Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Volby 2025 VIP Eva Talks: Nejnáročnější rozhovor mě ještě čeká, říká moderátorka Terezie Tománková

VIP Eva Talks: Nejnáročnější rozhovor mě ještě čeká, říká moderátorka Terezie Tománková

Michal Nosek
Michal Nosek

V popředí televizního volebního dění stojí nejen politici, ale také moderátoři, kteří utvářejí podobu veřejné diskuse. Jednou z hlavních postav letošních voleb se tak stala i Terezie Tománková, která jako moderátorka provázela diváky sérií debat a volebních přenosů na CNN Prima News. „Volby mi stále doznívají v hlavě,“ říká v rozhovoru VIP Eva Talks  s Evou Čerešňákovou.

Terezie Tománková v letošních volbách převzala roli průvodkyně klíčovými debatami. Na CNN Prima News vedla závěrečné předvolební diskuse, přímé přenosy z volebního dne i povolební pořad Partie Terezie Tománkové. „Je sice po volbách, ale začínají vyjednávání, všechno je nové a začíná jiný kolotoč,“ říká.

Terezie Tománková a Eva Čerešňáková v pořadu VIP Eva Talks Newstream

V pořadu Partie Terezie Tománkové vystupují politické osobnosti různých stran, diskuse probíhá v přímém přenosu a moderátorka zajišťuje prostor pro názorovou výměnu. Terezie připouští, že tlak je vysoký, zejména v živém vysílání, kde nelze scénář doslova držet po celou dobu. Situace mohou přinést neočekávané momenty a je třeba flexibilita

Petr Kolečko
video

VIP Eva Talks: Kouzlo derby byla velká týmová práce, říká Petr Kolečko

Enjoy

Moderátorka Eva Čerešňáková si do seriálu rozhovorů VIP Eva Talks zve zajímavé hosty. Tentokrát pozvání přijal Petr Kolečko. Výrazná postava české scénáristiky a autor hitů jako Okresní přebor, Vyšehrad či Lajna, aktuálně představuje filmovou komedií Kouzlo derby pohled na pražské ligové derby skrze osobní i rodinné drama.

Michal Nosek

Přečíst článek

Nejvíce pozornosti před volbami přitáhl superduel mezi Petrem Fialou a Andrejem Babišem, odvysílaný na CNN Prima News. Debata trvala přibližně hodinu a půl a byla charakteristická vypjatými střety, zejména v závěru.  

V debatě například Tománková konfrontovala Babiše s otázkami týkajícími se plnění slibů i výše daní — upozornila, že některá oznámení je těžké financovat pouhým bojem proti šedé ekonomice. Kritickou částí debaty se stala i reflexe vztahu Česka a EU, otázky emisních povolenek či role státu v sociálních výdajích. Kromě hlavních duelů moderovala i dílčí diskuse s účastí dalších lídrů a partají v rámci předvolebních formátů CNN. Rozhovorů již dělala stovky, přesto říká, že ten nejobtížnější jí třeba stále čeká.

Jaká pravidla platí pro hosty?

Jsou politici jiní, když je kamera ještě vypnutá?

Odřekl někdo rozhovor?

Změnil se v průběhu let politický styl rozhovorů?

Jaká je nejdůležitější role moderátorky?

Dozvíte se v aktuálním díle pořadu VIP Eva Talks na Newstream TV. Video se spouští v úvodu tohoto článku. Ve formě podcastu ho najdete na vaší oblíbené podcastové platformě. Jsme na Spotify i Apple Podcasts. 

Související

Lukáš Kovanda: Za stabilní ekonomikou nestojí měnové nástroje, ale právní stát

Lukáš Kovanda: Za stabilní ekonomikou nestojí měnové nástroje, ale právní stát
iStock
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Poslední čtyři desetiletí přinesla období, kterému ekonomové říkají Great Moderation. Od poloviny 80. let zažívají vyspělé země nebývalou cenovou stabilitu a jen mírné výkyvy hospodářského růstu, přičemž globální finanční krize v letech 2008–2009 tuto stabilitu dočasně narušila, ale neukončila.

Nová studie Evropské centrální banky ukazuje, že za tím nestojí ani samotná nezávislost centrálních bank, ani jejich inflační cílování, ale především kvalita institucí a síla právního státu.

Analýza zahrnuje 37 vyspělých ekonomik včetně České republiky v období 1986 až 2021. Sleduje úroveň inflace, její proměnlivost i kolísání hospodářského růstu. Tyto ukazatele dohromady tvoří měřítko dlouhodobého výkonu centrálních bank. Klíčovým faktorem se ukázala důvěra v předvídatelné a spravedlivé fungování institucí, jistota, že pravidla se nemění ze dne na den, a schopnost státu vymáhat právo. Naopak formální rysy centrálních bank, jako je zákonem zakotvená nezávislost, kurzový režim nebo inflační cílování, se v dlouhém horizontu ukázaly jako druhořadé.

