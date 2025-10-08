Babiš ladí koalici s SPD a Motoristy. Smlouvu chce mít do listopadu

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš doufá, že s SPD a Motoristy se o půdorysu vlády dohodne do pátku příští týden. Stejně tak očekává domluvu na zastoupení ve sněmovních výborech. Řekl to ve středu ve videu na facebooku. Zároveň věří, že do prvního zasedání Sněmovny, které prezident Petr Pavel svolal na 3. listopadu, bude hotova koaliční smlouva.
„Když to dojednáme, jdu za panem prezidentem. Doufám, že to bude do pátku příští týden, předsedové klubů, pokud se domluvíme na těch výborech, jednací řád Sněmovny... Doufejme, že do nové Sněmovny, která zasedne v listopadu, zvládneme i koaliční smlouvu,“ řekl Babiš.
K dalšímu vyjednávání o podobě možné koalice se opět Babiš vyjadřovat nechtěl. Zároveň podotkl, že předsedy SPD Tomia Okamuru a Motoristů Petra Macinku požádal, aby do médií také jednání nekomentovali. Podle úterního vyjádření má mít dnes (ve středu) ANO tiskovou konferenci ve Sněmovně po první schůzi nového poslaneckého klubu.
Vládní strany nás měsíce strašily, jaké horory nastanou po vítězství Andreje Babiše. Když k tomu skutečně došlo, poplácaly se po zádech a v klidu mizí ze scény. My, obyčejní lidé, tu ale musíme zůstat. Opuštění jako Jeníček a Mařenka v lese. Přitom teď nastal čas na hrdinství.
Konference Good Company Circle již potřetí přivítá stovky účastníků a nabídne pohled na dění v byznysu, neziskovém sektoru a společensky odpovědném přístupu k podnikání. Letos poprvé bude v novém formátu v prostoru Nová Spirála na pražském Výstavišti. „Rozhodli jsme se doslova zbořit stereotypy klasických konferencí na kobercích a propojit je se skutečným zážitkem,“ říká zakladatelka konference Good Company Circle, manažerka JT International Eva Prokešová.
Letošní ročník GCC nese podtitul „Vyplatí se investovat do společnosti?“ Co pro vás osobně tato otázka znamená?
Často se setkávám s názorem, že společenský dopad, pomoc druhým nebo solidarita znějí příliš abstraktně či plytce. Je vážně zajímavé, jak si někdo pomoc druhým vykládá jako alternativu, kterou si může zvolit. Pomoc druhým není jen o dobrém pocitu, jde zde o investici s jasným dopadem.
My už dnes víme, že investice do společnosti je absolutně nezbytná. Pokud přestaneme posilovat vzdělání a péči o ty nejzranitelnější, dožene nás v podobě nižší produktivity, vyšších sociálních výdajů a rostoucích nerovností. Například OECD dlouhodobě upozorňuje, že každý rok vzdělávání navíc zvyšuje HDP země o dvě až tři procenta, zatímco zanedbání sociální péče se promítá do vyšších výdajů. Když přestaneme pomáhat ostatním, dožene nás to dřív nebo později. Ale ještě důležitější je změna myšlení. Argument, že pokud nemohu pomoci ve velké míře, nemá to význam, považuji za nesmyslný. Smysl má naopak to, když se člověk začne zajímat o okolí a nebude mu lhostejné, co se kolem něj děje. Proto chci, aby Good Company Circle bylo místem, kde společně hledáme odpovědi na to, jak a kde se vyplatí společnost posilovat, aby byla odolná i v budoucnu.
Letošní konference se točí kolem pěti klíčových oblastí, které formují společnost. Jak jste je vybírali a co je spojuje?
Dva předešlé ročníky byly zaměřené na spolupráci byznysu a nezisku. Jenže investice do společnosti je mnohem širší téma. Nemusíte být zaměstnancem v neziskové organizaci ani filantropem, abyste pomáhali. A tak mě začala zajímat otázka, jak se na investování do společnosti dívají lidé z dalších odvětví a jak jejich perspektivy společně formují komplexnější pohled na společnost. Témata jsme proto vybrali podle toho, co dnes ve společnosti nejvíce rezonuje a co bude určovat její podobu zítra: byznys a investice, věda, umělá inteligence, politika a společnost, ekonomie a osobní rozvoj. Spojuje je to, že se dotýkají každého z nás. Netýkají se jen firem či odborníků, ale celé společnosti. Proto je důležité, aby se o nich vedl dialog napříč sektory, a nejen v uzavřených kruzích. A právě to děláme. Říkáme, že jsme konference těch, kteří se běžně nepotkávají, a přesto mají všichni vliv na to, jak se vyplatí investovat do společnosti.
