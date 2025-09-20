Vyberte si z našich newsletterů

Průlom. První objednávky na surovinu z Měsíce: helium pro kvantové počítače

Průlom. První objednávky na surovinu z Měsíce: helium pro kvantové počítače
iStock
Josef Tuček
Josef Tuček

Soukromé firmy, ale také americké Ministerstvo energetiky si objednaly úplně první surovinu, která by se měla těžit mimo Zemi. Může jít o technický, ale i právní průlom v přístupu k využívání nerostů z vesmíru. A to platí i pro situaci, pokud by prodej helia nakonec úplně selhal.

Finská technologická společnost Bluefors si u amerického startupu Interlune objednala desítky tisíc litrů helia-3, na Zemi velmi vzácného izotopu, který chce využít pro chlazení kvantových počítačů. Roční dodávky až 10 tisíc litrů helia-3 jsou naplánovány na roky 2028 až 2037. Společnost Interlune chce získat helium-3 na Měsíci a stanovila jeho tržní hodnotu na 20 milionů dolarů za kilogram (helium je ovšem nesmírně lehký plyn a jeden kilogram tohoto izotopu vyplní objem přibližně 7 500 litrů).

Společnost Interlune také podepsala dohodu s americkou firmou Maybell Quantum o nákupu tisíců litrů helia-3 a také o prodeji tří litrů měsíčního helia-3 pro Ministerstvo energetiky USA.

Tři litry jsou vlastně nic, ale právě tím, že jde o prodej vládní instituci, tato smlouva nastavuje právní rámec takovéto aktivity. Podobně si už americká vesmírná agentura NASA v roce 2020 objednala od soukromých firem malé množství regolitu (měsíční horniny a prachu) jen za pár dolarů. Nic zatím nedostala a ani dostat nemohla, protože těmto firmám se ještě nepodařilo na Měsíc dostat, ani tam nabrat vzorky, natož je dopravit na Zemi. Ale je to potenciální začátek budoucích, už významných obchodů.

Je americká těžba blahem pro lidstvo?

Podstatné totiž je, že takzvaná Kosmická smlouva vypracovaná na půdě OSN, která vstoupila v platnost už v roce 1967, obecně stanovuje, že výzkum a využívání kosmického prostoru se provádějí pro blaho a v zájmu všech zemí světa a patří všemu lidstvu. Dalším pravidlem je, že kosmický prostor včetně Měsíce a jiných nebeských těles si jednotlivé státy nesmějí přivlastnit ani okupovat.

Ale co z toho vyplývá pro těžbu surovin ve vesmíru? Spojené státy si to vykládají tak, že jejich těžba bude automaticky prospěšná lidstvu, a v roce 2015 přijaly zákon, který uděluje americkým vesmírným společnostem práva na těžbu na nebeských tělesech. Podobně postupuje Lucembursko, které doufá, že se v něm registrují zahraniční firmy, které budou lety do vesmíru provozovat z jiných zemí.

Ostatní státy však soudí, že by tím byl zbytek světa z „blaha pro lidstvo“ vyřazen a že by měly mít z případné těžby (prováděné jinými) také nějaký prospěch. Současné dohody tedy vlastně zkoumají sporný terén. A teď už nejde o prodej měsíčního prachu, který nikoho moc nezajímá, ale poprvé o prodej komerčně významné suroviny.

Kamera na Měsíci bude snad ještě letos

Odkud se vlastně společnost Interlune vzala? Vytvořil ji se svými tehdejšími kolegy Rob Meyerson, bývalý prezident společnosti pro vývoj leteckých a kosmických technologií Blue Origin založené Jeffem Bezosem.

Představa těžby je taková, že speciální stroj nejprve nabere měsíční regolit a pomocí odstředivé síly oddělí jemnější částice. Z nich se následně uvolní plyny, ze kterých se separuje helium-3. Interlune již na Zemi úspěšně otestovala prototyp těžebního stroje schopného zpracovat 100 metrických tun materiálu za hodinu.

Firma se prý soustředí na samotnou technologii těžby, přičemž dopravu zařízení na Měsíc plánuje svěřit jiným komerčním společnostem. Už dělá experimenty společně se společností Vermeer Corporation, výrobcem průmyslových a zemědělských strojů v Iowě. Ještě letos chce Interlune vyslat na Měsíc v rámci komerčního letu speciální kameru, která bude pátrat po nalezištích bohatých na helium-3. Je to zřejmě momentálně jediná surovina ve vesmíru, kterou by se vyplatilo dopravovat na Zemi.

Výhody nedostatkového helia-3

Proč je zajímavé právě helium-3? Helium je po vodíku druhým nejlehčím prvkem. Obvykle má v jádru dva protony a dva neutrony (běžně se označuje jako helium-4). Jiná forma (izotop) helium-3, má tedy o jeden neutron míň. Je mnohem vzácnější.

