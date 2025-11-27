Pokud Babiš nevysvětlí střet zájmů, mimořádnou schůzi asi zopakujeme, hlásí budoucí opozice

Nový magazín právě vychází!

Šéf ANO Andrej Babiš
Pokud předseda ANO Andrej Babiš nevysvětlí poslancům, jak by řešil svůj střet zájmů v případě jmenování premiérem, budoucí opozice by k tomu velmi pravděpodobně mohla svolat mimořádnou schůzi Sněmovny znovu. Před jednáním kabinetu v demisi se na tom shodli ministři za ODS, Starosty a KDU-ČSL. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) to zdůvodnil tím, že jde mimořádnou věc a zájmy celého státu.

Svolání mimořádné schůze dolní komory podnítili poslanci sněmovní menšiny KDU-ČSL, ODS, STAN, TOP 09 a Pirátů. „Pokud nás Andrej Babiš dneska bude unavovat svými řečmi a žvásty a kecy, tak my jsme připraveni svolat další mimořádnou schůzi, protože toto je věc veřejná. Jak vyřešit střet zájmů není jeho soukromá věc, jeho soukromý byznys. Ovlivňuje to peněženky každého jednoho Čecha,“ řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Babiš by měl dostat podle iniciátorů schůze příležitost veřejně před nástupem do vlády objasnit, jak chce střet zájmů spočívající ve vlastnictví holdingu Agrofert vyřešit. O vysvětlení postupu veřejnosti Babiše žádá také prezident Petr Pavel. Pavel avizoval, že bez toho Babiše premiérem nejmenuje. Podle Babiše jde o citlivou záležitost, publikování postupu slíbil už dřív těsně před svým jmenováním.

Andrej Babiš

Dalibor Martínek: Babiše nezajímá Turek. Dál obsazuje klíčové pozice státu

Názory

Jak bude fungovat vláda formující se koalice každý tušil. Někomu se to líbí (konečně bude pořádek). Někomu ne, bude to vláda msty, odplaty za domnělé příkoří na dosluhující koalici. Piráti už zakusili hořkost odvety, když s osmnácti poslanci nezískali ani jednoho člověka do vedení některého z osmnácti poslaneckých výborů. Nejen aspoň jednoho předsedu, ale ani žádného místopředsedu. To jsou desítky funkcionářů. Ale msta pokračuje.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (za ODS) očekává, že Babiš bude večer mluvit tak dlouho, aby znemožnil jednání po 21:00. „Spíš si myslím, že budeme svědky nějakého nevysvětlení,“ míní. Opětovné svolání schůze by případně podpořil. „Klidně, samozřejmě. Je to problém celé naší země, jestli peníze, které vybereme lidem, dáme někomu, kdo sedí v premiérském křesle,“ uvedl.

Podle ministra průmyslu Lukáše Vlčka (STAN) se jmenování nové vlády ANO, SPD a Motoristů zdržuje jen tím, že Babiš svůj střet zájmů dosud nevyřešil. „Dneska to je hlavní blokace toho, aby vznikla nová vláda,“ uvedl. Starostové by opakování zasedání podpořili.

Podle Kupky jde o to, aby na obou koncích finančního potrubí nebyla stejná osoba. „Pokud to Andrej Babiš dnes veřejnosti nepředstaví na půdě Poslanecké sněmovny, tak já to pokládám za tak důležitou věc, že případně svoláme další mimořádnou schůzi,“ uvedl. Jde o zájmy státu, aby se potenciální premiér vypořádal se střetem zájmů, který by mohl ohrožovat dotace pro ČR.

Tykač promluvil k uzavření elektráren: ekonomicky už to nedává smysl

Uhelná Elektrárna Počerady
Další provoz uhelných elektráren Chvaletice, Počerady a v Kladně už nemá od roku 2027 žádný ekonomický smysl, řekl v podcastu Štěpení majitel energetické skupiny Sev.en Pavel Tykač. Skupina je podle něj připravena na jakékoliv rozhodnutí státu o potřebnosti uzavíraných zdrojů pro tuzemskou soustavu. Nebrání se ani předání elektráren státu.

Tykačova společnost Sev.en ve středu ohlásila odstavení uhelných elektráren Počerady, Chvaletice a elektrárny s teplárnou v Kladně v prosinci 2026, nejpozději v březnu 2027. Zdůvodnila to hrozbou trvalých ztrát kvůli výhledu tržních cen elektřiny a cen emisních povolenek. Elektrárny, jejichž provoz skončí, mají podle webu skupiny Sev.en instalovaný výkon téměř 2400 megawattů, kladenský zdroj navíc tepelný výkon víc než 950 megawattů.

