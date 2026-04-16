Rozhodnuto. Cheb schválil klíčový krok pro továrnu Daimler Truck
Chebští zastupitelé schválili memorandum o spolupráci, které otevírá cestu vstupu německé automobilky Daimler Truck do Strategického podnikatelského parku v Chebu. Nový závod má vyrábět bezemisní i dieselové nákladní tahače a podle současných plánů by mohl zahájit výrobu v roce 2029. Pro návrh hlasovalo 20 z 25 přítomných zastupitelů.
Investici připravuje společně s městem Státní investiční a rozvojová společnost (SIRS), s níž Cheb vytvořil společný podnik. Po předchozím souhlasu vlády jde o jeden z posledních kroků před zahájením stavby.
Podle starosty Jana Vrby by město mělo za pozemky získat 1,4 miliardy korun a dalších 600 milionů z takzvaných offsetových programů na rozvoj města.
Práce pro 1100 lidí
Projekt s názvem Blue Ship počítá s výstavbou výrobního závodu pro finální montáž nákladních vozidel, včetně logistického, administrativního i prodejního zázemí. Práci by zde mělo najít zhruba 1100 lidí. Investor se zavázal, že většinu pozic obsadí lidé se středoškolským vzděláním, menší část připadne vysokoškolákům. Nabízené mzdy mají být zhruba o 20 procent vyšší než průměr v Karlovarském kraji a o pět procent nad celostátním průměrem.
Karlovarský kraj přitom dlouhodobě patří mezi regiony s nižšími mzdami a vyšší nezaměstnaností. Loni zde průměrná hrubá mzda činila 42 049 korun, zatímco celorepublikový průměr byl 49 215 korun.
Podle místostarosty Michala Pospíšila jde o jednu z nejvýznamnějších investičních příležitostí posledních let. Projekt má podle něj přinést pracovní místa pro místní obyvatele, spolupráci se školami i lepší mzdové podmínky.
Zástupce ministerstva průmyslu Eduard Muřický označil projekt za strategický i z pohledu státu. Upozornil ale, že je stále na začátku.
Opozice upozorňuje také na možná rizika, zejména v oblasti dopravy, životního prostředí a bezpečnosti. Podle vedení města se proto připravují analýzy, které mají tyto dopady vyhodnotit.
Přínos v hodnotě desítek miliard
V horizontu 15 let by měl projekt přinést do ekonomiky přínos zhruba 41,2 miliardy korun. Samotné město Cheb by z něj mohlo získat asi 596 milionů korun.
Společnost SPP Cheb je společným podnikem města a SIRS, přičemž většinový podíl drží stát. Město má ale většinu v dozorčí radě.
Ještě letos by měla být dokončena projektová dokumentace, získána potřebná povolení a zahájeny první demoliční a terénní práce.
Karlovarský kraj plánuje projekt podpořit například investicemi do chebské nemocnice a úpravou struktury středního školství tak, aby odpovídala potřebám nových zaměstnavatelů. Podle hejtmana Petra Kubise si to vyžádá i nepopulární změny a větší důraz na rekvalifikace.
