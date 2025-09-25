Rosatom láká čínské peníze. Emise panda dluhopisů je na spadnutí
Ruská státní jaderná společnost Rosatom dosáhla významného pokroku ve svém plánu vydat dluhopisy na čínském trhu. Proces nyní zrychlil natolik, že nabídka by se mohla uskutečnit v horizontu několika týdnů či měsíců, uvedl podle čtvrteční zprávy agentury Reuters náměstek generálního ředitele Ilja Rebrov.
Rosatom získal hodnocení od čínské ratingové agentury a učinil rozhodnutí, která firmu posouvají blíž k možnosti získat financování v Číně, přestože ruský průmysl čelí značnému tlaku. Společnost letos aktivně hledala nové zdroje financí, aby podpořila své projekty a rozvoj, dodal Rebrov.
Rosatom se specializuje na jadernou energii a technologie. Jeho aktivity zahrnují výzkum, výrobu jaderného paliva a stavbu jaderných elektráren v Rusku i v zahraničí, kde působí ve více než 30 zemích. Společnost patří mezi největší hráče na světovém trhu s jadernou technologií. Na Rosatom se nevztahují americké sankce, na některé nejvyšší představitele firmy však ano. Sankce souvisejí s ruskou vojenskou invazí na Ukrajinu.
Reuters začátkem tohoto měsíce informoval, že přední ruské společnosti, včetně Rosatomu a Gazpromu, zkoumají možnost prodeje tzv. panda dluhopisů. To jsou dluhopisy v jüanech vydávané nečínskými subjekty a prodávané na čínském trhu. Před rokem 2022, tedy před začátkem ruské invaze na Ukrajinu, vydala tyto dluhopisy pouze jedna ruská společnost, a sice producent kovů Rusal. Od té doby geopolitické napětí a uzavření západních kapitálových trhů zvýšily atraktivitu čínského trhu pro ruské firmy.
