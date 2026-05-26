Spor o summit NATO: Kompetenční žalobu mám připravenou, hlásí Pavel

Petr Pavel
ČTK

Spor o to, kdo bude Česko zastupovat na summitu NATO, se dál vyostřuje. Prezident Petr Pavel dává najevo, že je připraven bránit své pravomoci i u Ústavního soudu, pokud ho vláda z delegace vynechá. Zároveň ale doufá, že k tak tvrdému střetu s kabinetem nakonec nedojde.

Pavel to řekl v pořadu Blesku Hráči. Zdůraznil, že prezident nemůže být rukojmím vlády. Pavel, který se zúčastnil všech summitů NATO od svého nástupu do funkce prezidenta a v minulosti byl předsedou Vojenského výboru NATO, trvá na své účasti. Premiér Andrej Babiš (ANO) naopak míní, že by prezident neměl být součástí delegace.

Prezident již v minulosti zmínil, že pokud by takto vláda rozhodla, mohl by kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu podat. „Byl bych asi špatný bývalý voják, kdybych nebyl připraven na varianty B, C a D, takže ta varianta je připravena, ale já věřím tomu, že nebude nutné ji použít,“ řekl v rozhovoru pro Blesk.

Obtížně srozumitelná situace

Podle Pavla je celá situace pro veřejnost obtížně srozumitelná, lidem se zajídá a je potřeba ji ukončit. Dlouhodobě tvrdí, že zastupování státu navenek je jeho ústavní povinností. „Máme tady několik ústavních institucí, které jsou definovány Ústavou, jsou definovány jejich pravomoce a není možné, aby kterákoliv z nich na sebe brala roli nadřízeného stupně těm ostatním. Jinými slovy: prezident nemůže být rukojmím vlády, vláda nemůže prezidentovi určovat, co smí, nebo nesmí,“ uvedl.

Babiš prezidentovu účast odmítá s odůvodněním, že výdaje na obranu země by měl na summitu obhajovat kabinet. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) také nechce, aby byl prezident součástí delegace. V minulosti Macinka označil Pavla opakovaně za opozičního politika, který se chová protiústavně.

Petr Pavel

Kdo bude příští prezident? Češi by znovu volili Pavla, nejvíc odmítají Fialu

Petr Pavel zůstává nejsilnějším jménem pro příští prezidentskou volbu. Podle průzkumu STEM/MARK je jediným z nabízených možných kandidátů, kterého by volila nebo možná volila nadpoloviční většina lidí. Andrej Babiš za ním zaostává o devět procentních bodů.

ČTK

V nedělním pořadu Poledne s Moravcem řekl Macinka, že Babišovi navrhne, aby vláda o delegaci rozhodla až v druhé polovině června po jednání ministrů obrany v Bruselu. Pavel ale očekává, že rozhodnutí padne 8. června. „Já vycházím z toho, co (Babiš) oznámil veřejně – a sice že osmého zasedne vláda a řekne, jak se staví k nejenom mandátu, ale i ke složení delegace na summit aliance v Ankaře,“ řekl prezident s tím, že po vlastní ose případně do Turecka jet nechce. Považoval by to za „necivilizované“ rozhodnutí.

Summity NATO v minulosti navštěvovali za Česko jak předsedové vlád, tak prezidenti. Pavel se zatím zúčastnil všech summitů NATO, které se od jeho nástupu do funkce konaly, tedy v roce 2023 ve Vilniusu, ve Washingtonu v roce 2024 i loni v Haagu.

Andrej Babiš
„Nejsem jeho podřízený." Babiš se ohradil proti Pavlově kritice za pozdní příchod

ČTK

Nejen oblečení, ale zážitek. Gentleman Store postupuje do finále retailové soutěže

Visa Czech Top Shop, užito se svolením
Newstream & Partner
Newstream & Partner

Pánská móda, značky s příběhem a důraz na osobní přístup. Gentleman Store zvítězil v březnovém kole soutěže Visa Czech Top Shop a zařadil se mezi dvanáct finalistů letošního ročníku.

Vítězem březnového kola soutěže Visa Czech Top Shop se stal Gentleman Store v pražském Karlíně. Slavnostního předání ocenění se zúčastnili zástupci soutěže i partnerů projektu, progratulovat přišla Kateřina Pauzarová ze společnosti Visa, Markéta Němcová, Managing Partner soutěže Visa Czech Top Shop, a samozřejmě nechyběli ani zástupci oceněné prodejny v čele s Janem Moravčíkem a Ivanem Slipetsem z Gentleman Store.

Karlínská prodejna Gentleman Store sídlí v historickém domě z roku 1848 a dlouhodobě staví na kombinaci prémiového sortimentu, osobního přístupu a důrazu na zákaznický servis. Sortiment tvoří pečlivě vybrané módní a lifestyle značky, které často nejsou na českém trhu běžně dostupné. Charakteristická je také atmosféra prodejny a vysoká odbornost personálu.

Porotu přesvědčil hlavně servis

Právě zákaznický servis a práce týmu byly jedním z důvodů, proč si prodejna odnesla prvenství v březnovém kole soutěže. „Velmi oceňujeme přístup personálu, který je odborný, přirozený a zákazníkům se skutečně věnuje. I díky tomu se sem lidé rádi vracejí,“ uvedla Kateřina Pauzarová, Senior Account Manager společnosti Visa.

Podle Markéty Němcové, Managing Partner soutěže Visa Czech Top Shop, zaujala prodejna porotu především svou autenticitou a konzistentním zákaznickým zážitkem. „Gentleman Store dlouhodobě dokazuje, že kvalitní retail není jen o produktu, ale především o práci s atmosférou, službou a důvěrou zákazníka. I díky tomu si prodejna zajistila postup do finálové dvanáctky soutěže Visa Czech Top Shop 2026,“ doplnila.

