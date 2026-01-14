Byznys first, bezpečnost stranou. Nvidia se vrací do Číny

Nový magazín právě vychází!

Americká vláda uvolnila exportní pravidla pro Nvidii. Firma může dodávat AI čipy do Číny, pokud tím neohrozí americký trh a bezpečnost. Armádní využití má zůstat tabu.

Spojené státy formálně povolily společnosti Nvidia znovu prodávat do Číny vybrané pokročilé čipy pro umělou inteligenci. V úterý to oznámilo americké ministerstvo obchodu. Washington vývoz dříve omezoval kvůli obavám, že by čínský technologický sektor a armáda mohly díky americkým čipům získat strategickou výhodu.

Podmínka: nejdřív Amerika

Podle ministerstva mohou být čipy do Číny dodávány pouze za předpokladu, že jejich zásobování nebude na úkor amerického trhu. Prezident Donald Trump už minulý měsíc avizoval, že povolí prodej čipů „schváleným zákazníkům“ v Číně, a to výměnou za 25procentní poplatek z hodnoty dodávky.

Nvidia krok vítá

Mluvčí Nvidie uvedl pro BBC, že firma rozhodnutí americké vlády vítá. Podle společnosti bude mít uvolnění exportních pravidel pozitivní dopad na výrobu i zaměstnanost ve Spojených státech.

„Tento krok podporuje americkou ekonomiku a posiluje naši schopnost investovat do výzkumu a výroby doma,“ uvedla firma.

Ne všechny čipy mají zelenou

Změny se vztahují zejména na čipy H200 a další méně pokročilé procesory Nvidie. Čínští zákazníci je však nesmějí využívat pro vojenské účely.

Nejnovější generace čipů Blackwell, kterou Nvidia považuje za špičku v oblasti AI, zůstává pro čínský trh zakázaná. Podle amerických úřadů by její vývoz představoval nepřijatelné bezpečnostní riziko.

Nvidia

Čína mění kurz v čipové válce. Nvidii umožní návrat na trh

Zprávy z firem

Čína plánuje schválit omezený dovoz čipů H200 od Nvidie již v tomto čtvrtletí. Uvádějí to zdroje agentury Bloomberg. Americká firma by tak znovu získala přístup na důležitý trh.

ČTK

Přečíst článek

Nebezpečný koktejl

Stříbro tentokrát ponechme stranou, protože tím zajímavějším je skutečně právě zlato. To vloni posilovalo navzdory tomu, že už rok 2024 byl pro investory do zlata mimořádně štědrým. Tehdy platilo, že cena zlata nakonec pohltí veškerou inflaci, což se skutečně stalo.

Jenomže pak se na ceně zlata začaly mnohem více podepisovat čím dál temnější principy psychologie trhů, FOMO-efektem počínaje a ztrátou důvěry v tradiční finanční nástroje konče. V současnosti tak investoři do zlata sklízejí pozitivní efekty, které tato eufemisticky řečeno „problematická kombinace“ přináší.

Lze to srovnat s posilováním některé z menších měn na základě silného nájezdu spekulantů. Dokud spekulanti hrají původní hru, dané zemi a její měně to skýtá řadu pozitiv. Když se ale trend obrátí a jde o to, kdo z tohoto rychlíku vyskočí první, začne se vše hroutit a daná země se může dostat do pořádných potíží.

Zlato je rekordně drahé

Češi na fondech vydělali téměř šest procent. Zlato porazilo všechno ostatní

Money

Průměrný český investor do podílových fondů v roce 2025 vydělal 5,91 procenta. V samotném čtvrtém čtvrtletí si připsal růst 2,79 procenta. Vyplývá to z Indexu českého investora (CII750) společnosti Swiss Life Select. Index sleduje výkonnost 750 investičních fondů, které působí na českém kapitálovém trhu. Za rok 2024 činilo zhodnocení fondů v průměru devět procent, o rok dříve to bylo 12 procent.

ČTK

Přečíst článek

Kdy dojede zlatý rychlík?

Zatím to vypadá, že pro další růst zlata existuje řada důvodů. Centrální banky nadále přikupují do svých rezerv, spousta peněz se točí v ETF navázaných právě na zlato, své poslední slovo zjevně neřekli retailoví investoři, pro které je zlato jakýmsi lékem na nejistotu panující ve světě.

Jenomže cena blížící se hranici 5000 dolarů za trojskou unci už je extrémní, v korunách se postupně blíží částce 100 tisíc korun, což z psychologického hlediska může přiblížit i řadu automatických výprodejů velkých pozic. A to by logicky mohlo vést k propadu ceny.

Ostatně je dobré připomenout, že spekulant nevydělá na růstu ceny aktiva, které dál drží, ale jen na tom, které prodá. A to je nyní velmi složitá hra pro řadu investorů do zlata. Jejich chování se tak může blížit výše zmíněnému dilematu spekulantů na menší měny. Kdo vyskočí první ze zlatého rychlíku, může se nakonec smát nejhlasitěji.

