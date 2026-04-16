Rozhodnuto. Cheb schválil klíčový krok pro továrnu Daimler Truck

Chebští zastupitelé schválili memorandum o spolupráci, které otevírá cestu vstupu německé automobilky Daimler Truck do Strategického podnikatelského parku v Chebu. Nový závod má vyrábět bezemisní i dieselové nákladní tahače a podle současných plánů by mohl zahájit výrobu v roce 2029. Pro návrh hlasovalo 20 z 25 přítomných zastupitelů.

Investici připravuje společně s městem Státní investiční a rozvojová společnost (SIRS), s níž Cheb vytvořil společný podnik. Po předchozím souhlasu vlády jde o jeden z posledních kroků před zahájením stavby.

Podle starosty Jana Vrby by město mělo za pozemky získat 1,4 miliardy korun a dalších 600 milionů z takzvaných offsetových programů na rozvoj města.

Práce pro 1100 lidí

Projekt s názvem Blue Ship počítá s výstavbou výrobního závodu pro finální montáž nákladních vozidel, včetně logistického, administrativního i prodejního zázemí. Práci by zde mělo najít zhruba 1100 lidí. Investor se zavázal, že většinu pozic obsadí lidé se středoškolským vzděláním, menší část připadne vysokoškolákům. Nabízené mzdy mají být zhruba o 20 procent vyšší než průměr v Karlovarském kraji a o pět procent nad celostátním průměrem.

Karlovarský kraj přitom dlouhodobě patří mezi regiony s nižšími mzdami a vyšší nezaměstnaností. Loni zde průměrná hrubá mzda činila 42 049 korun, zatímco celorepublikový průměr byl 49 215 korun.

Podle místostarosty Michala Pospíšila jde o jednu z nejvýznamnějších investičních příležitostí posledních let. Projekt má podle něj přinést pracovní místa pro místní obyvatele, spolupráci se školami i lepší mzdové podmínky.

Zástupce ministerstva průmyslu Eduard Muřický označil projekt za strategický i z pohledu státu. Upozornil ale, že je stále na začátku.

Opozice upozorňuje také na možná rizika, zejména v oblasti dopravy, životního prostředí a bezpečnosti. Podle vedení města se proto připravují analýzy, které mají tyto dopady vyhodnotit.

Přínos v hodnotě desítek miliard

V horizontu 15 let by měl projekt přinést do ekonomiky přínos zhruba 41,2 miliardy korun. Samotné město Cheb by z něj mohlo získat asi 596 milionů korun.

Společnost SPP Cheb je společným podnikem města a SIRS, přičemž většinový podíl drží stát. Město má ale většinu v dozorčí radě.

Ještě letos by měla být dokončena projektová dokumentace, získána potřebná povolení a zahájeny první demoliční a terénní práce.

Karlovarský kraj plánuje projekt podpořit například investicemi do chebské nemocnice a úpravou struktury středního školství tak, aby odpovídala potřebám nových zaměstnavatelů. Podle hejtmana Petra Kubise si to vyžádá i nepopulární změny a větší důraz na rekvalifikace.

ČTK

Evropě zbývá už jen asi šest týdnů, než jí dojdou zásoby leteckého paliva. Pokud se neobnoví vývoz ropy Hormuzským průlivem, aerolinky mohou začít už brzy rušit lety. V rozhovoru s agenturou AP to řekl výkonný ředitel Mezinárodní agentury pro energii (IEA) Fatih Birol. Hormuzský průliv je de facto zablokovaný kvůli válce, kterou proti Íránu vedou Spojené státy a Izrael.

Birol v obsáhlém rozhovoru ve své kanceláři v Pařiži s výhledem na Eiffelovu věž vykreslil pochmurný obraz toho, co Evropu čeká, pokud se situace rychle nezlepší. Řekl, že současná ropná krize je největší, jaká kdy byla. Její dopady budou podle něj znamenat vyšší ceny benzinu, vyšší ceny plynu i vyšší ceny elektřiny.

„Kdysi existovala skupina Dire Straits,“ řekl Birol s odkazem na britskou kapelu, která slavila největší úspěch v 80. letech. Anglické sousloví dire straits lze do češtiny přeložit například jako 'krajní nouze', případně 'zoufalá situace'. „Teď je to skutečně zoufalá situace, dopady budou na celou globální ekonomiku. Čím déle to potrvá, tím horší to bude pro hospodářský růst a inflaci po celém světě,“ uvedl.

