinní ústavní akt. Mezi Hradem, Strakovou akademií a Motoristy se přelévaly tlaky, padaly nepěkné výroky a nakonec přišlo řešení, které by meteorologové popsali jako proměnlivo, místy pragmatično.

Michal Nosek

Přečíst článek

Zdeněk Kabátek končí v čele VZP

Zdeněk Kabátek
ČTK
ČTK
ČTK

Správní rada Všeobecné zdravotní pojišťovny odvolala ředitele Zdeňka Kabátka, který ji vedl od roku 2012. Místo něj zvolila jejím ředitelem Kabátkova dosavadního náměstka pro služby klientům Ivana Duškova. Novinářům to po jednání řekl Kamal Farhan (ANO), nově zvolený předseda správní rady, jejíž složení se obměnilo po volbách.

Ze 30 členů správní rady zdravotní pojišťovny volí Sněmovna 20, deset jmenuje vláda. Poslanci dosud obměnili 15 členů, pět míst zůstalo neobsazených. Zvoleni nebyli čtyři nominanti opozice a neobsazené je místo připadající vládním Motoristům. „Odvolání pana ředitele proběhlo daleko více hlasy, než bylo třeba,“ řekl Farhan.

Systém veřejného zdravotního pojištění hospodaří s více než 560 miliardami korun. Působí v něm šest zdravotních pojišťoven, z nichž je VZP s 60 procenty pojištěných občanů největší. Hospodaří se zhruba 300 miliardami korun. Loni bylo její hospodaření schodkové, podle předběžných údajů skončilo se schodkem 5,3 miliardy korun.

Jak pojistit dítě na lyže? Pozor na začátečnické chyby

Money

Rodinná lyžovačka v Krkonoších nebo školní kurz v Alpách. Rozdíl v ceně pojištění je minimální, rozdíl v riziku zásadní. Správně nastavené krytí pro dítě na týden vyjde obvykle na 300 až 600 korun. Bez něj se ale i běžný pád může změnit v účet za stovky tisíc.

Michal Nosek

Přečíst článek

Do vedení ČSOB Pojišťovny míří Petr Hošek

Do vedení ČSOB Pojišťovny míří Petr Hošek

Money

ČSOB Pojišťovna obměňuje vedení. Novým členem představenstva se stal Petr Hošek, dosavadní šéf Ušetřeno.cz. Nahrazuje Stanislava Umu, který po letech skupinu ČSOB opouští.

nst

Přečíst článek

