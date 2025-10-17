Nový magazín právě vychází!

Britové budují v USA továrnu na palivo budoucnosti. Do projektu vloží miliardy

Britové budují v USA továrnu na palivo budoucnosti. Do projektu vloží miliardy
Ilustrační foto, Profimedia
ČTK
ČTK

Britská jaderná společnost Newcleo plánuje investovat až dvě miliardy dolarů (přibližně 41,7 miliardy korun) do vývoje zařízení na výrobu jaderného paliva ve Spojených státech. Na projektu bude spolupracovat s americkou společností Oklo. Firmy to v pátek uvedly v tiskové zprávě. Cílem je posílit dodavatelský řetězec pro sektor jaderného štěpení, který v poslední době rychle roste.

Společnosti plánují rozvíjet několik projektů zaměřených na domácí výrobu paliva a rozšíření výrobní infrastruktury. Zatím ale není jasné, jaké konkrétní projekty budou v rámci dohody realizovány, ani jak přesně bude financování rozloženo. Firmy uvedly, že detaily investice oznámí později.

O zapojení do spolupráce uvažuje i švédská jaderná společnost Blykalla AB, která už s firmou Oklo dříve spolupracovala.

Newcleo v posledních měsících omezuje své aktivity ve Velké Británii a propouští zaměstnance. V červenci oznámila, že se chce soustředit především na trhy v USA a kontinentální Evropě, připomněla agentura Bloomberg.

Jaderná energie ve Spojených státech po desetiletích stagnace zažívá obnovený zájem, zejména kvůli rostoucí poptávce po elektřině z energeticky náročných datových center a kvůli elektrifikaci dopravy a průmyslu.

Vývojáři nové generace jaderných reaktorů se opírají o podporu administrativy prezidenta Donalda Trumpa. V USA však zatím nebyl dokončen žádný malý modulární reaktor (SMR) a od začátku století byly postaveny pouze tři tradiční jaderné bloky. Americké ministerstvo energetiky chce, aby nejméně tři nové reaktory byly plně funkční do poloviny roku 2026 – což zároveň vyvolává otázky o dostupnosti jaderného paliva.

