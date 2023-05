Korunovace Karla III. je pro Británii drahý špás. Ale tratit na tom rozhodně nebude

Dnešní korunovace Karla III. může být až pětkrát dražší než ta Alžbětina před sedmdesáti lety, hostů přitom bude čtyřikrát méně. Nabobtnalé bezpečnostní náklady ale pokryje už jen zvýšený prodej potravin či suvenýrů, uvádí ekonom Lukáš Kovanda.

Náklady korunovace krále Karla III. se podle umírněných odhadů vyšplhají nejspíše na 100 milionů liber. To odpovídá 2,7 miliardy korun. Přitom korunovace Karlovy matky, královny Alžběty II., vyšla roku 1953 na 1,6 milionu liber, což v dnešních cenách odpovídá 47 milionům liber – po přepočtu do korun dle nynějšího kursu taková částka odpovídá 1,3 miliardy korun. Karlova korunovace je reálně, v očištění o inflaci, tedy více než dvakrát dražší než ta Alžbětina. A to minimálně.

Objevují se totiž odhady mnohem vyšší. Například bezpečnostní expert Mark Scoular, jenž měl na starost bezpečnostní zajištění svateb princů Williama i Harryho – náklady vyčísluje na minimálně 250 milionů liber, tedy 6,7 miliardy korun. Pak by Karlova korunovace vyšla více než pětkrát dráže než ta Alžbětina.

Větší bezpečí něco stojí

Důvodem reálného násobného cenového nárůstu jsou v hlavně markantně navýšené náklady na zajištění bezpečnosti celého ceremoniálu.

Tisíce policistů v ulicích a další mimořádná bezpečnostní opatření spolykají podle Scoulara zhruba 150 milionů liber, tedy přibližně čtyři miliardy korun. Bezpečnostní opatření budou nadstandardní třeba také na letištích, kde budou přistávat letadla s význačnými hosty korunovace, například z řad desítek hlav států, které si jí zúčastní.

Na Karlovu korunovaci dorazí celkově mírně přes 2000 hostů, což je ovšem čtyřikrát méně, než kolik jich bylo na Alžbětině korunovaci.

Pozitivní dopad korunovace na britskou ekonomiku

Korunovace krále Karla III. bude mít na britskou ekonomiku ale celkově převážně pozitivní dopad. Vždyť jen za potraviny a předměty související s oslavou lidé, často návštěvníci ze zahraničí, utratí extra 130 milionů liber, zhruba 3,5 miliardy korun, které by jinak neutratili. Za suvenýry a upomínkové předměty to bude dalších 245 milionů liber, tedy nějakých 6,6 miliardy korun. To už dohromady činí 10 miliard korun.

Hlavní ekonomickou „ztrátu“ celé ceremonie ale představuje mimořádný den pracovního klidu, jejž britská vláda vyhlásila v souvislosti s korunovací na pondělí, 8. května. Ten by měl britskou ekonomiku připravit o 2,3 miliardy liber, tedy 61,5 miliardy korun. To proto, že ostrovní ekonomika zkrátka nepojede naplno; byznysmeni, manažeři, zaměstnanci a další ten den zůstanou převážně doma.

Buckinghamský palác samotný udává, že korunovace přinese ekonomice přes miliardu liber, tedy zhruba 30 miliard korun. Pozitivní dopad lze předpokládat hlavně v souvislosti s pozitivním impulsem, jejž celá akce dodá Britům a jejich ochotě utrácet. Tento impuls může mít trvalejší pozitivní dopad, takže celkově by vyúčtování nákladů a výnosů korunovace mělo být ve výsledku vskutku pozitivní, tedy plusové.