Za úspěchem stojí tým

Velkou roli v úspěchu sehrál samotný tým prodejny. „Máme obrovskou radost, že jsme získali toto ocenění a zařadili se mezi top české prodejny. Už dvanáct let se snažíme přinášet značky s unikátním příběhem, které zákazníci jinde nenajdou. Klíčovou roli v tom ale hraje náš tým v Karlíně, který se stará o zákaznickou zkušenost a o to, aby vše fungovalo perfektně,“ uvedl Jan Moravčík, Co-owner & Managing Director Gentleman Store.

Na týmovou práci navázal také manažer prodejny Ivan Slipets. „To, co nás odlišuje, je přístup lidí. K práci nepřistupujeme jen jako k zaměstnání – produkty, které prodáváme, sami nosíme a používáme. Díky tomu dokážeme zákazníkům poradit autenticky a přirozeně,“ popsal.

Ocenění v soutěži Visa Czech Top Shop vnímá Gentleman Store jako potvrzení dlouhodobé práce.

„Je to vyvrcholení dvanáctiletého úsilí. Rozhodně nejde o úspěch přes noc, ale o výsledek dlouhodobé práce celého týmu. Budeme dělat maximum pro to, abychom i nadále nabízeli špičkový servis a přinášeli značky, které mají silný příběh a skutečnou hodnotu,“ uzavřel Moravčík.

Díky vítězství v březnovém kole postupuje Gentleman Store do finále soutěže Visa Czech Top Shop 2026, ve kterém utká dvanáct nejlepších prodejen z celé České republiky.

Gentleman Store, Les and Flowers a Beloved bodovaly. Tohle jsou nejlepší prodejny března

Březnové kolo soutěže Visa Czech Top Shop 2026 přineslo inspirativní trojici prodejen. Inspektoři ocenili především originalitu řešení, důraz na detail a schopnost vytvořit autentický zákaznický zážitek. Nejlépe si vedla pražská prodejna Gentleman Store, následovaná květinářstvím Les and Flowers a kosmetickým butikem Beloved.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Trump není schopen pustit prohrané volby z hlavy. Za půl roku je zmínil nejméně 107krát

Donald Trump
ČTK

Donald Trump se ani po letech nedokáže odpoutat od porážky v prezidentských volbách v roce 2020. Podle analýzy agentury Reuters za posledního půl roku nejméně 107krát zopakoval nepravdivé tvrzení, že mu vítězství ukradli. Téměř dvě třetiny republikánů mu přitom věří.

Podle Reuters patří volby před šesti lety, v nichž Trump prohrál s demokratem Joem Bidenem, stále k jednomu z hlavních témat devětasedmdesátiletého politika, i když teď čelí politickým rizikům v souvislosti s válkou v Íránu a blížícími se volbami do Kongresu.

Trumpova lživá tvrzení podle analýzy agentury, která sledovala jeho veřejná vystoupení, rozhovory a příspěvky na sociálních sítích, často přicházejí ve vlnách. Jen za jednu dubnovou sobotu tak třeba americký prezident o obviněních týkajících se voleb z roku 2020 psal na své sociální síti Truth Social hned sedmkrát.

Šíře příležitostí, při nichž se tématu dotkne, je přitom značná. Učinil tak nejméně šestkrát při setkání se světovými lídry, při dvou oslavách se sportovními týmy, při oslavách Vánoc v Bílém domě nebo na pikniku pro zákonodárce.

Vedle už tradičních obvinění o ukradených volbách v několika klíčových státech nedávno dokonce tvrdil, že kdyby na zem sestoupil Ježíš a spočítal hlasy, vyhrál by i v Kalifornii, která je přitom silně demokratickým státem. Trump zde v roce 2020 prohrál o 29 procentních bodů a i v roce 2024, kdy byl znovu zvolen prezidentem, zde za demokratickou kandidátkou Kamalou Harrisovou zaostal o více než 20 procentních bodů.

Péter Magyar

„Ne kostlivci, ale celé hřbitovy ve skříních." Magyar tvrdí, že Orbánova vláda falšovala rozpočet

Nový maďarský premiér Péter Magyar doufá, že ekonomika letos poroste zhruba o dvě procenta. Zároveň ale voliče varuje, že kvůli stavu veřejných financí po vládě Viktora Orbána není možné dávat pevné odhady. Uvedla to agentura Bloomberg.

Příprava půdy

Tím, že neustále popírá výsledky prezidentských voleb před šesti lety, si podle několika expertů připravuje půdu pro zpochybňování případných republikánských porážek a demokratických úspěchů, pokud se tato strana vrátí k moci. „Snaží se tím vytvořit mlhu dezinformací. A pokud to pak vystupňuje federálními zásahy, veřejnost nebude reagovat s takovým překvapením,“ je přesvědčena například Alexandra Chandlerová, odbornice na volby z nestranické neziskové organizace Protect Democracy.

Neustále opakovaná nepravdivá tvrzení přinejmenším u republikánských voličů rezonují. Dubnový průzkum veřejného mínění z dílny Reuters/Ipsos ukázal, že 63 procent z nich Trumpovým slovům věří. Naproti tomu jen devět procent demokratů a 21 procent nezávislých voličů se ztotožňuje s přesvědčením, že Trump volby v roce 2020 prohrál kvůli nekalostem.

Jak připomíná Reuters, řada soudních projednávání ani jiných přezkoumání nenašla žádné důkazy pro tvrzení o široce rozšířených podvodech při prezidentských volbách před šesti lety.

