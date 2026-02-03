„Staré jistoty již neplatí.“ Merz vyzval Evropu k větší nezávislosti na USA

Německý kancléř Friedrich Merz prohlásil, že si Evropa nemůže dovolit být ve vztazích se stále nepřátelštějšími Spojenými státy sentimentální. Podle agentury AFP kancléř vyzval Evropu k větší nezávislosti na svém stávajícím klíčovém spojenci a uvedl, že staré jistoty již neplatí.
„Musíme se stát suverénnějšími a nezávislejšími, zejména v oblasti technologií," řekl Merz v sídle Deutsche Boerse Group, která provozuje frankfurtskou burzu s cennými papíry. „Transatlantické vztahy se změnily. Nikdo v této místnosti to neříká s větší lítostí než já, ale nostalgie a vzpomínky na staré dobré časy nepomáhají,“ dodal.
Německý kancléř již dříve prohlásil, že se Evropa musí přizpůsobit nové realitě. Reagoval tak na rostoucí tlak amerického prezidenta Donalda Trumpa, který usiluje o získání Grónska, poloautonomního území Dánského království. Podobně se k situaci vyjádřil také francouzský prezident Emmanuel Macron, který diplomatický konflikt s USA označil za „strategický budíček pro celou Evropu“.
Svět by měl být znepokojen, pokud 5. února bez náhrady vyprší smlouva Nový START, která Rusku a Spojeným státům stanovuje limity na strategické jaderné zbraně a jejich nosiče. Prohlásil to místopředseda ruské bezpečnostní rady Dmitrij Medveděv, napsala agentura Reuters. Medveděv, který byl v letech 2008 až 2012 ruským prezidentem, dohodu s někdejším americkým prezidentem Barackem Obamou podepsal v roce 2010 v Praze.
Dokumentární film Melania o první dámě Spojených států Melanii Trumpové během prvního víkendu v kinech podle odhadů analytiků v USA a v Kanadě utržil sedm milionů dolarů, tedy zhruba 143,4 milionu korun. Jedná se o nejlepší výsledek pro dokumentární film, vyjma koncertních filmů, za posledních 14 let. Snímek o dvaceti dnech předcházejících loňské lednové inauguraci amerického prezidenta Donalda Trumpa předčil očekávání navzdory ostrým recenzím filmových kritiků, informují americká média.
Jedna z nejnavštěvovanějších rekreačních oblastí v Česku dlouhodobě postrádá prémiové služby. Projekt Hladina na této mezeře staví investiční model kombinující hotel a servisované apartmány s celoročním provozem. „Dnes tu chybí nabídka odpovídající reálné poptávce,“ říká v rozhovoru Pavla Čapková, která se svým manželem přestavují starý hotel na moderní pětihvězdičkový resort.
Slapy jsou dnes téměř plné. V čem jste viděla potenciál právě tohoto místa?
Opak je pravdou. Ano, na Slapy míří v letní sezóně dost návštěvníků za čistou vodou, lesy, sportovním vyžitím. A pak se večer vracejí domů. Nebo spí v kempu. Nebo ve staré tříhvězdičce. Na Slapech nejsou služby, které by přilákaly a udržely maličko náročnější klienty, nebo mladé moderní lidi a rodiny. Proto míří na Lipno, nebo k jezerům v zahraničí. Takže potenciál Slapů je právě v tomto skutečně obrovský.
Původní hotel jste tři roky sami provozovali. Co vám tento provoz ukázal o možnostech a limitech budovy?
Tím jsme se vlastně vůbec nezabývali, protože jsme věděli, že nová Hladina bude úplně jiná. Moderní, ekologická, s vlastními zdroji vody, tepla. Postavená takzvaně hi – tech. Provoz staré Hladiny nám ukázal ale něco mnohem víc, a to jaký potenciál Slapy mají ve všech ročních obdobích.
Slapy táhnou. Dvoupokoják vyjde i na 13 milionů, chatky v kopcích ale zlevnily
Za téměř totožnou cenu jako v Praze se kupuje metr čtvereční v nově postaveném apartmánu na Slapech. Oblast, která o víkendu připomíná spíš pražský Václavák, zkrátka dlouhodobě patří k áčkovým lokalitám, kde se ceny nemovitostí pohybují nad celorepublikovým průměrem.