„Po ekonomické stránce je hotovo, z našeho pohledu se to už komerčně provozovat dál nedá,“ řekl Tykač k dalšímu provozu tří uhelných zdrojů po roce 2026.

Zopakoval, že do ztráty dostává provoz uhelných elektráren zejména cena emisních povolenek. Vzhledem k rozvoji obnovitelných zdrojů navíc během roku podle Tykače postupně přibývá hodin, kdy je elektřina zadarmo.

Sev.en o rozhodnutí uzavřít elektrárny informoval provozovatele soustavy ČEPS, který nyní bude posuzovat vliv odstavení zdrojů na bezpečnost dodávek elektřiny nebo tepla v ČR. V případě, že by odstavení mohlo opravdu dodávky ohrozit, bude Energetický regulační úřad rozhodovat o dalším fungování zdrojů. Úřad by naopak stanovil kompenzace pro stávajícího provozovatele, nebo by provoz nařídil za určenou cenu někomu jinému.

Tým architektů Semela Architects

Baťa postavil město za 20 let. Dnešní regulace by to nedovolily, říkají architekti ze Zlína

Reality

Ve Zlíně je téměř všechno památkově chráněno. A přesto existuje prostor pro novou architekturu. „Chceme, aby bylo na první pohled jasné, co je původní a co současné,“ říkají architekti Pavel Šánek a Markéta Zvonková z ateliéru Semela Architetcs. V rozhovoru pak vysvětlují, proč je důležité nepřetírat to staré a zároveň nemít strach přidat výraz dneška.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Podle Tykače je skupina připravena na jakékoliv rozhodnutí státu. „Kdyby stát dnes přišel s tím, ať mu ty elektrárny předáme za korunu, my to klidně uděláme. Nechceme od státu žádné peníze, chceme jen to rozhodnutí,“ podotkl Tykač. V případě, že by stát chtěl po skupině Sev.en, aby zajistila další fungování elektráren, bylo by podle něj nutné, aby stát ztrátu z provozu proplatil.

Společnost Sev.en Česká energie z Tykačovy skupiny Sev.en, pod kterou uhelné elektrárny a těžba uhlí patří, loni skončila v čisté ztrátě 2,1 miliardy korun. O rok dříve byla její ztráta skoro třikrát vyšší. Další část skupiny firma Sev.en Global Investments, která spravuje zahraniční investice skupiny v energetice, ocelářství, petrochemii a dalších průmyslových sektorech v roce 2023 po přecenění hodnoty energetických kontraktů vykázala konečný zisk 142 milionů eur (3,43 miliardy korun). O rok dříve úplný výsledek činil 508 milionů eur (12,3 miliardy korun).

Finančník Tykač podniká hlavně v energetice a těžbě hnědého uhlí, je také majitelem fotbalového klubu Slavia Praha. Patří k nejbohatším Čechům, pravidelně se umisťuje na předních místech různých žebříčků, například web e15 mu letos v září s majetkem v hodnotě 102 miliard korun přisoudil osmé místo. Kromě skupiny Sev.en mu patří také další firmy, v polovině letošního listopadu odkoupil od skupiny Kaprain padesátiprocentní podíl ve vydavatelství Mafra, která vydává mimo jiné deník Mladá fronta Dnes nebo web iDNES.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Projekt Bydlení META Modřany dosáhl nejvyššího bodu hrubé stavby první etapy a směřuje k dokončení začátkem roku 2027. Rekonverze původního administrativního objektu přinese 183 bytů, školku i nové obchodní prostory.

Rezidenční projekt Bydlení META Modřany, který postupně mění bývalý průmyslový areál Chirany v moderní městskou čtvrť u Vltavy, dosáhl významného milníku. Stavebníci dosáhli nejvyššího bodu hrubé stavby první etapy s loftovým bydlením. Kompletně by rekonverze administrativního objektu z 80. let měla být hotová na začátku roku 2027.

10 fotografií v galerii

V první etapě vzniká 133 smart loftů s dispozicemi 1+kk a 2+kk a 50 standardních bytů 2+kk a 3+kk ve vyšších podlažích. Lofty nabídnou stropy až 4,3 metru, standardní jednotky 2,64 metru. Už teď je 80 procent jednotek prodáno. Ceny startují na šesti milionech. „Když jsme před lety kupovali tuto budovu bylo naším cílem vybudovat tu bydlení pro střední třídu,“ říká Petr Pujman, předseda představenstva KKCG Real Estate Group.

