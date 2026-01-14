Byznys first, bezpečnost stranou. Nvidia se vrací do Číny
Americká vláda uvolnila exportní pravidla pro Nvidii. Firma může dodávat AI čipy do Číny, pokud tím neohrozí americký trh a bezpečnost. Armádní využití má zůstat tabu.
Spojené státy formálně povolily společnosti Nvidia znovu prodávat do Číny vybrané pokročilé čipy pro umělou inteligenci. V úterý to oznámilo americké ministerstvo obchodu. Washington vývoz dříve omezoval kvůli obavám, že by čínský technologický sektor a armáda mohly díky americkým čipům získat strategickou výhodu.
Podmínka: nejdřív Amerika
Podle ministerstva mohou být čipy do Číny dodávány pouze za předpokladu, že jejich zásobování nebude na úkor amerického trhu. Prezident Donald Trump už minulý měsíc avizoval, že povolí prodej čipů „schváleným zákazníkům“ v Číně, a to výměnou za 25procentní poplatek z hodnoty dodávky.
Nvidia krok vítá
Mluvčí Nvidie uvedl pro BBC, že firma rozhodnutí americké vlády vítá. Podle společnosti bude mít uvolnění exportních pravidel pozitivní dopad na výrobu i zaměstnanost ve Spojených státech.
„Tento krok podporuje americkou ekonomiku a posiluje naši schopnost investovat do výzkumu a výroby doma,“ uvedla firma.
Ne všechny čipy mají zelenou
Změny se vztahují zejména na čipy H200 a další méně pokročilé procesory Nvidie. Čínští zákazníci je však nesmějí využívat pro vojenské účely.
Nejnovější generace čipů Blackwell, kterou Nvidia považuje za špičku v oblasti AI, zůstává pro čínský trh zakázaná. Podle amerických úřadů by její vývoz představoval nepřijatelné bezpečnostní riziko.
Čína plánuje schválit omezený dovoz čipů H200 od Nvidie již v tomto čtvrtletí. Uvádějí to zdroje agentury Bloomberg. Americká firma by tak znovu získala přístup na důležitý trh.
