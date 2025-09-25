Nový magazín právě vychází!

Rosatom láká čínské peníze. Emise panda dluhopisů je na spadnutí

Rosatom láká čínské peníze. Emise panda dluhopisů je na spadnutí
Ruská státní jaderná společnost Rosatom dosáhla významného pokroku ve svém plánu vydat dluhopisy na čínském trhu. Proces nyní zrychlil natolik, že nabídka by se mohla uskutečnit v horizontu několika týdnů či měsíců, uvedl podle čtvrteční zprávy agentury Reuters náměstek generálního ředitele Ilja Rebrov.

Rosatom získal hodnocení od čínské ratingové agentury a učinil rozhodnutí, která firmu posouvají blíž k možnosti získat financování v Číně, přestože ruský průmysl čelí značnému tlaku. Společnost letos aktivně hledala nové zdroje financí, aby podpořila své projekty a rozvoj, dodal Rebrov.

Rosatom se specializuje na jadernou energii a technologie. Jeho aktivity zahrnují výzkum, výrobu jaderného paliva a stavbu jaderných elektráren v Rusku i v zahraničí, kde působí ve více než 30 zemích. Společnost patří mezi největší hráče na světovém trhu s jadernou technologií. Na Rosatom se nevztahují americké sankce, na některé nejvyšší představitele firmy však ano. Sankce souvisejí s ruskou vojenskou invazí na Ukrajinu.

Reuters začátkem tohoto měsíce informoval, že přední ruské společnosti, včetně Rosatomu a Gazpromu, zkoumají možnost prodeje tzv. panda dluhopisů. To jsou dluhopisy v jüanech vydávané nečínskými subjekty a prodávané na čínském trhu. Před rokem 2022, tedy před začátkem ruské invaze na Ukrajinu, vydala tyto dluhopisy pouze jedna ruská společnost, a sice producent kovů Rusal. Od té doby geopolitické napětí a uzavření západních kapitálových trhů zvýšily atraktivitu čínského trhu pro ruské firmy.

Záporožská jaderná elektrárna

Energetické lekce z války: Ukrajinci našlapují mezi ozvěnami Černobylu a vyhlídkami obnovy

Politika

Celý svět prakticky v přímém přenosu každý den sleduje oběti ruského bombardování na Ukrajině, kterým bylo možné aspoň částečně zabránit včasnými dodávkami zbraní ze Západu. Posílení systémů protivzdušné obrany bezpochyby pomůže v přímém boji proti Putinově agresi, ta ale v posledních měsících napáchala obrovské škody v ukrajinském týlu. Tamní energetika se bude vzpamatovávat hůře než loni a podle některých pozorovatelů to může být klíčový faktor celkového ruského úspěchu, zaznívá v analýze Jana Žižky, editora webu Export.cz.

Jan Žižka

Přečíst článek

Bloomberg: Propad ceny lithia se prohlubuje, letos už dosahuje 75 procent

Rusové budou těžit lithium za polárním kruhem

Money

Rusko předpokládá, že se do roku 2030 zbaví závislosti na dovozu lithia a některých dalších vzácných nerostů. Ruské zpravodajské agentuře TASS to řekl Jevgenij Petrov, šéf úřadu Rosnědra, který v Rusku vydává licence k těžbě.

ČTK

Přečíst článek

David Ondráčka: Volební afterparty aneb Co se bude dít po volbách

David Ondráčka: Volební afterparty aneb Co se bude dít po volbách
David Ondráčka
David Ondráčka

Volební kampaň nám vrcholí, už za týden budeme vědět výsledky a rozložení sil. Okamžitě se rozjede ono reálné druhé kolo voleb, tedy pověření sestavením vlády, vyjednávání o složení koalic, neúspěšní lídři budou skládat funkce, začne pnutí ve stranách. Pojďme se podívat na některé možné aspekty této povolební hry, která začne příští sobotu. Bude to zábava, něco pro fajnšmekry politických strategií a her.

Koho prezident pověří

Nejprve projde mediální kolečko emocí, kdo nám to vlastně vyhrál, a pak se vše rozjede. Prezident bude nejprve vybírat, koho pověří prvním pokusem sestavit vládu. Pravděpodobně si nejprve rozvážně pohovoří se všemi lídry, takové konzultace zaberou klidně dva týdny, mezitím budou strany jednat mezi sebou. Ale podle všeho dostane první pokus sestavit vládu vítěz voleb, tedy ANO a Babiš. V Ústavě sice není napsáno, že prezident musí pověřit vítěze voleb, ale očekává se to.

