Trump hrozí Evropě cly. To je nepřijatelné, reaguje Macron

Hrozba nových amerických cel kvůli Grónsku vyvolala ostré reakce napříč Evropou. Prezident USA Donald Trump oznámil, že od února zvýší cla osmi evropským zemím, pokud Spojené státy neuzavřou dohodu o koupi arktického ostrova. Evropská unie to považuje za nepřijatelný nátlak a chystá koordinovanou odpověď.

Hrozba zvýšením cel kvůli Grónsku, se kterou v sobotu přišel americký prezident Donald Trump, je nepřijatelná. Pokud se zvýšení potvrdí, Evropa zareaguje koordinovaným způsobem, reagoval na sociální síti X francouzský prezident Emmanuel Macron. Na Trumpovo oznámení, že od 1. února zvýší osmi evropským zemím dovozní cla, reagují i další politici Evropské unie a Británie.

Trump prosazuje anexi Grónska
Grónsko, nebo cla: Trump zavede desetiprocentní clo pro osm evropských zemí

Americký prezident Donald Trump zavede cla na státy, které nepodpoří plán Spojených států převzít kontrolu nad Grónskem. Argumentuje národní bezpečností a strategickým významem ostrova. Výroky vyvolaly ostrou kritiku spojenců v NATO a obavy o budoucnost aliance.

„Žádné zastrašování ani výhrůžky nás neovlivní – ani na Ukrajině, ani v Grónsku, ani nikde jinde na světě,“ napsal Macron. Celní výhrůžky jsou podle něj v daném kontextu nepřijatelné a nemají místo. „Evropané na ně budou reagovat jednotně a koordinovaně, pokud se potvrdí,“ dodal.

„Cla by podkopala transatlantické vztahy a mohla by vyvolat nebezpečnou spirálu,“ reagovala na Trumpovu hrozbu šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen ve společném prohlášení s předsedou Evropské rady António Costa.

„Evropa zůstane jednotná, koordinovaná a odhodlaná chránit svou suverenitu,“ uvedli oba vysoce postavení unijní činitelé.

Británie: Spojenci se nemají trestat cly

Britský premiér Keir Starmer prohlásil, že Spojené státy se „zcela mýlí“, když hrozí novými cly evropským zemím kvůli jejich nesouhlasu se záměrem prezidenta Trumpa koupit Grónsko.

„Uplatňování cel na spojence za účelem zajištění kolektivní bezpečnosti členů NATO je zcela mylné. Samozřejmě se tím budeme zabývat přímo s americkou administrativou,“ uvedl Starmer. Podle Británie by o budoucnosti Grónska měly rozhodnout Dánsko a Grónsko.

Trump: Cla jako tlak na prodej Grónska

Trump v sobotu oznámil, že od 1. února zvýší dovozní cla pro osm evropských států, a to do doby, než Spojené státy uzavřou dohodu o koupi Grónska od Dánska. Dodatečná desetiprocentní cla se mají vztahovat na veškeré zboží dovážené do USA z Dánska, Norska, Švédska, Francie, Německa, Británie, Nizozemska a Finska.

Pokud dohoda nebude uzavřena do 1. června, Trump pohrozil zvýšením těchto dodatečných cel z deseti na 25 procent. Pro většinu exportu z EU do USA už přitom od loňského léta platí 15procentní clo.

EU chystá společnou odpověď

„Evropská unie bude vždy velmi pevně bránit mezinárodní právo, což samozřejmě začíná na území členských států EU,“ řekl Costa, který je nyní v Paraguayi, kde podepisuje obchodní dohodu s blokem Mercosur. „Prozatím koordinuji společnou reakci členských států Evropské unie,“ dodal.

V neděli se v Bruselu sejde na mimořádném jednání 27 velvyslanců členských států EU. Budou jednat o situaci kolem Grónska i o Trumpových celních hrozbách.

Průmysl varuje před dopady

Před dopady dodatečných cel varují zástupci německého automobilového průmyslu. „Náklady na tato dodatečná cla by byly pro německý i evropský průmysl enormní, zejména v této již tak náročné době,“ uvedla prezidentka svazu VDA Hildegard Müllerová.

Výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa o možném převzetí Grónska vyvolaly na největším ostrově světa strach i rozhořčení. Místní obyvatelé odmítají řeči o vojenské síle, zpochybňují tvrzení o ruských a čínských lodích a zdůrazňují, že o budoucnosti Grónska mohou rozhodovat jen oni sami.

Trumpovy opakované výroky o tom, že by Spojené státy mohly Grónsko získat – dokonce i silou – proměnily poloautonomní území Dánska v geopolitické ohnisko. Grónští politici mluví o zásadní neshodě s USA a upozorňují, že napětí doléhá i na běžný život obyvatel.

Mnohé Gróňany pobouřily Trumpovy poznámky o slabé obraně ostrova, kterou údajně tvoří „dvě psí spřežení“. Podle místních jde o zlehčování jejich identity i historie – právě psí spřežení podle nich v arktických podmínkách často fungují lépe než moderní technika.

Obyvatelé zároveň odmítají Trumpova tvrzení o zvýšené přítomnosti ruských a čínských lodí v grónských vodách. Část z nich se domnívá, že skutečným důvodem amerického zájmu jsou nerostné suroviny, nikoli bezpečnost.

Napříč politickým spektrem v Grónsku zaznívá výzva k diplomacii. I zastánci nezávislosti zdůrazňují, že o budoucnosti ostrova musí rozhodovat grónský lid. „Grónsko patří Gróňanům,“ shodují se místní.

