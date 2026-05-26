Nokia je zpět v kurzu. Akcie díky AI boomu letos vyletěly o 140 procent
Nokia se na burze vrací do hry. Akcie finské firmy letos podle agentury Bloomberg vzrostly o více než 140 procent a dostaly se nejvýše od roku 2008. Důvodem není nostalgie po časech legendárních telefonů a hry Snake, ale sázka investorů na to, že se z Nokie může stát jeden z dodavatelů infrastruktury pro boom umělé inteligence.
Trh firmu začíná oceňovat jinak než dřív. Nokia už pro část investorů není jen starý výrobce telekomunikačního vybavení, ale také hráč napojený na datová centra, cloud a optické sítě, které jsou pro AI stále důležitější. Právě optické technologie mají umožnit rychlejší a efektivnější přesun dat mezi výpočetními clustery.
Nadšení už se výrazně propsalo do ceny akcií. Očekávaný poměr ceny akcie k zisku na příštích 12 měsíců se od začátku roku více než zdvojnásobil zhruba na 36násobek. AI a cloudový byznys přitom v prvním čtvrtletí tvořil jen osm procent tržeb skupiny. „Snadné přecenění je pryč,“ uvedla Amanda Lyonsová ze společnosti Energy Group Capital. Podle ní je teď klíčové, zda přijde další růstová vlna.
Nokii pomohla loňská akvizice společnosti Infinera, která posílila její pozici v optických sítích. Tržby související s AI v prvním čtvrtletí vzrostly o 49 procent a firma v dubnu zlepšila výhled pro segmenty napojené na cloudové zákazníky. Dalším silným impulzem byla investice Nvidie ve výši jedné miliardy dolarů. Čipy Nvidie mají urychlit software Nokie pro sítě 5G a 6G a obě firmy mají zkoumat využití technologií Nokie v AI infrastruktuře Nvidie.
Širší trend
Růst Nokie zapadá do širšího trendu. Investoři letos hledají další společnosti, které mohou těžit z výdajů na AI infrastrukturu. Prudce posilovaly také akcie výrobců optických komponent, například amerických firem Lumentum a Coherent nebo evropských společností Soitec a Aixtron.
Zároveň ale zůstává otázkou, kolik budoucího růstu už je v ceně akcií započítáno. Průměrná cílová cena analytiků sledovaných Bloombergem je stále zhruba 25 procent pod současnou cenou a méně než polovina z nich doporučuje akcie Nokie kupovat.
„Stará Nokia nezmizela“
Slabinou zůstává starý byznys mobilních sítí. Ten stále tvoří více než polovinu tržeb Nokie, má nižší marže než segment napojený na AI a roky ho brzdí slabší investice telekomunikačních operátorů i ztráty důležitých kontraktů v USA. I proto část trhu vidí Nokii spíš jako kombinaci staré telekomunikační firmy a nového AI příběhu.
„Stará Nokia také nezmizela,“ upozornil analytik BNP Paribas Jakob Bluestone. Podle něj se ale díky úspěchům u cloudových zákazníků objevila představa, že z Nokie může být jakási menší verze amerických firem Arista Networks a Ciena.
Po letošním prudkém růstu tak další vývoj akcií závisí hlavně na tom, zda Nokia dokáže rozšířit objednávky mezi více zákazníků a proměnit AI poptávku ve vyšší ziskovost. Někteří investoři už ale vybírají zisky. Portfolio manažer fondu Skagen Vekst Sondre Solvoll Bakketun uvedl, že při současném ocenění vidí méně atraktivní poměr rizika a výnosu a fond svou pozici v posledních měsících výrazně snížil.