V čem je tento ročník výjimečný z vašeho pohledu zakladatelky?
Tento ročník je výjimečný hned z několika důvodů. Jednak svým rozsahem, protože nikdy předtím jsme neměli tak silný seznam řečníků a tak široké publikum. A pak svou formou. Často jsem na konferencích měla pocit, že když někdo jen prezentuje slajdy před obrovskou obrazovkou, která navíc odvádí pozornost od řečníka, stačilo by mi to poslat e-mailem. Lidé ale chtějí něco jiného. Hledají zážitek, inspiraci, pocit, že si odnášejí energii i chuť dělat věci jinak.
Rozhodli jsme se doslova zbořit stereotypy klasických konferencí na kobercích a propojit je se skutečným zážitkem. Řekli jsme ne nekonečným slajdům na přesvícených LEDkách. Letos místo prezentací uvidíte videomapping, uslyšíte živý orchestr a řečníky na pódiu uprostřed diváků. Posaďte se, poslouchejte, inspirujte se od odborníků, a hlavně si prožijte pocit, že jste součástí něčeho většího.
Proč sázíte na kombinaci známých jmen a méně viditelných odborníků?
Tohle je velmi dobrá otázka. S konferencemi se v Česku od loňska doslova roztrhl pytel a čísla se opět vrací na rekordní úroveň z roku 2019 před covidem. Jen v Praze se letos odhaduje, že se uskuteční přes pět tisíc lokálních konferencí, a to bez započítání mezinárodních akcí. Není proto výjimkou, že když navštívíte několik takových eventů, setkáte se převážně se stejnými řečníky. Právě proto jsme chtěli přinést kombinaci osobností z různých odvětví a jinou perspektivu. Méně známí odborníci totiž nabízejí know-how, konkrétní příklady z praxe a pohledy, které v médiích nebo na ostatních konferencích běžně neuslyšíte. GCC stojí na kombinaci inspirace a expertízy a dokazuje, že i hlasy, které nejsou každý den vidět v televizi, mohou přinést stejně hodnotný příspěvek.
Novinkou letošního ročníku je také cena pro přínos médií. Proč?
To je zcela nová kategorie GCC Awards pro tento rok. A upřímně, v Česku je jediná svého druhu, protože je věnována přímo médiím a jejich společenskému dopadu. Média mají obrovskou sílu formovat veřejnou debatu. Ukazují kvalitní příklady a spolupráce a pomáhají je násobit. Proto jsme chtěli vyzdvihnout i tento rozměr. Média, jako jedno z témat, které hýbe společností, si zaslouží, aby byla vnímána jako aktivní hráč v posilování společnosti, a ne pouze jako pasivní pozorovatel. Je to jasný signál, že jejich role je důležitá pro to, aby se i dobré příběhy dostaly k lidem a šli příkladem pro ostatní.
Čím je projekt JTI a Oděvní banky dobrým příkladem spolupráce mezi byznysem a neziskem?
Protože ukazuje, že když se propojí firemní zázemí a zdroje s odborností neziskového sektoru, vzniká model, který má reálný dopad. JTI poskytuje podporu, Oděvní banka zkušenosti s tříděním a distribucí a výsledkem je pomoc, která funguje hned na třech úrovních: snižuje odpad, podporuje cirkulární ekonomiku, a především pomáhá lidem v nouzi. Není to jednorázová akce, ale dlouhodobé partnerství, které stojí na důvěře a společném cíli. Jen v loňském roce se podařilo zpracovat přes 90 tun oblečení a od vzniku projektu rozdat více než 5000 krizových balíčků. To je důkaz, že tahle spolupráce není jen dobře vypadající příběh, ale skutečná změna, která pomáhá lidem i celé společnosti. Dalším naším společným projektem s Oděvní bankou je např. Obleč Prahu, který byl spuštěn v květnu 2025 ve spolupráci s Magistrátem hl. města Prahy a Ministerstvem životního prostředí. Jeho cílem je vytvořit první veřejný interaktivní portál, který mapuje sběrná místa textilu v Praze, vzdělává veřejnost a pomáhá lidem zorientovat se v tom, kam mohou darovat oblečení.
Eva Prokešová
Communication and CSR manager CzHuSk ve společnosti JT International, kde působí od roku 2014. Založila mezinárodní konferenci Good Company Circle, která se zaměřuje na filantropii, propojení neziskového sektoru, byznysu a veřejné sféry.
