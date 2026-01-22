Evropské vlády dospěly k obtížnému závěru: Američané jsou teď ti špatní
Evropští lídři se scházejí v Bruselu na mimořádném summitu, který má řešit prudké zhoršení vztahů se Spojenými státy. Podle několika unijních diplomatů panuje napříč evropskými metropolemi mimořádně ostré hodnocení současné americké politiky. „Američané jsou teď ti špatní,“ shrnul situaci jeden z nich, kterého cituje server Politico.
Summit se koná i přesto, že americký prezident Donald Trump ve středu večer oznámil, že dosáhl dohody ohledně Grónska a nakonec neuvalí cla na evropské země. Podle diplomatických zdrojů už ale nejde jen o poslední spor. Setkání má řešit hlubší krizi důvěry a změnu dosavadního transatlantického uspořádání.
Rozbuškou se staly Trumpovy výroky pronesené na Světovém ekonomickém fóru v Davosu, kde vyzval k „okamžitým jednáním“ o získání Grónska a autonomní území Dánska označil za „naše teritorium“. Pro řadu evropských lídrů to byla poslední kapka po měsících, kdy ještě doufali, že se nenaplní jejich obavy z odklonu Spojených států od role klíčového garanta evropské bezpečnosti.
„Éra snahy vycházet vstříc skončila. Nastal čas postavit se Trumpovi,“ řekl pro BBC bývalý generální tajemník NATO a někdejší dánský premiér Anders Fogh Rasmussen.
„Náš americký sen je mrtvý“
Několik diplomatů, kteří se serverem Politico hovořili pod podmínkou anonymity, uvedlo, že se cítí osobně zrazeni. Někteří z nich studovali nebo pracovali ve Spojených státech a dlouhodobě prosazovali užší transatlantickou spolupráci. „Náš americký sen je mrtvý,“ řekl jeden z diplomatů ze země patřící k tradičním zastáncům úzkých vazeb s Washingtonem. „Donald Trump ho zavraždil.“
Podle zdrojů se tento posun projeví nejen v zákulisních debatách, ale i ve veřejných vystoupeních. Francouzský prezident Emmanuel Macron už v Davosu naznačil tvrdší postup. Uvedl, že Evropa má „velmi silné nástroje“ a že je musí použít, „pokud není respektována a pokud nejsou respektována pravidla hry“.
Napětí nezmírnilo ani Trumpovo ujištění, že Spojené státy nepoužijí vojenskou sílu k získání Grónska. Podle dvou unijních diplomatů nebylo toto prohlášení vnímáno jako ústupek, vzhledem k ostrosti jeho rétoriky vůči Evropě i opakovanému potvrzení záměrů. Když Trump následně stáhl hrozbu cel vůči osmi evropským zemím, bylo už podle zdrojů „příliš pozdě na návrat k normálu“.
„Moment, kdy prezident Spojených států pohrozil cly, byl okamžikem, kdy se rozkol stal skutečností,“ uvedl jeden z diplomatů.
Německý vicekancléř Lars Klingbeil k tomu řekl, že Evropa nyní musí vyčkat, jaké konkrétní dohody se podaří uzavřít mezi Trumpem a generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem. „Bez ohledu na to, jaké řešení se pro Grónsko najde, si nemůžeme dovolit sedět, uvolnit se a být spokojení,“ uvedl.
„Svět se trvale změnil“
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen už v Davosu shrnula náladu slovy, že „svět se trvale změnil“ a Evropa se tomu musí přizpůsobit. Před Trumpovým ústupem od cel se EU podle zdrojů připravovala požádat Komisi o aktivaci nástroje proti ekonomickému nátlaku (Anti-Coercion Instrument), který byl původně vytvořen především jako obrana proti Číně. Ještě nedávno byla představa jeho použití proti USA nemyslitelná.
„Prožíváme zásadní zlom světového řádu,“ uvedl vysoce postavený diplomat ze země považované za jednoho z nejbližších amerických spojenců. Podle něj budou lídři na summitu diskutovat o „snižování rizik“ ve vztahu k USA. „Důvěra je pryč,“ dodal.
Zvlášť citlivě vnímá vývoj Dánsko, které Trump v Davosu označil za „nevděčné“. Kodaň patřila po desetiletí k nejvěrnějším spojencům USA a nasadila své vojáky po boku Američanů v nejnáročnějších misích, včetně afghánské provincie Hílmand. Země přitom utrpěla jedny z nejvyšších ztrát na obyvatele.
„Mnozí z nás studovali v USA, všichni jsme tam chtěli pracovat,“ řekl jeden z dánských představitelů. „Tohle je prostě zrada.“