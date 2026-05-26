Elektrické Ferrari narazilo. Trhu vadí design i odklon od tradice, akcie padají
Ferrari představilo svůj první plně elektrický vůz Luce a trh zareagoval prudkým výprodejem. Akcie italské automobilky podle agentury Bloomberg v Miláně klesly téměř o osm procent poté, co nový model sklidil vlnu kritiky za svůj vzhled. Část analytiků i komentátorů na sociálních sítích přirovnávala čtyřdveřový pětimístný elektromobil spíše k masovým elektromobilům než k tradičnímu Ferrari.
Model Luce, jehož název v italštině znamená „světlo“, má stát zhruba 550 tisíc eur, tedy více než 13,3 milionu korun. Dodávky zákazníkům mají začít ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku. Podle CNBC označil šéf Ferrari Benedetto Vigna uvedení vozu za „velmi, velmi důležitý den“ a začátek nové kapitoly v historii značky.
Zklamání trhu
Investory ale premiéra nepřesvědčila. Reakci trhu analytici vysvětlují kombinací zklamání z designu a obav, zda Ferrari dokáže přenést svou exkluzivitu, emoce a vysoké marže i do světa elektromobilů. Bloomberg připomíná, že Luce představuje výrazný odklon od tradičního stylu značky. Na podobě vozu se podílel bývalý šéf designu Applu Jony Ive a jeho kolektiv LoveFrom.
Propad akcií navíc zapadá do slabšího vývoje titulu v posledních měsících. Podle Bloombergu akcie Ferrari za posledních 12 měsíců ztratily 31 procent, přestože firma zůstává nejhodnotnější evropskou automobilkou a její tržní hodnota dosahuje 53 miliard eur. Investoři tak už delší dobu znejistěli kvůli globální poptávce po luxusním zboží i kvůli tomu, jak Ferrari zvládne přechod k elektrickým modelům, aniž by poškodilo svou exkluzivitu.
Luce přitom výkonově míří vysoko. Nabízí více než tisíc koňských sil, z nuly na 100 kilometrů za hodinu zrychlí za 2,5 sekundy a maximální rychlost přesahuje 310 kilometrů za hodinu. Otázkou však zůstává, zda právě to bude stačit zákazníkům, kteří si Ferrari dlouhodobě spojují se zvukem a fyzickým projevem spalovacího motoru.
Na trhu navíc panuje nejistota ohledně poptávky po luxusních elektromobilech. Lamborghini i Porsche své elektrifikační plány zpomalily kvůli slabšímu zájmu zákazníků. Ferrari zároveň ve svém plánu do roku 2030 snížilo očekávaný podíl plně elektrických aut v nabídce na 20 procent a dál chce klientům nabízet spalovací, hybridní i elektrické pohony.
Model řízeného nedostatku
Ferrari se přitom dál drží modelu omezené nabídky, čekacích listin a vysokých cen, podobně jako luxusní značky typu Hermès nebo Rolex. Právě řízený nedostatek pomáhá firmě chránit marže a odlišuje ji od velkých evropských automobilek, které čelí tlaku levnějších čínských elektromobilů. Automobilka vyrábí méně než 14 tisíc vozů ročně, zatímco Volkswagen téměř devět milionů.
Pro automobilku je Luce zásadním testem. Musí ukázat, že elektrické Ferrari může fungovat v modelu omezené nabídky, vysokých cen a silné emocionální přitažlivosti. Vigna pro CNBC uvedl, že nový vůz má řidičům nabídnout „stejný pocit“ jako tradiční Ferrari, jen se zvukem spojeným s elektrickým motorem.
Ferrari se snaží model představit nikoli jako ústupek trhu nebo regulacím, ale jako krok do budoucnosti. „Ferrari Luce není reakcí na změnu. Je to záměrné rozhodnutí vést to, co přijde dál,“ řekl podle Bloombergu výkonný předseda John Elkann.