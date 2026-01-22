Cla na šampaňské? Evropa Trumpovi hrozí tvrdou odvetou
Francouzský ministr obchodu Nicolas Forissier varoval před hrozbami Spojených států uvalit cla na dovoz šampaňského a vína a zdůraznil, že Francie je připravena reagovat odvetnými opatřeními, pokud by americký prezident Donald Trump své výhrůžky naplnil, uvádí agentura Bloomberg.
Trump v průběhu týdne naznačil možnost zavedení až 200% cla na francouzská vína a šampaňské v reakci na odmítnutí Paříže připojit se k jeho iniciativě označované jako Rada míru. Později však ustoupil od dalších plánů na zavedení cel vůči evropským zemím, které nesouhlasily s jeho snahou získat kontrolu nad Grónskem, což přispělo ke zmírnění napětí mezi USA a Evropou.
Navzdory tomuto kroku Francie nadále vnímá opakované hrozby vůči svému exportu alkoholických nápojů s obavami. Spojené státy jsou klíčovým odbytištěm pro francouzské víno a lihoviny, přičemž významná část produkce směřuje právě na americký trh.
Stovky milionů eur v sázce
Podle Forissiera, kterého cituje agentura Bloomberg, představuje vývoz šampaňského do USA přibližně 750 milionů eur ročně, což odpovídá zhruba pětině celkového francouzského exportu tohoto produktu. Obdobný podíl připadá i na víno, přičemž vývoz z regionů Bordeaux a Burgundsko dosahuje zhruba 770 milionů eur ročně.
Francie se před Trumpovým ústupem zařadila mezi státy, které prosazovaly tvrdou reakci Evropské unie na hrozby cel, včetně možného využití tzv. nástroje proti hospodářskému nátlaku, jenž představuje nejsilnější mechanismus obchodní odvety EU.
Válka vysála Rusko o pracovní síly. Putin tlačí matky do zaměstnání
Politika
Evropské vlády dospěly k obtížnému závěru: Američané jsou teď ti špatní
Politika