Helium při teplotách blízkých absolutní nule (minus 273,15 stupně Celsia) už není plynné, ale kapalné. Avšak neztuhne jako jiné plyny. Je tedy výborným chladicím médiem pro přístroje, které je nutné udržovat ve velmi nízké teplotě. Hodí se pro technologie, které používají supravodivé magnety, včetně skenerů v přístrojích pro zobrazování magnetickou rezonancí v nemocnicích. Chladí urychlovače částic a také kvantové počítače, které dokážou v některých typech výpočtů být mnohem rychlejší než klasické superpočítače. A v tom se ukazuje helium-3 jako výhodnější a ideální je použití směsi vzácného helia-3 a mnohem běžnějšího helia-4.

Jenže na Zemi je helia-3 velmi málo, vzniklo zde hlavně radioaktivním rozkladem materiálů a zůstává polapeno v horninách pod zemským povrchem. Zato Slunce ve svém záření vysílá helium-3 všude kolem sebe. Magnetické pole Země před sluneční radiací chrání a odklání je.

Měsíc magnetické pole nemá a je heliem-3 vcelku zasypáván. Ionty tohoto izotopu pronikají do nepatrné hloubky povrchové horniny a „ukotvují se“ v její krystalové struktuře.

Mimochodem, až dosud odborníci obvykle předpokládali, že měsíční helium-3 by se jednou mohlo stát ve směsi s izotopy vodíku palivem pro budoucí fúzní reaktory. V nich by se lehké prvky slučovaly na prvky těžší a uvolňovalo by se obrovské množství energie. Potíž je v tom, že princip fúzní reakce je teoretický známý už tři čtvrtě století. Zatím se však na Zemi nepodařilo postavit žádný fúzní reaktor (s vodíkem coby palivem), který by dokázal produkovat komerčně využitelnou energii. Natož reaktor s heliem...

Než se tedy našlo toto uplatnění, objevila se možnost chlazení kvantových počítačů. Kdoví, na co lidé při výzkumech Měsíc ještě přijdou.

Umělecký koncept vozítka, které na Měsíci používala posádka lodi Apollo15 v roce 1971.

OBRAZEM: V Holešovicích začala výstavba bytového projektu MUSE7

MUSE7
Syner, užito se svolením
ČTK
ČTK

Společnost Syner Real Estate zahájila v pražských Holešovicích výstavbu bytového projektu MUSE7 za 1,5 miliardy korun. Celkem v něm bude 150 bytů a 15 obchodních míst včetně prostoru pro nové Komunitní centrum Prahy 7. Developer předpokládá, že stavbu dokončí ve druhém čtvrtletí roku 2027. V současnosti je prodáno či rezervováno více než 80 procent bytů.

MUSE7 se bude nacházet poblíž stanice metra Nádraží Holešovice a bude mít byty o dispozicích od 1+kk po 3+kk. Stavba bude podle developera vybavena podlahovým vytápěním a rekuperací vzduchu. Součástí bude také soukromá posilovna, wellness se saunou, recepce či myčka kol. Součástí projektu bude také nový vnitroblok. Komunitní centrum Prahy 7 pak bude v obnovených prostorech původní papírny.

FOTOGALERIE: Podívejte se na projekt MUSE7

15 fotografií v galerii

Technologicky vyspělá novostavba

„Z původní zástavby se nám podařilo zachovat jednu historicky cennou budovu, kterou revitalizujeme a díky níž propíšeme do MUSE7 genius loci tohoto místa v kombinaci s moderní technologicky vyspělou novostavbou,“ řekl Petr Syrovátko mladší ze Syner Real Estate.

Vencl z Fidurocku: Stoleté činžáky proměňujeme v domy budoucnosti

Reality

Vedle retailových parků kupuje skupina Fidurock i starší a zanedbané činžáky v atraktivních částech Prahy či Brna. Ty opravuje, pak prodává či pronajímá. V portfoliu má desítky nemovitostí a stovky bytů za miliardy korun. „Naší cílovou klientelou jsou mladí profesionálové, nabízíme ale i bydlení pro další skupiny. Pozorujeme, že na trhu je nedostatek větších rodinných bytů 3kk,“ říká Michal Vencl, šéf developmentu skupiny Fidurock.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Architekty stavby jsou Lucie Pachmanová a Pavel Slezák ze studia AGE project. Podle Pachmannové je MUSE7 moderní interpretací klasických činžovních domů. „V návrhu jsme rozčleněním uliční fasády na šest různých celků reflektovali členění typické pro tradiční obytnou blokovou zástavbu centrální části Prahy. Mám radost, že se podařilo zachovat část původního objektu a citlivě ho začlenit do celkového konceptu,“ dodala.

Syner Real Estate je realitní divizí stejnojmenné stavební firmy. Aktuálně staví například v Libereckém kraji bytové komplexy Nový Perštýn a Nová Kunratická. V Plzni pak připravuje rezidenci Bydlení Šumavská. Stavební skupina Syner působí v Česku zhruba 35 let. Soustředí se zejména na stavbu bytových domů, průmyslových areálů a dopravní infrastruktury.