Radek Stacha

Český investor má potenciál být jako Warren Buffett, říká Stacha z Investony

Money

Češi nechávají na běžných účtech ležet čtyři biliony korun. Platforma Investona, která vyrostla za základech obchodníka s cennými papíry Colosseum, po přejmenování Czech Asset Investments. Chce si na trh jít právě pro tyto peníze. „Češi, přestože jsou konzervativní, v posledních letech mnohem víc přemýšlejí o investicích,“ říká Radek Stacha, spoluvlastník Czech Asset Investments.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Vědci z Brna odhalili geny, které řídí sluch i hlas

Vědci z Brna odhalili geny, které řídí sluch i hlas
CEITEC VUT, užito se svolením
nst
nst

Jak vzniká hlas a sluch? Odpověď hledali biologové i technici z Česka a Francie. Brněnští vědci přinesli klíčovou technologii, která umožnila vytvořit detailní 3D modely myších embryí a odhalit roli zásadních genů.

Čeští vědci z CEITEC VUT se výrazně podíleli na mezinárodní studii, která ukazuje, jak konkrétní geny formují hlasový a sluchový aparát savců. Výsledky výzkumu, na němž spolupracovali s francouzskými biology, vyšly v odborném časopise PLOS One a přinášejí nové poznatky o tom, jak vzniká schopnost slyšet a vydávat zvuky.

Brněnská technologie v hlavní roli

Klíčovou úlohu v projektu sehrála Laboratoř rentgenové mikro- a nano-výpočetní tomografie (CTLAB) na CEITEC VUT. Její experti dokázali pomocí mikro-CT tomografie vytvořit detailní 3D modely myších embryí, aniž by je poškodili. Technologie běžně využívaná v průmyslu se tak ukázala jako mimořádně cenný nástroj i pro biologii.

4 fotografií v galerii

„Dokázali jsme nahlédnout do vnitřní struktury embryí s rozlišením na úrovni několika mikrometrů, tedy velikosti červené krvinky,“ vysvětluje Markéta Kaiser z CEITEC VUT.

Chcete zdravější dítě díky zásahu do jeho genů? Nabídka se chystá. Ale je na hraně

Názory

Už třetí společnost, která chce geneticky upravovat děti, vznikla letos v USA díky investicím podnikatelů z technologických firem. Možná se z toho vyklube dobrý byznys, který prospěje lidskému zdraví. Ale zatím to spíše vypadá na velké, avšak nebezpečné sny, píše v analýze pro Newstream vědecký novinář Josef Tuček.

Josef Tuček

Přečíst článek

Geny, které řídí víc než jednu věc

Studie se zaměřila na geny Dlx5 a Dlx6, jejichž inaktivace u myších embryí vedla k výrazným změnám ve vývoji hlasového traktu i ucha. Potvrdil se tak princip tzv. pleiotropie – tedy že jeden gen může ovlivňovat více zdánlivě nesouvisejících vlastností najednou.

Čeští vědci vytvořili tisíce snímků každého vzorku, které následně přetavili do trojrozměrných modelů. Ty umožnily přesné srovnání zdravých a geneticky upravených embryí a odhalily poruchy svalově-kosterního systému i všech částí sluchového orgánu.

Desítky tisíc snímků a pomoc umělé inteligence

Nejnáročnější část práce přišla po samotném skenování. Analýza desetitisíců obrazových řezů zabrala stovky hodin. Část práce dnes urychlují nástroje umělé inteligence, které pomáhají rozpoznávat jednotlivé tkáně a orgány – podobně jako v moderní lékařské diagnostice.

„Právě propojení špičkové techniky a biologie umožňuje odpovídat na otázky, které by jinými metodami řešit nešlo,“ doplňuje Kaiser.

Neandertálci mohou předat dnešním lidem recept na potenciální léky.

V DNA neandertálců se našel kód pro antibiotika, která se nám mohou hodit

Enjoy

Rostoucí schopnost bakterií odolávat antibiotikům je jedním ze strašáků zdravotnictví. Se ztrátou účinnosti antibiotik lidstvo přichází o účinné léky, za něž nemá farmaceutický průmysl dostatečnou náhradu. Každý nový zdroj pro tyto medikamenty je tedy vítaný – i když pochází ještě z prehistorie, píše pro Newstream vědecký novinář Josef Tuček.

Josef Tuček

Přečíst článek

Přesah do medicíny i byznysu

Výzkum ukazuje, že technologie vyvíjené v Česku mají potenciál zásadně ovlivnit mezinárodní biologický i medicínský výzkum. Detailní 3D zobrazování vývojových procesů může v budoucnu pomoci lépe porozumět vrozeným vadám sluchu a řeči – a otevřít cestu k novým diagnostickým i terapeutickým postupům.

Posádka vesmírného programu Artemis II

Věda 2026: Umělá inteligence, nové zásahy do genů v medicíně a ruch v kosmu

Názory

Momentálně nejuznávanější světový vědecký časopis Nature načrtl pro letošní rok několik oblastí, v nichž se dá čekat zajímavý vývoj, který posune zejména techniku a medicínu, a bude tak mít dopad i na byznys.

Josef Tuček

Přečíst článek