Rozhodla jste se pro rekonstrukci, nikoli novostavbu. Jaké konkrétní parametry původního hotelu jste museli zachovat?
Zachovali jsme výšku budovy, takže z protějšího břehu to bude stále pěkně zarovnané s okolním lesem. Stejně tak necháváme velikost zastavěné plochy tedy žádné megalomanství na úkor zahrady, písečného břehu nebo parkoviště za domem.
Kde vás tyto limity nejvíce svazovaly a kde naopak architektura získala volnost?
Nesvazovalo nás to takřka vůbec. Od začátku s tím naši architekti počítali a dům navrhli tak, že přirozeně kopíruje okolní přírodu, svažitý terén se skálami a lesem. Když se podíváte na návrh, vidíte budovu s terasami, které jakoby „odskakují“ dopředu, Pod nimi je zahrada, svažující se pozvolně až k pláži.
Jaký architektonický přístup jste zvolili, aby stavba zapadla do krajiny Slap a nepůsobila rušivě?
Klíčem jsou přírodní motivy. Představte si třeba větší kus kůry borovice. Má několik vrstev, které „sedí“ na sobě a směrem nahoru jsou menší a menší. Nyní se podívejte na průřez či půdorys Hladiny. Vidíte tu paralelu? A borovice, to je naše zlato. Obepínají celý pozemek, dávají stín v parném létě. Dům je s nimi v bezprostředním kontaktu. Pak jsou to přírodní materiály, které při stavbě použijeme – dřevo, kámen, sklo. A nesmím zapomenout taky na zeleň. Bude takřka všude nejen v zahradě, ale i na terasách a na střeše.
Pracujete s terasami a výhledy na vodu. Byla orientace budovy jedním z klíčových architektonických témat?
Jednoznačně. I původní hotel měl většinu pokojů orientovaných k vodě. Nicméně u návrhu nové Hladiny jsme pracovali se všemi světovými stranami a typy výhledů. Máme apartmány s fantastickými terasami otočenými na vodní hladinu a protější skály. A vedle toho i několik apartmánů, které koukají opačným směrem, tedy do lesa. Jsou klidnější, intimnější a jakoby zenovější. Když jste si užili dost radovánek ve vodě, rádi se pak vrátíte do náruče svého „lesního“ apartmánu.
Staví na Slapech a v Karlštejně. Jsme z bankovního prostředí, přístup k financím byl snazší, říká začínající developerka
Pavla Čapková dělala několik let v bance, stejně jako její manžel. Vyzná se v hypotékách i úvěrech, zná v bankovním prostředí kdekoho. Před pěti lety se však pustila do malého bytového projektu v Řeži u Prahy. A protože to bylo úspěšné, rozhodla se do developmentu i se svým mužem ponořit. Nyní staví na základech starého hotelu na Slapech čtyřicet luxusních apartmánů, druhý projekt má v Karlštejně. Přestože byl covid a poté období vysokých sazeb, je ve své nové branži úspěšná. Jak to dělá?
Jak se v návrhu odděluje hotelová část od soukromých apartmánů, aby si obě funkce nekonkurovaly?
Nekonkurují. Jsou spolu úzce propojené. Jste-li majitelem jednoho z apartmánů, můžete v něm dle libosti pobývat dvanáct týdnů v roce, po zbytek času jej poskytujete do hotelového provozu. A tím na své investici zpětně vyděláváte. Nemusíte se starat o nic.
Budou se jednotlivé apartmány architektonicky lišit, nebo je koncept spíš jednotný?
Je spíš jednotný. Co se týče barev, vybavení, standardu. Přeci jen, bude to hotel. Přesto budou mít jednotlivé apartmány svá specifika, některý má dvě koupelny, jiný dvě terasy, další vlastní soukromé wellness. Takže klienti, kteří k nám pojedou na pobyt, budou mít velkou škálu možností.
Jaké materiály a povrchy jste zvolili a proč hraje roli i dlouhodobá udržitelnost a provozní náročnost?
Udržitelnost a ekologii bereme vážně. Proto přírodní materiály, které jsem už zmiňovala - kámen, sklo, dřevo. Nejen v apartmánech, ale i společných prostorách jako je wellness nebo restaurace. Někde bude i keramika, ale přírodniny převažují. Jde o to, že dobré materiály vydrží déle. A taky lépe vypadají, za rok, za dva, za deset. Není nám jedno, v jaké kondici bude Hladina za více let. Chceme, aby byla dlouhodobě špičková.
