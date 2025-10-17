Sportovní streamovací služba DAZN snížila ztrátu. Brzy může zamířit na burzu
Majitelem nejsledovanější sportovní streamovací služby je miliardář Leonard Blavatnik. Do fungování sítě populární mezi sportovními fanoušky napumpoval již sedm miliard dolarů za posledních deset let. Síť v roce 2024 snížila ztrátu a Blavatnik ji možná již brzy pošle na burzu, píše list The Financial Times.
Streamovací služba DAZN je pro sportovní fanoušky tím, co Netflix představuje pro fanoušky seriálů. Je nezbytností, pokud si chtějí užívat celou řadu sportovních přenosů od amerického fotbalu přes rallye po sumo. Z posledních akvizic, které značně rozvířily vody, můžeme uvést také výhradní práva na streamování blížícího se fotbalového mistrovství světa, které se uskuteční v příštím roce v USA, Kanadě a Mexiku. Za práva přitom DAZN zaplatil miliardu dolarů. Nicméně je pravděpodobné, že se to majiteli Leonardu Blavatnikovi vyplatí.
DAZN vznikl v roce 2015 a po dekádě jí značně rostou tržby. Podle listu The Financial Times vloni narostly tržby na 3,2 miliardy dolarů, za letošek míří služba na tržby okolo pěti miliard dolarů, uvedl pro FT.com CEO služby Shay Segev. „Výnosnost roste, klíčové trhy budou v roce 2025 v zisku a myslím, že můžeme poměrně spolehlivě tvrdit, že celá služba bude v zisku v roce 2026,“ prohlásil Segev.
Využíváte streamovací služby, jazykové kurzy v mobilní aplikaci nebo se pokoušíte s nějakou aplikací zhubnout a či s ní upravovat třeba interiéry nebo vlastní fotky? Pak si nejspíš k tomu platíte i pravidelné předplatné. Přehled, kde, co platíte vám zatím umí poskytnout jen tři banky v Česku, do roka to však budou muset umět všechny, uvedl v exkluzivním rozhovoru pro newstream.cz Country manažer Visa pro Českou republiku Petr Polák.
Směr burza?
To je přitom zásadní zpráva pro miliardáře Blavatnika, který přes svou investiční společnost Access Industries, DAZN vlastní. Podle FT.com jeho investice za uplynulých deset let představuje sedm miliard dolarů. Jen letos ji navýšil o téměř 600 milionů dolarů. Musel tím zalepit loňskou ztrátu ve výši téměř miliardy dolarů. Jenomže hospodářský výsledek se v posledních letech opravdu výrazně zlepšuje (meziročně DAZN snížil ztrátu téměř o půl miliardy dolarů), takže do dvou let by tak DAZN mohl skutečně začít vydělávat.
S tím, jak se DAZN blíží zisku, rostou spekulace, co Blavatnik s populární streamovací službou bude dělat dál. Shay Segev pro FT.com uvedl, že jednou z možností je i IPO, tedy uvedení DAZN na burzu.
Očekávaná kniha amerického bestselleristy Dana Browna Tajemství všech tajemství má být hit. Státní agentura CzechTourism si slibuje, že to přitáhne zájem o Prahu. Ne, že by všichni byli takoví čtenáři - podle knihy se bude natáčet seriál na Netflixu.
Boj o sportovního fanouška roste
DAZN patří na trhu streamovacích služeb k menším společnostem. Měsíčně ji využívá zhruba 300 milionů uživatelů, platících klientů má desítky milionů. Vzhledem k tomu, že jde o soukromou společnost, nemusí reportovat přesná data pravidelně.
Klíčový však je jednak nárůst uživatelů, k němuž dochází i podle měření z trhu (například Kantar uvádí, že v roce 2025 dochází u DAZN k masivnímu nárůstu uživatelů), ale také úspěchy při akvizici práv pro velké sportovní události.
Zároveň ale DAZN roste také konkurence. Vedle ESPN, která spadá pod Walta Disneyho, na sport hodně sází také HBO Max i Netflix.
Boj o sportovního fanouška, tradičně ochotného platit za přenosy nemalé sumy, tak roste. A bude zajímavé sledovat, jak se v něm DAZN bude dařit.
Největší konference o sociální udržitelnosti roku je tu. Good Company Circle 2025, kterou pořádá portál newstream.cz, nabízí vystoupení desítek výrazných osobností českého byznysu i společenského života, jako jsou Tomáš Sedláček z Knihovny Václava Havla, kněz Zbigniew Jan Czendlik, Francesco Kinský Dal Borgo a Tereza Zavadilová z newstream.cz, autorka knihy Éra X.
Za půl hodiny odjede z vídeňského automatizovaného skladu zboží k zákazníkovi. Centrum vybudoval Tomáš Čupr s norským gigantem Autostore.