Kolik stojí řemeslný chléb či med? Češi dostali šanci určit cenu sami

Kolik stojí řemeslný chléb či med? Češi dostali šanci určit cenu sami
poskytnuto Hero&Outlaw
nst
nst

Výsledky originálního experimentu ukázaly, že osobní kontakt s výrobci a možnost ochutnávky mění pohled lidí na hodnotu jídla. A někdy pořádně překvapí.

Jaká je férová cena za řemeslný chléb, sklenici medu nebo dezert? Návštěvníci Dožínkových slavností na pražském Výstavišti v Holešovicích měli v září možnost sami rozhodnout, kolik by za výrobek zaplatili. A výsledky ukázaly, že osobní kontakt s výrobci řemeslných produktů oceněných značkou Regionální potravina, možnost tyto produkty ochutnat a vyslechnout si příběh, který za nimi stojí, dokážou změnit pohled spotřebitelů na hodnotu potravin.

Do průzkumu se zapojilo celkem 356 respondentů, kteří, aniž by znali cenu ochutnávaneho produktu, napsali do dotazníku částku, kterou považovali za férovou. A výsledek? Tak i tak. Češi dokážou ocenit tradici a práci malých producentů, někdy jsou ochotni zaplatit i více, jindy ale zůstávají při zemi.

Přesto jejich odpovědi ukázaly, že setkání s producentem a ochutnávka dokážou změnit optiku spotřebitele. Meruňkový nektar lidé nacenili téměř stejně jako je jeho prodejní cena. Stejně tak svatojánské ořechy, i cenu této tradiční speciality dokázali vystihnout velmi přesně.

Za měchenický pecen chleba ale byli ochotni zaplatit dokonce o 12 procent víc, než kolik reálně stojí. I sladký dezert Pavlova v očích návštěvníků expozice překonal svou reálnou cenu.

poskytnuto Hero&Outlaw

„Osobní kontakt s producentem a možnost ochutnat jeho výrobek dokáží ovlivnit vnímání hodnoty potraviny. Lidé si uvědomí, že cena není jen číslo na etiketě, ale odráží poctivou práci a kvalitu. Tyto výsledky potvrzují závěry výzkumu STEM/MARK ze srpna 2025, podle nichž jsou dva ze tří Čechů ochotni si za kvalitní regionální výrobek připlatit,“ uvedla ředitelka Odboru administrace podpory kvalitních potravin Státního zemědělského intervenčního fondu Kateřina Ratajová.

mléko

Nová „hračka” Billa Gatese: Klimaticky neutrální mléko

Money

Americká firma Neutral začala nabízet mléko, jež má být klimaticky neutrální. Její ambicí je prodávat i další potraviny, které budou mít minimální uhlíkovou stopu. Firmu podpořil fond Billa Gatese.

Hrot

Přečíst článek

Citlivost na cenu

U jiných kategorií se však projevila cenová citlivost. Vepřovku, ovčí sýr v oleji i květový med respondenti nacenili pod jejich skutečnou hodnotu. 

Značka Regionální potravina, udělovaná Ministerstvem zemědělství od roku 2010, oceňuje nejkvalitnější zemědělské a potravinářské výrobky z jednotlivých krajů a podporuje domácí producenty i tradice. Každoročně jsou oceňovány nejlepší výrobky z jednotlivých krajů v devíti kategoriích od masných a mléčných výrobků, přes pečivo po nápoje nebo ovoce a zeleninu.

Výrobky s tímto logem díky krátkým distribučním cestám vynikají čerstvostí a splňují nejpřísnější evropské i národní požadavky. Jsou výjimečné tradičními recepturami či originálními postupy. To, co mají ale vždy výrobky společné je využití regionálních surovin. Nákupem těchto potravin zákazník získává záruku kvality a zároveň podporuje místní producenty, pracovní místa, péči o krajinu i uchování lidových zvyků.

REPORTÁŽ: Nepotřebuje trendy, má vizi. Michelinská šéfkuchařka ví, jak chutná opravdové jídlo

Enjoy

Gabriela Filca, mladá šéfkuchařka michelinské restaurace Nebo v hotelu Hilton v chorvatské Rijece, letos získala prestižní ocenění Michelin Young Chef Award 2025. Ve své kuchyni propojuje sezónní suroviny, osobní příběh a zero-waste filozofii. Výsledkem je gastronomie plná emocí, která oslovuje nejen chuťové buňky.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Výzkum agentury STEM/MARK dále ukázal, že důvěra ve značku Regionální potravina je vysoká. Osm z deseti lidí věří kvalitě oceněných výrobků a sedm z deseti považuje jejich poměr ceny a výkonu za odpovídající. Hlavním důvodem, proč spotřebitelé značku vyhledávají, je podpora menších producentů, ale důležitá je i čerstvost, autenticita a možnost ochutnat typické regionální speciality. 

O rostoucí prestiži značky svědčí i letošní rekordní čísla. O ocenění se ucházelo téměř 500 výrobců s více než 1900 produkty, což je nejvyšší účast v šestnáctileté historii projektu. Regionální potravina tak ukazuje, že hodnota potravin není jen v čísle na etiketě, ale i v příběhu, poctivé práci a místním původu.

