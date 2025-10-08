Tesla jen za 850 tisíc korun? Ani to značce k úspěchu v Evropě nepomůže
Americká automobilka Tesla uvedla na trh dlouhou očekávanou verzi levnějších modelů. Snaží se tak čelit poklesu prodejů. Bude to ale stačit v Evropě, kde tvrdě naráží na lacinější konkurenci?
Levnější verze vozů Tesla, SUV Model Y a sedan Model 3, čelí náročné konkurenci právě tam, kde automobilka Elona Muska nejvíce potřebuje posílit. V Evropě, píše server agentury Reuters.
Nové varianty Model Y Standard a Model 3 s cenou od zhruba 36 990 dolarů (asi 850 tisíc korun) totiž vstupují na trh, který je už nyní plný dostupných elektromobilů. V Evropě Tesla soupeří s automobilkami, které nabízejí mnohem levnější elektrické modely, jako je čínský BYD Dolphin Surf s cenou od 23 000 eur (asi 559 tisíc korun), Dacia Spring za 16 800 eur (asi 408 tisíc korun) či Citroën e-C3 za 23 300 eur (asi 566 tisíc korun). Další značky, včetně Volkswagenu, plánují uvést nové elektromobily s cenou pod 25 000 eur už v příštím roce.
Trh s elektromobily v České republice vzrostl za devět měsíců letošního roku o 41 procent. Lidé a firmy koupili 10 180 nových osobních bateriových automobilů, na celkovém počtu 182 437 nových aut tak měly elektromobily podíl 5,6 procenta. Loni byl podíl elektromobilů mezi prodanými osobními auty 2,5 procenta, uvedlo Centrum dopravního výzkumu.
Na rozdíl od Spojených států, kde v této cenové kategorii najdeme prakticky jen Nissan Leaf, je evropská konkurence nelítostná. Podle Sama Fioraniho z analytické společnosti AutoForecast Solutions mohou levnější elektromobily evropských výrobců výrazně omezit šance Tesly na úspěch.
Klesající podíl Tesly v Evropě
Tesla, která dlouhodobě obhajuje své vyšší ceny kvalitní technologií a výbavou, zaznamenala od roku 2023 – kdy byl Model Y nejprodávanějším vozem v regionu – téměř poloviční pokles tržního podílu. Nyní činí zhruba 1,5 procenta.
Analytici tento propad přisuzují nejenom stárnoucí nabídce modelů, ale i kontroverzním veřejným postojům Elona Muska.
Elon Musk krátkodobě přišel o post nejbohatšího muže světa. Pokud byste ale hledali nejbohatšího extremistu, nemá majitel Tesly konkurenci. Jeho slova z víkendové demonstrace potvrzují, že se usídlil mezi krajní pravicí. Zároveň je vidět, jak toxické může být hromadění ekonomického a politického vlivu.
Společnost doufá, že levnější vozy oživí prodej, který globálně poklesl poprvé v roce 2024. A další pokles se očekává. Podle odhadů analytické firmy Visible Alpha by se dodávky letos mohly snížit o dalších 10 procent.
V USA bude cena Modelu Y Standard pod hranicí 40 000 dolarů srovnatelná či nižší než u konkurence. Oživení prodeje ale může narazit na ukončení daňové úlevy ve výši 7 500 dolarů. Musk sám varoval, že Teslu může čekat „několik těžkých čtvrtletí“, pokud poptávka v USA zpomalí.
Musk si navýší podíl v Tesle na pětadvacet procent. Když splní stěží realistické cíle, které mu firma dala. Bude z miliardáře bilionář?
Americké automobilce Tesla, kterou vlastní miliardář Elon Musk, se ani sedmý měsíc po sobě nepodařilo zaznamenat růst v rámci prodejů v Evropě. Její přímý konkurent, čínská společnost BYD, která letos dorazila i do Česka, naopak hlásí meziroční nárůst prodejů svých elektromobilů o 225 procent.
