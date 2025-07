Trump a jeho přítel Epstein. Proč se MAGA hnutí obrací proti svému hrdinovi?

Donald Trump za svůj politický vzestup vděčí konspiračním teoriím. Živil je i vytvářel. Je tedy vcelku ironické, že jedna taková obrátila část jeho příznivců proti němu samotnému. Proč nyní pálí červené kšiltovky?

Kdo čím zachází, tím také schází, říká jeden biblický verš, který dobře popisuje aktuální trable amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jeho MAGA hnutí je prolezlé skrz na skrz konspiračními teoriemi. Mnozí z jeho (dřívějších) příznivců teď pálí červené kšiltovky, protože se jejich vůdce ocitl na té špatné straně.

Okolo Donalda Trumpa zuří skandál, jehož středem je jeho vztah s finančníkem, pedofilem a sexuálním násilníkem Jeffreym Epsteinem. Média i veřejnost spekuluje o tom, jak moc si byli blízcí. Dohady přiživil i Elon Musk, podle kterého se prezidentovo jméno nachází na seznamech hostů na Epsteinově hororovém ostrově, které si miliardář vedl jako kompromitující materiály. Do uvolnění materiálů k případu se Trumpovi nechce. Mimořádně vyvedený z míry je viceprezident J. D. Vance.

Tento týden přilil olej do ohně i deník The Wall Street Journal, ke kterému se dostalo Trumpovo přání k Epsteinovo padesátinám, jež ukazuje na výrazně bližší vztah, než prezident připouští. Noviny chce prezident samozřejmě žalovat a všechna obvinění šmahem odmítá. Před příznivci MAGA hovoří o hoaxu a omlouvá se i tím, že kdyby v dokumentech skutečně něco bylo, určitě by to už demokraté za Bidenovy vlády využili.

Do roka a do dne

Donald Trump byl donedávna ke konspiračním teoriím velmi vstřícný. Pro jeho politiku se hodily a během jeho vzestupu sehráli důležitou roli. Trump přicházejí zvenku jako hrdina proti „hlubokému státu“, dekadentním elitám, jejichž chapadla sahají všude. Ostatně sám Trump vytvořil gigantickou teorii o ukradených volbách, ačkoli o tom neexistovaly žádné důkazy. Vyplenění Kapitolu bylo zlatým hřebem.

Pamatujete si, jak Trump v únoru podepisoval jako o život exekutivní příkazy? Jedním z nich bylo i odtajnění dokumentů k atentátu na prezidenta Kennedyho, což je vděčná konspirační teorie. Prezident neměl problém ani s materiály k teroristickému útoku z 9. září 2001. Když však došlo na Epsteina, začal se vykrucovat.

Epstein se po obvinění zabil ve své cele, ale MAGA tábor měl vždy pochybnosti, jak že to bylo doopravdy. Paradoxní je, že se vždy snažili vinu svést na demokraty a třeba bývalého prezidenta Billa Clintona. Jejich hrdina, Bohem vyvolený zachránce, je najednou stejný jako ostatní členové establishmentu (což je „překvapivé“ odhalení, když vždy patřil mezi bohaté elity).

Kámoši jak hrom

Jaký byl vztah Trumpa a Epsteina? Prezident se nyní snaží vzájemné vazby bagatelizovat. Prý ho znal jako každý v Palm Beach, prostě jen známost. V roce 2002 však hovořil jinak. „Jeffa znám 15 let. Je to úžasný člověk,“ řekl tehdy New York Magazine. „Je s ním spousta legrace. Dokonce se o něm říká, že má rád krásné ženy stejně jako já, a mnohé z nich jsou mladší,“ dodal.

V ideálním světě bychom se vlastně vůbec neměli bavit o tom, zda Trump věděl a zúčastňoval se Epsteinových ohavností. Prezidentem by nemohl být člověk, který se pohyboval v těchto kruzích, a choval se, jako by mu patřil svět, a lidské bytosti pro něj nic neznamenaly. Epsteinovi přátelé mohou jen těžko tvrdit, že o jeho sklonech nic nevěděli. To, že je Trump podvodník a násilník víme, a vědělo se to už před volbami.

Jak připomíná komentátorka deníku The Guardian Moira Donegan, Epstein si už dříve odseděl trest za sexuální násilí. Byla to veřejná informace, přesto se dál slunil mezi vlivnými a bohatými. Pro tuto sortu platila jiná morálka než pro běžný lid. Když se na to člověk podívá touto optikou, skoro se až konspiračním teoretikům nediví. Současnému Bílému domu nelze věřit vůbec nic. Je však věčná škoda, že k táborákům z červených kšiltovek nedocházelo třeba před rokem... Trumpovým voličům možná nakonec k realističtějšímu pohledu na prezidenta pomůže až konspirační teorie.