Projekt kombinuje hotel a investiční bydlení. Jak bude v praxi fungovat model zpětného pronájmu apartmánů?
Je to vlastě hrozně jednoduché. Hladina bude hotel. Majitelé poskytují své apartmány k dispozici hotelovému provozu a dostávají za to dohodnutou, celkem vysokou, marži. Když naopak přijedou sami se rekreovat, pobyt už je samozřejmě nic nestojí. Jen energie a útratu v restauraci.
Pro koho je projekt primárně určen? Pro investory, nebo pro lidi, kteří tu chtějí trávit hodně času osobně?
Pro obojí. Svůj apartmán na Hladině už koupili ti, kteří plánují přijet dvakrát za rok a po zbytek času chtějí nechat svůj majetek vydělávat, i ti, kteří vědí, že tady stráví dva týdny svojí letní dovolené, pár víkendů v barevném podzimu i Vánoce.
Kde leží investiční ráj českých chatařů a chalupářů? Na horách a na Lipně
V jaké fázi je dnes stavba? Už se fyzicky pracuje, nebo jste stále v projektové přípravě?
Fyzicky pracujeme už rok. Nejdřív jsme museli vyklidit starou budovu a připravit ji na částečnou demolici, všechno pečlivě roztřídit, aby všechny materiály skončily tam, kde mají, a ne na jedné velké hromadě. Pak jsme začali hloubit, nyní jsme ve dvanácti metrech pod úrovní příjezdové cesty a tam končíme. Naštěstí jsme to zvládli jen s bagry, nebylo potřeba používat chemii nebo nějaký odstřel, protože jsme na skále. Nyní děláme tak zvanou ležatou kanalizaci a veškerou technologii před vylitím základové desky, včetně hlubinných vrtů.
Jak do plánování zasahují aktuální ceny stavebních materiálů a prací? Museli jste kvůli tomu dělat kompromisy?
Určitě ne. Všechny materiály tendrujeme, abychom zachovali prvotřídní kvalitu, ale přitom finančně nevykrváceli. S tímto procesem jsme spokojení. Těžíme z toho, že jsme rodinná firma, nemáme generálního dodavatele na všechno, stavíme v režimu construction management jako ostatní moderní developeři, a tím si zajišťujeme neskutečnou míru svobody při výběru dodavatelů – ať už jde o dřevo, beton, železo, nebo interiéry. Vždy porovnáváme několik nabídek, než po něčem či někom sáhneme.
Jakou chcete u apartmánů nastavit cenu? Na Slapech jsou v některých nových projektech ceny vyšší než v Praze.
Cena je velmi podobná jako třeba ve Špindlerově mlýně nebo na Lipně. Bavíme se o rozmezí 230 až 300 tisíc za metr čtvereční. Nutno dodat, že půjde o zcela vybavený apartmán, a to kvalitním nábytkem.
Míříte na pětihvězdičkový standard. Jak se tato ambice promítá do architektury a interiérů?
Jak už jsem zmiňovala, saháme po top materiálech. Ale jdeme ještě za tuto hranici. A to je provedení. Dovolím si tvrdit, že budeme mít jedno z nejlepších audio a osvětlovacích řešení široko daleko. Není nic otravnějšího, než když vás u večeře ruší špatně umístěný reproduktor a z lampy ve stylu „bludička“ vás bolí akorát oči a hlava. Na tomhle teď intenzivně pracujeme se špičkami v oboru, aby se tohle na Hladině prostě nestávalo.
Jak důležitou roli hraje v celém konceptu gastronomie a zázemí pro špičkového kuchaře?
Naprosto zásadní. Už teď zkoušíme vařit pokrmy, které se můžou objevit na stálém lístku. Tedy šéfkuchař, se kterým počítáme, zkouší vařit, ne my osobně. My ochutnáváme a dáváme feedback. Celé to musí dávat smysl – sezónnost, lokálnost surovin – zkrátka to, o čem se dnes tolik mluví. Naše restaurace bude mít panoramatický výhled na vodní hladinu, a to v úrovni očí, v zahraničním rezortu to znáte coby „water level restaurant“. Na zázemí pro špičkového kuchaře pracujeme už rovnou s ním.
