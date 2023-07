Komplikace pro metro D. Antimonopolní úřad zrušil zakázku na druhý úsek stavby

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zrušil zadávací řízení na druhou část trasy pražského metra D.

Rozhodnutí není pravomocné, pražský dopravní podnik proti němu může podat rozklad k předsedovi úřadu Petru Mlsnovi. Informovaly o tom Hospodářské noviny na webu HN.cz. Informaci potvrdil také mluvčí úřadu Martin Švanda.

„Ve správním řízení, které bylo vedeno na návrh dodavatele Metrostav DIZ, úřad konstatoval, že zadavatel nastavil diskriminační zadávací podmínky týkající se prokazování technické kvalifikace, konkrétně pak předkládání referenčních zakázek souvisejících s dodávkami výtahů. Rozhodnutí není dosud pravomocné a může být proti němu podán rozklad. Až do nabytí právní moci rozhodnutí ve věci platí zákaz uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem," uvedl Švanda.

Dopravní podnik nyní může podat rozklad k předsedovi úřadu Petru Mlsnovi. „Rozhodnutí nyní analyzujeme. Čekám, co řeknou naši právníci," řekl Hospodářským novinám ředitel Dopravního podniku hlavního města Prahy Petr Witowski. Dopravní podnik podle něj s velkou pravděpodobností rozklad k předsedovi úřadu podá. Witowski je přesvědčený o tom, že podnik při stanovení zadávacích podmínek nepochybil a že předseda úřadu prvoinstanční rozhodnutí zruší.

U zakázky na zhotovitele stavby druhého úseku metra D řešil podle mluvčího DPP Daniela Šabíka ÚOHS tři námitky. „Dvě z nich DPP vysvětlil a ÚOHS vzal argumentaci DPP v potaz. Nicméně u třetí dospěl k závěru, že jsme naším kvalifikačním požadavkem na dodávku výtahů na dopravní stavbě vytvořili bezdůvodnou překážku hospodářské soutěže. Máme 15 dní od doručení na to, abychom podnikli další kroky. Není to poprvé, kdy veřejná zakázka DPP byla v první instanci zastavena, nakonec nám ale ÚOHS dal za pravdu," uvedl Šabík.

Ve výstavbě je nyní kilometrový úsek mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova, který je nejsložitější vzhledem ke stavbě přestupního uzlu na trase C. Dopravní podnik počítal s tím, že letos v říjnu plynule naváže stavbou dalšího úseku z Olbrachtovy na Nové Dvory. A dosud předpokládal, že na konci roku 2029 uvede do provozu první čtyřkilometrovou část stavby, na které bude včetně Pankráce pět stanic – mezi Olbrachtovou a Novými Dvory ještě Nádraží Krč a Nemocnice Krč. Pokud předseda ÚOHS rozhodnutí první instance potvrdí, byl by tento plán ohrožen. Firma by poté musela připravit novou soutěž s upravenými podmínkami.

Odevzdání nabídek pro druhý úsek stavby bylo loni počátkem prosince. Dopravní podnik počítal s tím, že vítěze vyhlásí nejpozději v březnu, až všechny nabídky zkontroluje. To se ale nestalo, protože už koncem loňského roku antimonopolní úřad zakázku pozastavil a zakázal dopravnímu podniku uzavřít smlouvu s případným vítězem.