Dobře to ilustruje srovnání na první pohled rozdílných zemí. Švédsko a USA představují malou a velkou ekonomiku, Rakousko a Švýcarsko fixní a plovoucí kurz, Německo a Japonsko centrální banky s vyšší a nižší mírou formální nezávislosti. Přesto se jejich inflační zkušenosti příliš nelišily. Rozhodující nebyly detaily měnového režimu, ale síla institucionálního rámce.

video

Dělat dlouhodobé plány je těžké, naštěstí Češi umějí improvizovat, říká šéf Deloitte Svoboda

Newstream TV

Mnohé české firmy vyrostly a expandují za hranice. Češi byli v některých sektorech, jako je energetika či zbraně, předvídavější než spousta západních hráčů. Je to rychlostí rozhodovacích procesů i improvizace, které tu jsou historicky dané, řekl country leader Deloitte Česká republika Miroslav Svoboda v pořadu Newstream Business Talk.

Tereza Zavadilová

Přečíst článek

Platí to i pro Českou republiku. Česká národní banka dokázala v posledních dvou dekádách inflaci stabilizovat a přiblížila se průměru vyspělých zemí. Pomohlo inflační cílování, ale zásadní bylo, že se mohla opřít o relativně pevné institucionální prostředí. Podle průzkumu agentury STEM jí důvěřuje 76 procent občanů, což z ní činí jednu z nejdůvěryhodnějších institucí v zemi. V mezinárodním žebříčku Rule of Law Index se Česko nachází na dvacátém místě ze zhruba 140 států. A také Evropská komise ve své poslední zprávě hodnotí stav právního státu v Česku pozitivně, i když připomíná přetrvávající problémy, například vlastnictví médií politiky.

Studie zároveň zdůrazňuje, že inflační vlna roku 2022 neznamenala konec této éry. Nešlo o selhání institucí, ale o jednorázový nabídkový šok v podobě postcovidového oživení a závislosti na ruských energiích.

Závěr analýzy je zřejmý: rozhodující je důvěra v instituce, respekt k právu a předvídatelná pravidla. Tam, kde fungují, mají centrální banky šanci udržet stabilní ceny i vývoj hospodářství.

Související

Akce hnutí ANO: Tým pro váš lepší život jede za Vámi

Česká ekonomika v ohrožení? Spojení Babiše, Konečné a Okamury vyvolává obavy

Money

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Americký prezident Donald Trump

Trump zatím českou ekonomiku nepoškodil. Nová prognóza navíc zlepšuje odhad růstu

Money

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Babiš: Ukrajině nedáme na zbraně ani korunu. To má dělat EU

Babiš: Ukrajině nedáme na zbraně ani korunu. To má dělat EU
Profimedia
ČTK
ČTK

Šéf ANO slibuje, že pokud bude ve vládě, Česko nebude z rozpočtu přímo financovat dodávky zbraní Ukrajině. Babiš na středeční tiskové konferenci uvedl, Česká republika pomáhá Ukrajině prostřednictvím Evropské unie a že české zbrojovky mohou bez problémů zbraně na Ukrajinu vyvážet.

O české muniční iniciativě, která zajišťuje dodávky dělostřeleckých granátů Ukrajině, Babiš řekl, že „byla fajn“, ale podle něj ji měly realizovat přímo členské státy NATO a měla být transparentnější. Tvrdí, že na iniciativě vydělal „soukromý subjekt desítky miliard korun“.

„Pokud budeme ve vládě, říkáme jasně: české zbrojovky chtějí vyvážet zbraně na Ukrajinu? Nemáme s tím problém,“ uvedl Babiš. Podle něj Česko odvádí 60 miliard korun do rozpočtu Evropské unie, která Ukrajině pomáhá. „Nebudeme dávat Ukrajině na zbraně ani korunu z rozpočtu,“ dodal.

Babiš argumentoval tím, že Česko nemá dostatek prostředků pro vlastní potřeby. „Myslím si, že jsme Ukrajině pomáhali přímo a teď se bude pomáhat přes EU,“ uvedl.

Babiš dlouhodobě vyjadřuje k české muniční iniciativě skepsi. Ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr., zvolen za Spolu) na to reagoval s tím, že NATO nemá aparát, který by mohl podobnou iniciativu koordinovat.

Díky iniciativě Česká republika zprostředkovala dodávky více než 3,5 milionu kusů velkorážové munice. Loni Ukrajina obdržela 1,5 milionu granátů, letos zatím 1,1 milionu. Projekt, který vznikl v roce 2024, pomáhá Ukrajině už více než tři a půl roku v obraně proti ruské invazi.

Zrady na voličích se nedopustíme. Nikdo z končící vlády nebude s Babišem jednat o koalici, řekl Fiala

Volby 2025

Žádná ze současných vládních stran se nechystá jednat o koalici s hnutím ANO, aby zabránila vstupu hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) do vlády. Po středečním jednání kabinetu to novinářům řekl premiér Petr Fiala (ODS). Podle něj by takový krok představoval „zradu voličů“. Fiala označil za nebezpečné, pokud by SPD získala ve vládě jakékoli silové ministerstvo – ať už vnitra, nebo obrany. „Takové strany ve vládě být nemají,“ uvedl.

ČTK

Přečíst článek

 

Související

Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský
Aktualizováno

Další peníze pro českou muniční iniciativu. Finance poskytly hned čtyři země

Politika

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme