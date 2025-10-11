VIP Eva Talks: Nejnáročnější rozhovor mě ještě čeká, říká moderátorka Terezie Tománková
V popředí televizního volebního dění stojí nejen politici, ale také moderátoři, kteří utvářejí podobu veřejné diskuse. Jednou z hlavních postav letošních voleb se tak stala i Terezie Tománková, která jako moderátorka provázela diváky sérií debat a volebních přenosů na CNN Prima News. „Volby mi stále doznívají v hlavě,“ říká v rozhovoru VIP Eva Talks s Evou Čerešňákovou.
Terezie Tománková v letošních volbách převzala roli průvodkyně klíčovými debatami. Na CNN Prima News vedla závěrečné předvolební diskuse, přímé přenosy z volebního dne i povolební pořad Partie Terezie Tománkové. „Je sice po volbách, ale začínají vyjednávání, všechno je nové a začíná jiný kolotoč,“ říká.
V pořadu Partie Terezie Tománkové vystupují politické osobnosti různých stran, diskuse probíhá v přímém přenosu a moderátorka zajišťuje prostor pro názorovou výměnu. Terezie připouští, že tlak je vysoký, zejména v živém vysílání, kde nelze scénář doslova držet po celou dobu. Situace mohou přinést neočekávané momenty a je třeba flexibilita.
Nejvíce pozornosti před volbami přitáhl superduel mezi Petrem Fialou a Andrejem Babišem, odvysílaný na CNN Prima News. Debata trvala přibližně hodinu a půl a byla charakteristická vypjatými střety, zejména v závěru.
V debatě například Tománková konfrontovala Babiše s otázkami týkajícími se plnění slibů i výše daní — upozornila, že některá oznámení je těžké financovat pouhým bojem proti šedé ekonomice. Kritickou částí debaty se stala i reflexe vztahu Česka a EU, otázky emisních povolenek či role státu v sociálních výdajích. Kromě hlavních duelů moderovala i dílčí diskuse s účastí dalších lídrů a partají v rámci předvolebních formátů CNN. Rozhovorů již dělala stovky, přesto říká, že ten nejobtížnější jí třeba stále čeká.
Jaká pravidla platí pro hosty?
Jsou politici jiní, když je kamera ještě vypnutá?
Odřekl někdo rozhovor?
Změnil se v průběhu let politický styl rozhovorů?
Jaká je nejdůležitější role moderátorky?
