Antimonopolní úřad uklidnil tendr na metro D, stavbu ale dál brzdí soud
Výběr dodavatele v zakázce na stavbu části pražského metra D mezi stanicemi Olbrachtova a Nové Dvory byl v pořádku, rozhodl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Výběr sdružení firem vedených společností Subterra napadla u antimonopolního úřadu firma Strabag. Rozhodnutí zatím není pravomocné, lze proti němu podat rozklad k předsedovi úřadu Petru Mlsnovi. Strabag se s rozhodnutím seznamuje.
„Úřad vyhodnotil předložené podklady a neshledal důvod zasáhnout do postupu zadavatele. Hodnocení nabídek týkající se předchozích zkušeností členů pracovního týmu, které bylo navrhovatelem zpochybňováno, bylo provedeno v mezích právních předpisů,“ uvedla Markéta Dlouhá, místopředsedkyně Úřadu pro ochranu hospodářskou soutěž.
„S rozhodnutím ÚOHS se nyní seznamujeme, následně se rozhodneme o našem dalším postupu,“ uvedla mluvčí firmy Strabag Edita Novotná.
DPP stejného dodavatele vybral v roce 2023, výběr však po nepravomocném rozhodnutí antimonopolního úřadu sám zrušil. Následně ho v roce 2024 zopakoval, pak ho však úřad opět zrušil, nyní již pravomocně. Loni v říjnu vybral dopravní podnik sdružení vedené firmou Subterra potřetí.
Zakázka se týká úseku z Olbrachtovy na Nové Dvory, který naváže na část mezi Pankrácí a Olbrachtovou, budovanou od roku 2022. Tendr na druhou část ale čelí problémům kvůli řízením u antimonopolnímu úřadu, která iniciovali neúspěšní uchazeči o zakázku. Výběr dodavatele a s ním i stavba nové linky se tím zdržely. Metro z Pankráce do Písnice mělo původně začít jezdit v roce 2029, nyní se mluví o roku 2031.
Blok u soudu
Kromě aktuálního řízení u Úřadu pro ochranu hospodářskou soutěž však podpis smlouvy s vítězem tendru blokuje předběžné opatření Krajského soudu v Brně. Soud jej vydal na žádost sdružení PVM, které napadlo žalobou rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářskou soutěž z loňského září. Rozhodnutí úřadu a poté i jeho předsedy potvrzovalo oprávněnost vyloučení PVM z tendru. O žalobě PVM zatím soud nerozhodl.
První kompletně vyraženou stanicí metra D je Olbrachtova. Pražský dopravní podnik (DPP) ji dokončil na prvním úseku linky D Pankrác – Olbrachtova, jehož výstavbu zahájil v dubnu 2022. Ražby ve stanici Pankrác na lince D pokračují a jejich dokončení se očekává ve druhém čtvrtletí 2026. Postup prací na jižním vestibulu stanice Olbrachtova umožní od poloviny prosince otevřít uzavřený úsek ulice Na Strži s jedním pruhem v každém směru.