První kolo sestavování vlády se odvine od počtů poslanců v jednotlivých klubech a také od stability těchto klubů. Jinými slovy, jestli je možné věřit, že v tom klubu ti poslanci zůstanou a budou loajálně podporovat dohodnutou linii. Což třeba u Okamurova gangu nelze čekat, že mu tam zůstane třeba Rajchl nebo Šichtařová, na tento typ lidí nelze spoléhat.

Hnutí Stačilo! představuje lídry

David Ondráčka: Klauni, turisté i recyklovaní politici. Příští sněmovna nabídne bizarní stand-up

Názory

Příští sněmovna bude patrně plná bizarních politických postaviček. Z Malostranských paláců se stane jeviště pro jejich stand-up výstupy. Od Bobošíkové, přes Ševčíka, Šichtařovou až po Vidláka. Zprava doleva, od iracionálna k chaosu. Bude to panoptikum a zdroj nekonečně trpké zábavy. Když si zvolíme klauny, budeme mít prostě cirkus.

David Ondráčka

Babišův koňský trh

Pokud bude pověřen, Babiš otevře své kolo jednáním s ostatními stranami. Bude to něco mezi koňským trhem a líbáním prstenu, ale ze všech stran. Babiš je bude lákat a vybírat si, oni budou klást na stůl podmínky, funkce, své lidi do státních firem, anebo přímo peníze. Bohužel, v naší transakční demokracii to je víc než pravděpodobné, a Babiš má peněz hodně.

Co když přijde volební pat?

Lze si představit, že volby přinesou pat. Ne asi nutně 100:100, ale situaci, kdy ANO (ale ani nikdo jiný) nebude schopen sestavit většinovou, stabilní vládu. S Babišem nebudou chtít jít koalovat strany současné vládní čtyřkoalice (a Piráti) a on zase nebude chtít jít s Okamurou nebo Konečnou. Může zkusit udělat menšinovou vládou a na několik týdnů (možná i měsíců) dostane své lidi na ministerstva a sebe do Strakovky. Ale patrně podporu ve sněmovně nesežene, v prvním kole neuspěje a jeho menšinová vláda důvěru nedostane.

Předseda Ústavního soudu Josef Baxa hovoří na briefingu Ústavního soudu po neveřejné poradě pléna, které se zabývalo stížnostmi strany Volt Česko poukazující na nepřiznané koalice Stačilo! a SPD ve sněmovních volbách.

Dalibor Martínek: Sebevražda socialistů je podle zákona, rozhodl soud

Názory

Stačilo! a SPD mohou kandidovat do poslanecké sněmovny, rozhodl Ústavní soud. Shodil tak ze stolu stížnost Voltu proti rozhodnutí krajských soudů, které taktéž kandidátky zmíněných dvou hnutí nechaly v platnosti.

Dalibor Martínek

Druhé kolo, prezidentův casting na premiéra

V takovém případě bude na tahu opět prezident Pavel se svými poradci na odboru vnitřní politiky (a několika externími..), aby vybrali další cestu, koho pověřit. Babiš bude patrně chtít i druhé pověření, ale Pavel může zkusit někoho jiného, úřednického premiéra, nějakého Jokera. Padne hodně o slov o stabilitě, vážné mezinárodní a geopolitické situaci, a budou kolem toho velké emoce.

Mezitím se bude také hrát o předsedu sněmovny, protože ten vybírá potenciální třetí pokus. Předseda sněmovny se stává během tak vyhrocené hry klíčník třetí šance, takže to může být najednou významná pozice.

Předčasné volby?

Pokud by ani druhý pokus nebyl úspěšný a vyjednávání se táhlo dlouhé měsíce, nastala by politická krize. A pak není vyloučeno, že začnou úvahy i o předčasných volbách. Tu tradici velkou nemáme a nově zvolení poslanci nemají žádnou chuť se rozpustit a riskovat, že příště zvolení být nemusí. V tuto chvíli bych na to moc nevsadil, ale uvidíme. Může se to vyvinout vyhroceně a přijít i veřejný tlak na nějaké nové rozdání karet, že s těmito se hrát nedá.

Kateřina Konečná

David Ondráčka: Hnutí Stačilo! – převlečení komunisté věčně v opozici

Názory

Stačilo těží z nostalgie, ale je to spíš útěk před složitostí dnešního světa. Vybírá si z minulosti to příjemné – levné potraviny, dostupné bydlení, klid na práci. Zapomíná na dusivou kontrolu, ideologii, zavřené hranice a věznění. Nejde o žádnou autentickou levici, jen nabízí jednoduchou odpověď a přehledný svět těm, kteří se v dnešních divokých proměnách ztrácejí. Místo už prošlé hantýrky starých komunistů teď obohatili slovník o populistické fráze. Výsledek je ale podobný.