Kdy by měl být projekt hotový a připravený přivítat první hosty i majitele apartmánů?
Cílíme na Vánoce a silvestr 2027. Ale neporučíme větru, dešti, tudíž můžeme získat nějaké to manko. Kvalita provedení je pro nás na prvním místě.
Lipno láká developery. Výstavba stovek rekreačních objektů ale znepokojuje místní
Apartmány a jiná ubytovací zařízení by měly vzniknout na pozemcích o rozloze několika desítek hektarů. Nyní je v okolí lipenské přehrady na 16 000 rekreačních lůžek. Pokud by developeři uskutečnili všech 30 plánovaných projektů, kapacita by se zvýšila na 25 000 lůžek.
Rekreační areál v Nové Rabyni, který kdysi patřil vytunelovanému H-Systemu, plochou odpovídá téměř čtvrtině zástavby v obci Lipno. Stát za něj chce v dražbě minimálně 100 milionů. To je ale vzhledem k aktuálnímu územnímu plánu, který na těchto pozemcích nedovoluje stavět, podle expertů příliš.
Indický premiér Naréndra Módí souhlasil, že jeho země přestane odebírat ruskou ropu, což pomůže k ukončení války na Ukrajině. Po telefonátu s indickým lídrem to uvedl americký prezident Donald Trump. Spojené státy podle něho s okamžitou platností sníží cla na dovoz z Indie z 25 na 18 procent. Indie jako součást uzavřené obchodní dohody omezí cla a další bariéry pro dovoz z USA postupně až na nulu, dodal Trump. Módí následně uvedl, že je snížením amerických cel potěšen a chce pokračovat v blízké spolupráci.
Indie patří k významným odběratelům ruské ropy, na jejíž dovoz západní země uvalily sankce kvůli ruské agresi na Ukrajině. Dovoz suroviny z Ruska do indických rafinerií však v posledních měsících klesal kvůli obavám Dillí z porušování sankcí. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v prosinci hovořil o tom, že tento pokles je pouze dočasný a že se Rusko plánuje vývoz navýšit.
„Souhlasil s ukončením nákupu ruské ropy a s tím, že (Indie) začne kupovat mnohem více od Spojených států a potenciálně od Venezuely,“ napsal Trump na své síti Truth Social.
Labubu se chce zalíbit Evropanům. Investoři jsou ale skeptičtí
Čínský výrobce hraček Pop Mart rozšiřuje své působení v Evropě. V Londýně si otevře regionální centrálu. Firma sází na úspěch postavičky Labubu, kterou chce přizpůsobit vkusu Evropanů. Investoři ale začínají pochybovat, zda mánie vydrží.
Indie byla od loňského srpna terčem dodatečných amerických cel ve výši 25 procent právě za porušování sankcí na ruskou ropu. Celkové zatížení cly zavedenými loni Trumpem se tak pro Indii zvýšilo na 50 procent. Trump dnes napsal, že 25procentní zátěž se sníží na 18 procent. Nejmenovaný činitel Bílého domu podle agentury Reuters krátce poté upřesnil a doplnil, že USA zcela ruší 25procentní dovozní přirážku zavedenou kvůli ruské ropě a sníží na 18 procent dříve zavedená cla, která Trump označuje za reciproční.
„Jsem potěšen, že produkty vyrobené v Indii budou nyní mít clo snížené na 18 procent. Velký dík prezidentu Trumpovi jménem 1,4 miliardy obyvatel Indie za toto úžasné oznámení,“ napsal Módí na síti X. Dodal, že Indie plně podporuje Trumpovy mírové snahy a že spolupráce obou velkých ekonomik bude ku prospěchu jejich obyvatel.
Wonderful to speak with my dear friend President Trump today. Delighted that Made in India products will now have a reduced tariff of 18%. Big thanks to President Trump on behalf of the 1.4 billion people of India for this wonderful announcement.
Módí dnes podle šéfa Bílého domu také slíbil, že Indie bude nakupovat výrazně více amerických surovin a produktů. Trump uvedl, že tyto nákupy ještě navýší závazek odebírat „za více než 500 miliard dolarů americké energie, technologie, zemědělské zboží uhlí a mnoho dalších produktů“.
Trump zrušil summit s Putinem a uvalil sankce na ruské ropné giganty