Ekonomické dopady budou nerovnoměrné a „nejvíce budou trpět země, jejichž hlas není tolik slyšet,“ řekl tento turecký ekonom a expert na energetiku, který stojí v čele IEA od roku 2015. Podle něj půjde hlavně o rozvojové země – chudší státy v Asii, Africe a v Latinské Americe.

„Žádná země není vůči této krizi imunní“

Bez urovnání konfliktu s Íránem, které by trvale znovu otevřelo Hormuzský průliv, ale budou trpět všichni, řekl. „Některé země mohou být bohatší než jiné. Některé mohou mít více energie než jiné, ale žádná země, žádná země není vůči této krizi imunní,“ varoval.

Spojené státy a Izrael 28. února zaútočily na Írán. Jako jeden z důvodů uváděly obavy, že by Írán mohl získat jadernou zbraň. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit na Izrael a na arabské státy v regionu, kde jsou americké vojenské objekty. Terčem íránských útoků se ale staly i civilní cíle včetně ropné infrastruktury nebo obchodních lodí v Hormuzském průlivu. Touto vodní cestou před válkou procházela asi pětina světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG).

Slovensko hrozí vetem sankcí proti Rusku

Juraj Blanár
ČTK
ČTK
ČTK

Slovensko je připraveno blokovat přijetí připravovaného dvacátého balíku sankcí Evropské unie proti Rusku za jeho agresi vůči Ukrajině, dokud Bratislava nedostane záruky ohledně obnovení provozu ropovodu Družba, uvedl slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár. Později uvedl, že Bratislava bude uvedené sankce blokovat až do opětovného zprovoznění Družby. Podle něj Slovensko ale nebude proti uvolnění unijní půjčky pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu korun), kterou dosud blokovalo Maďarsko. To po vítězství opoziční strany Tisza v nedělních parlamentních volbách čeká změna vlády.

Ruská ropa ropovodem Družba přes Ukrajinu přestala proudit na Slovensko a do Maďarska v lednu. Bratislava a Budapešť pak opakovaně obvinily Kyjev, že s obnovením přepravy suroviny otálí z politických důvodů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj při úterní návštěvě Německa řekl, že ropovod Družba bude opět funkční do konce dubna. Kyjev dříve tvrdil, že ropovod poškodil ruský útok.

Postoj Slovenska k dalším protiruským sankcím oznámil Blanár před poslanci evropského výboru slovenského parlamentu. Řekl, že Slovensko chce jasnou, transparentní a ověřitelnou deklaraci, že ropovod Družba bude opět spuštěn. V minulosti přitom představitelé slovenské vlády tvrdili, že sankce proti Rusku podpoří, pokud nebudou poškozovat slovenské zájmy.

„Pokud nebude zprovozněn ropovod Družba a bude na stole schvalování dvacátého balíku, tak ho neschválíme. Nemáme jiné nástroje, jak přinutit, aby Zelenskyj společně s Evropskou komisí zprovoznili Družbu,“ řekl pak Blanár v jednacím sálu sněmovny, kde odpovídal na dotazy poslanců. Vládní politici na Slovensku dříve kritizovali Evropskou komisi například za to, že si podle nich u Kyjeva nevynutila možnost inspekce poškozeného ropovodu.

Podle dřívějších informací Slovensko a Maďarsko byly proti novému balíku protiruských sankcí už na únorové schůzce ministrů zahraničí členských zemí EU. Budapešť tehdy tvrdila, že zablokuje přijetí těchto sankcí, pokud Ukrajina neobnoví tranzit ruské ropy do Maďarska.

Podle Blanára postoj formující se nové maďarské vlády naznačuje, že je připravena podpořit uvolnění unijní půjčky Ukrajině. To blokoval maďarský premiér Viktor Orbán, jehož strana Fidesz utrpěla v nedávných parlamentních volbách porážku. Slovenský premiér a Orbánův spojenec Robert Fico v březnu v souvislosti s uvedenou půjčkou řekl, že Slovensko je připraveno převzít štafetu po Maďarsku, pokud to bude třeba.

Orbánova i Ficova vláda dlouhodobě obhajují dovoz ruských energií a vystupují také proti rozhodnutí EU postupně ukončit dovoz zemního plynu z Ruska. Po přerušení dodávek ropy přes Ukrajinu vláda v Bratislavě vyhlásila stav ropné nouze a bratislavské rafinerii Slovnaft uvolnila ropu ze státních zásob. Slovnaft, který patří do maďarské ropné a plynárenské skupiny MOL, si pak zajistil alternativní dodávky ropy ropovodem Adria a státu vypůjčenou surovinu už vrátil.