David Ondráčka

Uvnitř stran se pere špinavé prádlo

Mezitím se budou vyvozovat důsledky z prohraných voleb uvnitř stran. Rozjedou se vnitřní frakce mimořádné sněmy, začnou rezignace a nože v zádech, politická reality show pojede naplno. Předpokládám rychlý kongres ODS, je možné že skončí Fiala jako předseda, budou se tam výrazně přeskupovat síly. TOP je v klinické smrti, navíc její lídr Pospíšil (a dvojka Spolu v Praze) vězí po uši v Dozimetru, TOP se asi sloučí s ODS. Spolu přežije jedině, pokud kroužkování neudělá nepřiměřeně silný klub KDU-ČSL nebo ODS, jinak také skončí.

U STAN hodně záleží, co s jejich výsledkem udělá brutální kauza Dozimetr. Piráti budou velmi pravděpodobně v opozici a spokojení. Pokud získají kolem 5 až 6 procent už příště na ně nikdo moc sázet nebude, pokud půjdou k 10 procentům zůstanou jádrem příštích liberálních formací. A další partičky, Stačilo a SPD se budou štěpit, protože nabrali spoustu naprosto nevypočitatelných lidí, kteří budou dělat nevypočitatelné věci. Bude veselo.

Další komentáře protikorupčního experta Davida Ondráčky

Hnutí Stačilo! představuje lídry

David Ondráčka: Klauni, turisté i recyklovaní politici. Příští sněmovna nabídne bizarní stand-up

Názory

David Ondráčka

Zleva předseda SPD Tomio Okamura, předseda hnutí ANO a poslanec Andrej Babiš, předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová a místopředseda Poslanecké sněmovny Karel Havlíček (ANO)

David Ondráčka: Populisté si připravují půdu a vypouští spekulace, že volby budou ukradené

Názory

David Ondráčka

Jana Maláčová

David Ondráčka: Jak se dělí Sněmovna? Maláčová může mít nakonec jen ostudu

Názory

David Ondráčka

Developer Crestyl spouští fond kvalifikovaných investorů

Historická jízdárna
Se svolením Crestylu
nst
nst

Developerská skupina Crestyl představila fond Crestyl Sicav. Otevřený fond kvalifikovaných investorů se zaměřuje na rezidenční i komerční projekty v Česku a v Polsku. Nabízí výnos až do sedmi procent.

„Skupina Crestyl neustále roste, a to nejen v České republice, ale poslední čtyři roky i v zahraničí. Naši pozici chceme i nadále upevňovat a k tomu potřebujeme více diverzifikovat zdroj kapitálu. Proto jsme se pro založení fondu rozhodli. Nový fond je otevřen všem kvalifikovaným investorům, kteří chtějí investovat spolu se skupinou Crestyl do proměny dobrých lokalit ve skvělé adresy,“ uvedl Simon Johnson, CEO skupiny Crestyl.

Realizace developerských projektů obvykle generuje větší zisk, než je tomu u již existujících, plně pronajatých nemovitostí. Fond díky investici do diverzifikovaného portfolia developerských projektů v dlouhodobě atraktivních oblastech rezidenční a komerční výstavby rozkládá riziko,“ uvedl Andrej Zveržhanovski, finanční ředitel společnosti Crestyl pro Českou republiku.

Výnos fondu se bude generovat primárně úrokovými příjmy. Doporučený investiční horizont činí tři až pět let, ale investoři budou moci do fondu vstoupit a prostředky vybrat každé čtvrtletí. Výjimkou jsou jen první tři roky fungování fondu. Minimální investice je jeden milion korun. Prodejcem je investiční společnost Avant.

JRD jako první český developer spouští „zelený“ rezidenční fond

Reality

Skupina JRD oznámila, že spouští JRD Eco Fund, který propojuje atraktivní zhodnocení investic s udržitelností a proměnou pražských čtvrtí v zdravější místa k životu.

nst

Kancelářský komplex River Garden v Karlíně změnil majitele

Fond Aurelia vstoupil na trh miliardovou akvizicí. Koupil kanceláře v Karlíně

Reality

Nový retailový realitní fond Aurelia ze skupiny Axelor oznámil první velkou akvizici. V pražském Karlíně koupil od americké investiční skupiny kancelářský komplex River Garden II a III. Cena podle vyjádření společnosti přesáhla dvě miliardy korun.

nst

Speciál Realitní Club

Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části –  webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu. 

  • Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
  • Komerční reality: kanceláře, coworking;
  • Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
  • Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.

Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry. 

Témata související s realitami:

Finance, burza, AI

Co světu způsobí umělá inteligence, už teď ukazuje sektor financí

Trhy

©2023 Harvard Business Review. Distributed by The New York Times Licensing Group