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.
Pět bank v Česku nyní využívá své stávající klienty k tomu, aby jim pomáhali získat další klienty. Za doporučení, které bance přivede nové, dostanou ti původní odměnu v podobě stokorun měsíčně. Nejvyšší možná odměna se může vyšplhat až na 10 tisíc korun.
Tuzemské banky soupeří o klienty čím dál víc. Zatímco dříve chtěl změnit banku kvůli zdlouhavé administrativě jen málokdo, dnes je změna banky snadná, rychlá a banky vám s ní navíc samy pomohou. Některé bankovní domy tak už registrují, že roste množství klientů, kteří ochotně mezi bankami migrují třeba kvůli lepším sazbám na spořicích účtech či kvůli jiným akcím a benefitům. A přesně kvůli tomu se také čas od času objevují na tuzemském bankovním trhu i speciální marketingové akce, které lákají nové klienty přes ty stávající a slibují oběma skupinám za to finanční odměnu. Momentálně tak můžete v Česku získat stokoruny za doporučení nové klienta hned v pěti bankách.
Kde můžete získat za doporučení nejvíce
Nejvyšší sumu za doporučení banky a jejího běžného účtu můžete momentálně získat v polské mBank. Pokud budete hodně aktivní a doporučíte této bance desítku nových klientů, kteří splní podmínky marketingové akce, můžete od mBank získat celkově 10 tisíc korun. V bankovní aplikaci si musíte vygenerovat unikátní promo kód, který pak pošlete svým přátelům a známým, aby se jím prokázali při sjednávání nového účtu. Pokud při registraci v poli „Přicházím na základě akce“ vloží tento kód a následně zaplatí přes terminál v kamenných prodejnách některým ze zařízení mBank, získáte vy i nový klient 100 korun za každou platbu zařízením banky. Ta může být přitom podle její mluvčí Kristýny Dolejšové realizovaná jakýmkoliv zařízením, tedy mobilem, hodinkami, náramkem či prstenem. Do plateb se však nezapočítávají online platby přes Google Pay nebo Apple Pay.
Druhý nejvyšší finanční bonus za doporučení aktuálně nabízí od začátku října také Česká spořitelna. Týká se doporučení na její digitální bankovnictví George. Celkem je možné podle mluvčího banky Lukáše Kropíka získat od České spořitelny až 6 tisíc korun za doporučení prvních pěti přátel. Nový klient si musí akorát do počítače, mobilu nebo tabletu stáhnout aplikaci George a následně alespoň 4krát měsíčně zaplatit jakoukoliv svou platební kartou od České spořitelny. Nehraje přitom podle Kropíka roli, o kterou z karet banky půjde, může to tak být debetní plastová či virtuální karta nebo i ta tokenizovaná, tedy uložená přímo v mobilním zařízení. Za každý měsíc splnění těchto podmínek pak banka odmění nového i původního klienta 400 korunami. Celkem je tak možné na jedno doporučení podle Kropíka získat až 1200 korun.
Kolik peněz získáte v dalších bankách
Třetí nejvyšší odměnu za přivedení nového klienta pak získáte od Air Bank. Ta odměňuje za každé doporučení 500 korunami, a to nejvýše 10krát za rok. Také u této banky je zapotřebí, aby nový klient si sjednal do 45 dnů od získání doporučovacího odkazu běžný účet a zaplatil následně alespoň 5krát měsíčně platební kartou od Air Bank.
U Raiffesenbank získáte za doporučení nejvýše už jen 3 tisíce korun. V Partners Bance je pak finanční odměna zase skrytá ve zvýhodněné úrokové sazbě spořicího účtu. Ta sice s úrovní 4,06 patří momentálně k těm nejlepším na tuzemském trhu, ale stávající klient ji má po doporučení jen jeden měsíc a to ještě jen pro úspory do půl milionu korun, což mu v reálu může přinést před zdaněním nejvýše 1691 korun, pokud by měl měsíc na spořicím účtu zmíněnou částku. Nový klient má ale bonusovou sazbu garantovanou na první tři měsíce od založení účtu. Další tuzemské banky zatím podobné marketingové akce prý neplánují.
Bonus i u populárních fintech společností
Promo kódy na doporučení a přeposlání svým přátelům, abyste získali finanční odměnu, si nicméně můžete vygenerovat například také ve stále populárnějších fintech společnostech jako je Revolut či Wise. V Revolutu získáte za každého doporučeného nového klienta 1500 korun, pokud si dotyčný založí zde účet, převede si na něj peníze, objedná fyzickou kartu a následně s ní alespoň 3krát zaplatí útratu ve výši minimálně sto korun. U Wise získáte za doporučení 3 přátelům také 1500 korun. Přátelé, kteří přijdou přes váš odkaz, pak získají v této fintech společnosti platební kartu zdarma nebo nulové poplatky za převod, a to až do výše 15 tisíc korun.
