„Politické zoufalství.“ Vondráček se pustil do opozice kvůli schůzi o střetu zájmů
Místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček nazval mimořádnou sněmovní schůzi ke střetu zájmů předsedy ANO Andreje Babiše politickým zoufalstvím opozice. O dosavadních schůzkách Babiše s prezidentem Petrem Pavlem ke vzniku nové vlády i předložení návrhu programového prohlášení hovořil v diskusním pořadu Partie CNN Prima News jako o projevech dobré vůle. Končící ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.) označil za zbytečné a hloupé, že si nastupující vláda zhoršuje s prezidentem vztahy.
Záměr svolat mimořádnou schůzi oznámili v pátek lidovci s podporou ODS, STAN a TOP 09. Piráti avizovali, že se k iniciativě připojí. „Považuji to za projev politického zoufalství. Nemají téma, potřebují odvést pozornost od rozpočtu,“ prohlásil nový šéf sněmovního zahraničního výboru Vondráček. Na dotaz, zda poslanci ANO umožní schválení programu schůze, odpověděl, že jejich klub k tomu ještě nezasedal. „Je to akt zoufalství. Myslím si, že to bude trošku šaškárna. Veřejnosti je to víceméně jedno,“ řekl k diskusi o Babišově střetu zájmů předseda Motoristů Petr Macinka.
Podle Pavla by měl Babiš ještě před jmenováním premiérem veřejnosti oznámit, jak vyřeší svůj střet zájmů vyplývající především z vlastnictví holdingu Agrofert. Babiš ve čtvrtek uvedl, že způsob oznámí těsně před jmenováním a že pokud si to prezident přeje, sdělí to veřejně. Dříve řekl, že Agrofert neprodá a střet zájmů vyřeší v souladu s českými a evropskými zákony.
Andrej Babiš měl rušný týden. Ve středu navštívil prezidenta Pavla, aby probrali programové prohlášení vlády a Babišův střet zájmů. Pavlovi vadí, že v prohlášení chybí zmínka o tom, že Rusko je náš nepřítel. Babiš přijel na Hrad sebevědomě, ale poznal, že s Pavlem to nebude tak snadné. Ze schůzky odjížděl do Průhonic jako zmoklá slepice.
Babišova koza zůstane celá. A Piráti narazili do zdi
Názory
Babiš hraje zdržovací hru
„Schůze má přispět k tomu, aby Andrej Babiš vyložil karty na stůl. Jsou to veřejné peníze, které jeho firmy čerpají. Má to i evropské dopady, protože z velké míry čerpá evropské dotace,“ řekl Lipavský. „Andrej Babiš hraje zdržovací hru. O svém střetu zájmů ví mnoho let dopředu, tak nevím, proč teď otálí, proč se ptá, kdo je veřejnost. To je přece jasné, že to zajímá úplně všechny,“ pokračoval.
Vondráček s Macinkou naopak míní, že vznik nové vlády zdržuje prezident. „Zarážejí mě hry o tom, že to musí být veřejná debata. Velká veřejná debata o Andreji Babišovi už proběhla, říká se tomu parlamentní volby. Veřejnost velmi dobře věděla všechny souvislosti s vlastnictvím Agrofertu, nikdo s tím neměl problém,“ poznamenal šéf Motoristů.
Vondráček řekl, že Babiše vedou k oznámení řešení střetu zájmů až těsně před jmenováním premiérem čistě praktické důvody - prováděné právní kroky totiž mohou být podle místopředsedy ANO delikátní a některé také nevratné. „Veškerá setkání na Hradě byla projevem vstřícnosti, dobré vůle. Zatím jsem od pana prezidenta neslyšel signál, že pan Babiš bude jmenován toho a toho dne,“ uvedl. „Změna názoru je poměrně velké zklamání. Co to teď znamená? Co to je za novou hru? Doufám, že se to všechno vysvětlí, volič se vyslovil poměrně jednoznačně,“ řekl s tím, že Česko nemá prezidentský ani poloprezidentský systém.