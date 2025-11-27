Pokud Babiš nevysvětlí střet zájmů, mimořádnou schůzi asi zopakujeme, hlásí budoucí opozice
Pokud předseda ANO Andrej Babiš nevysvětlí poslancům, jak by řešil svůj střet zájmů v případě jmenování premiérem, budoucí opozice by k tomu velmi pravděpodobně mohla svolat mimořádnou schůzi Sněmovny znovu. Před jednáním kabinetu v demisi se na tom shodli ministři za ODS, Starosty a KDU-ČSL. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) to zdůvodnil tím, že jde mimořádnou věc a zájmy celého státu.
Svolání mimořádné schůze dolní komory podnítili poslanci sněmovní menšiny KDU-ČSL, ODS, STAN, TOP 09 a Pirátů. „Pokud nás Andrej Babiš dneska bude unavovat svými řečmi a žvásty a kecy, tak my jsme připraveni svolat další mimořádnou schůzi, protože toto je věc veřejná. Jak vyřešit střet zájmů není jeho soukromá věc, jeho soukromý byznys. Ovlivňuje to peněženky každého jednoho Čecha,“ řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).
Babiš by měl dostat podle iniciátorů schůze příležitost veřejně před nástupem do vlády objasnit, jak chce střet zájmů spočívající ve vlastnictví holdingu Agrofert vyřešit. O vysvětlení postupu veřejnosti Babiše žádá také prezident Petr Pavel. Pavel avizoval, že bez toho Babiše premiérem nejmenuje. Podle Babiše jde o citlivou záležitost, publikování postupu slíbil už dřív těsně před svým jmenováním.
Jak bude fungovat vláda formující se koalice každý tušil. Někomu se to líbí (konečně bude pořádek). Někomu ne, bude to vláda msty, odplaty za domnělé příkoří na dosluhující koalici. Piráti už zakusili hořkost odvety, když s osmnácti poslanci nezískali ani jednoho člověka do vedení některého z osmnácti poslaneckých výborů. Nejen aspoň jednoho předsedu, ale ani žádného místopředsedu. To jsou desítky funkcionářů. Ale msta pokračuje.
Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (za ODS) očekává, že Babiš bude večer mluvit tak dlouho, aby znemožnil jednání po 21:00. „Spíš si myslím, že budeme svědky nějakého nevysvětlení,“ míní. Opětovné svolání schůze by případně podpořil. „Klidně, samozřejmě. Je to problém celé naší země, jestli peníze, které vybereme lidem, dáme někomu, kdo sedí v premiérském křesle,“ uvedl.
Podle ministra průmyslu Lukáše Vlčka (STAN) se jmenování nové vlády ANO, SPD a Motoristů zdržuje jen tím, že Babiš svůj střet zájmů dosud nevyřešil. „Dneska to je hlavní blokace toho, aby vznikla nová vláda,“ uvedl. Starostové by opakování zasedání podpořili.
Podle Kupky jde o to, aby na obou koncích finančního potrubí nebyla stejná osoba. „Pokud to Andrej Babiš dnes veřejnosti nepředstaví na půdě Poslanecké sněmovny, tak já to pokládám za tak důležitou věc, že případně svoláme další mimořádnou schůzi,“ uvedl. Jde o zájmy státu, aby se potenciální premiér vypořádal se střetem zájmů, který by mohl ohrožovat dotace pro ČR.