Administrativní budovu bývalé Chirany proměňují na luxusní bydlení u řeky

Architektonické řešení celého projektu i urbanismus nově vznikající čtvrti zajišťuje studio QARTA Architektura. „Jsem rád, že díky podnětu Petra Pujmana, jsme mohli zachovat původní budovu a zakomponovat ji do urbanismu. Industriální charakter se propsal i do našeho architektonického přístupu,“ uvedl Jiří Řezák z QARTA Architektura. „Praha je řeka, náplavky a rekreační příležitosti. Všechny tyto výhody tady díky blízkosti Vltavy dělají z tohoto místa naprosto výjimečné bydlení,“ dodává Řezák.

Společnost Coopera Development (joint venture developerů KKCG Real Estate Group a Alma Development) už plánuje i druhou etapu, která přinese 206 nových bytů od 1+kk po 4+kk. Stavět by se podle plánů mohlo začít ve druhém kvartále příštího roku.

Mrakodrap Eurovea Tower v Bratislavě

Bratislava překvapila nejen Evropu. Z rafinerie a skladů vyrostla čtvrť, kterou obdivují až v Americe

Reality

Město, kde se dříve nacházely kontaminované brownfieldy, dnes plní mrakodrapy, bulváry a nové parky. A další stavby míří až ke 200 metrům. Proč je Bratislava ve výškové výstavbě tam, kde Praha ani nezačala?

Petra Nehasilová

Přečíst článek

„Druhá etapa vnáší do projektu další rozměr, a to více než dvě stovky moderních bytů v novostavbách. Rozšíříme nabídku pro různé skupiny kupujících a podpoříme vznik plnohodnotné městské čtvrti včetně klidové zóny pro odpočinek a setkávání,“ říká Jiří Thein výkonný ředitel Alma Development a zástupce joint venture partnera ve společnosti Coopera Development.

Zatímco první etapa zdůrazňuje industriální charakter místa, druhá etapa reprezentuje současnou architekturu a přirozeně doplňuje stávající urbanistický koncept a podporuje prostupnost a otevřenost lokality. Součástí první etapy je i výstavba mateřské školy. V parteru budov první i druhé etapy vzniknou i obchodní jednotky. Celkové investiční náklady se mají vyšplhat ke čtyřem miliardám.

Generálním dodavatelem stavby je společnost NOVECON, která je součástí skupiny KKCG Real Estate Group.

Historické pozadí území: od průmyslového areálu k moderní čtvrti

Území dnešního projektu META Modřany má dlouhou průmyslovou historii sahající do první poloviny 20. století. Areál Chirany, původně továrna na výrobu lékařských a laboratorních přístrojů, patřil k důležitým zaměstnavatelům v Modřanech. V éře poválečné industrializace se stal jedním z klíčových závodů v oblasti zdravotnické techniky, od laboratorních zařízení až po části dýchací techniky.

S postupným útlumem výroby po roce 1989 začal areál ztrácet svůj původní význam. Po přesunu části produkce a postupném ukončení provozu zůstaly rozsáhlé průmyslové plochy nevyužity. Díky své atraktivní poloze u Vltavy a dobré dostupnosti do centra Prahy se však lokalita stala ideálním kandidátem pro moderní brownfieldovou transformaci.

Architekt Kamil Mrva

Architekt Kamil Mrva: V Praze, Brně a pár velkých městech už architektura dýchá

Leaders

Jeho ateliér působí převážně v Moravskoslezském kraji. Staví rodinné domy, rekonstruuje a revitalizuje brownfieldy. Architekt Kamil Mrva. Loni mu vyšla kniha, ve filmu objíždí v Porsche 911 svoje realizace. Snímek se jmenuje Muž, který sázel domy. A není to nijak nadnesené. Kamil Mrva má se svým ateliérem na kontě pětistovku menších i větších projektů. Většina z nich pak stojí v Moravskoslezském kraji.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Brownfield v Brně se promění v moderní čtvrť.

Brno jede. Zchátralé průmyslové areály mění na moderní čtvrti, i Praha by mohla závidět

Reality

I brněnské brownfieldy se postupně mění. Letos se začne stavět hned vedle Cejlu nebo vedle tamního hlavního nádraží. Jak se někdejší průmyslové areály promění?

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