Komu se finanční bonusy mohou nejvíce vyplatit?
Odměna za doporučení nového klienta může být nejzajímavější asi nejspíše pro studenty. Ti totiž mohou mít kolem sebe ještě hodně přátel či známých, kteří ještě nemají účty v bankách anebo jich mají minimum. Mladým lidem také navíc zpravidla nedělá problém snadno změnit banku nebo si založit novou, protože nemívají v bance ještě žádné finanční závazky.
Žebříček bank, které vám dají finanční odměnu za doporučení nového klienta
BANKA
Kolik Kč můžete získat maximálně
Za jakých podmínek
mBank
10 000 Kč
V aplikaci banky je třeba vygenerovat unikátní promo kód a sdílet ho s blízkými. Ti si poté otevřou účet a při registraci do pole „Přicházím na základě akce“ zadávají tento kód. Noví zákazníci získají 100 Kč za každou platbu zařízením, které jim nejvíce vyhovuje (maximálně 1 000 korun), stejnou částku dostane i ten, kdo doporučil nového klienta. Doporučit může až 10x. Akce platí do 31. 10. 2025.
Česká spořitelna
6 000 Kč
Od 1.10. do 31.12.2025 banka odměňuje klienty za doporučení digitálního bankovnictví George. Podmínkou je, aby si nový klient stáhl George do svého zařízení a měsíčně provedl čtyři platby kartou (jakoukoliv z ČS). Za každý měsíc splnění podmínek získají oba 400 Kč (jak původní, tak i nový klient), celkem až 1 200 Kč za jedno doporučení. Odměnu je možné získat za prvních 5 přátel – tedy maximálně 6 000 Kč.
Air Bank
5 000 Kč
Za doporučení přátelům, vždy 500 Kč, maximálně 10x ročně. Nový klient si musí přes odkaz do 45 dní sjednat novou smlouvu s běžným účtem a v měsíci aktivace zaplatit minimálně 5x kartou k účtu. Časově neomezená akce.
Raiffeisenbank
3 000 Kč
Odměňuje stávající klienty za doporučení nového klienta s běžným účtem, kterému je minimálně 18 let. Doporučující klient získává 1000 Kč za každé úspěšné doporučení (nový klient s aktivovaným účtem), doba trvání kampaně doporučení nyní není časově omezena. Doporučený klient může získat až 6x500 Kč, protože se na všechny nové klienty 18+ vztahuje kampaň 6x500 Kč.
Partners Banka
Zvýhodněná sazba spořicího účtu 4,06 %
Doporučitel zve přátele přes aplikaci Partners a následně získá výhodné úročení ve výši 4,06 % p. a. na částku do 500 000 Kč na jeden měsíc. Nový klient dostane stejně výhodnou sazbu – 4,06 % – na první 3 měsíce od založení účtu.
Zdroj: banky
Spořicí účty: banky drží sazby, jen prodlužují garance. Nejvíc dá Trinity a mBank
Spořicí účty začátkem října zatím neslibují žádné převratné změny. Měnily se hlavně termíny, do kdy vybrané banky garantují své sazby, a objevila se ještě jedna novinka – bonusová sazba za doporučení. Nejlepší sazby spořicích účtů bez podmínek tak zůstávají na zářijové úrovni. Podívejte se, kde nyní získáte nejlepší sazbu pro své úspory.
Češky se na důchod dosud finančně připravovaly o dost méně než muži. Zvláště starší generace s tím měla problém. Zeptali jsme se expertek z Generali Penzijní společnosti a ze Swiss Life Select, do jaké míry to ještě platí a zda se to začíná už konečně měnit.
Studium na střední škole v zahraničí je pro každého mladého člověka přínosem, protože si důkladně vylepší jazykové dovednosti, nahlédne do života jiné kultury a taky díky tomu trochu možná i rychleji dospěje. Rodiče na to ale obvykle musí mít dostatek peněz, protože stipendijních pobytů s kompletně hrazenými náklady je dnes minimum. Zeptali jsme se proto pěti finančních poradců, jakou strategii a produkty doporučují rodičům dnešních prvňáčků, kteří chtějí mít v době jejich středoškolských studií k dispozici sumu na jejich zahraniční studia.
